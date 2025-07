Ban hành Nghị định quy định chi tiết về hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) vừa được Tạp chí tài chính Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam 2025” (Best Domestic Retail Banking in Vietnam) tại Lễ trao giải Retail Banking Awards 2025. Đây là năm thứ tư liên tiếp Techcombank được trao giải thưởng danh giá này từ ABF, ghi nhận những dấu ấn thành công của ngân hàng trong đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số, trải nghiệm khách hàng và cam kết phát triển bền vững. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia cấp cao đến từ các hãng tư vấn tài chính hàng đầu thế giới như Bain & Co., Boston Consulting Group, EY, KPMG và PwC.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh