48 tấn sữa và nước uống của Vinmalik đến rốn lũ miền Trung và Tây Nguyên

09:30 24/11/2025
Bão số 13 gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, thiếu nước sạch và lương thực. Trước tình hình khẩn cấp, Vinamilk đã kịp thời hỗ trợ 48 tấn sữa và nước uống, bàn giao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và địa phương các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ.
anh-01-1763951408.jpg

Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng bao gồm sữa và nước uống Vinamilk đã được chất đầy xe chuẩn bị đến với bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Đợt lũ sau bão số 13 được đánh giá là một trong những trận thiên tai nặng nề nhất nhiều năm trở lại đây tại miền Trung và Tây Nguyên. Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu; điện, nước, giao thông đều gián đoạn. Nhiều khu vực ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk vẫn còn chìm trong nước, có nơi bị cô lập nhiều ngày liền, người dân chỉ có thể chờ vào lực lượng cứu hộ và các chuyến hàng tiếp tế.

anh-02a-1763951393.JPG

Những chuyến xe dinh dưỡng của Vinamilk sẵn sàng xuất phát xuyên đêm đến với bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Trong lúc nước còn chưa kịp rút, những chuyến xe chở 48 tấn sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk – gồm sữa và nước uống – đã lên đường xuyên đêm đến ba tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề.

anh-03b-1763951409.JPG

Những chuyến xe dinh dưỡng của Vinamik đã có mặt ở Mặt trận Tổ quốc và cơ quan báo – đài địa phương, kịp thời tiếp ứng dinh dưỡng cho bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Ở Khánh Hòa, anh Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Kinh doanh miền Trung của Vinamilk cùng các anh chị em nhân viên công ty đã đến trao tặng các sản phẩm dinh dưỡng Vinamik tại điểm tập kết cứu trợ cho các xã bị ngập sâu, hệ thống nước sạch chưa khôi phục.

anh-04a-1763951408.jpg

Hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk được anh Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc Kinh doanh miền Trung và các cán bộ công nhân viên Vinamilk kịp thời trao tặng - Ảnh: Vi Nam

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận để chuyển tiếp đến bà con vùng lũ.

anh-05b-1763951408.jpg

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân đang chuyền nhau các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk, sẵn sàng vận chuyển đến tận tay bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

anh-06a-1763951408.JPG

Những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được đón nhận để chuyển đến người dân vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Những sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên của Vinamilk ngay trong ngày được đưa đến trực tiếp với người dân vùng lũ xã Diên Điền, và Diên Anh tỉnh Khánh Hòa.

anh-07a-1763951408.JPG

Các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk đã đến tận tay người dân vùng lũ xã Diên Điền, Diên An tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Vi Nam

Tại Gia Lai, chuyến xe dinh dưỡng cũng có mặt sớm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

anh-08-1763951408.JPG

Chuyến xe dinh dưỡng Vinamilk đến với bà con vùng lũ Gia Lai - Ảnh: Vi Nam

Anh Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhà máy Sữa Vinamilk Bình Định cùng cán bộ công nhân viên công ty đã phối hợp trao tặng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để chuyển đến người dân vùng lũ.

anh-09b-1763951408.jpg

Anh Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nhà máy Sữa Vinamilk Bình Định cùng cán bộ công nhân viên công ty trao tặng sản  phẩm dinh dưỡng Vinamilk - Ảnh: Vi Nam

anh-10a-1763951408.jpg

Hàng trăm nghìn sản phẩm Vinamilk được trao tặng cùng nhiều yêu thương và mong muốn đồng bào vùng lũ sớm phục hồi hậu thiên tai - Ảnh: Vi Nam

Ở Đắk Lắk, lượng sản phẩm lớn tiếp tục được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để phân phối về các vùng còn bị chia cắt và những hộ dân thiệt hại nặng.

anh-11a-1763951408.jpg

Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk đã đến Đắk Lắk, sẵn sàng tiếp ứng cho bà con vùng lũ - Ảnh: Vi Nam

Đối với người dân trong vùng lũ, một thùng sữa hay vài chai nước sạch vào lúc này không chỉ là nhu yếu phẩm – đó là sự kịp thời giúp họ cầm cự sau những ngày bị cô lập. Nhiều điểm trường mầm non và tiểu học sau lũ vẫn chìm trong bùn đất, trẻ nhỏ phải tạm nghỉ học; việc được nhận sữa từ các chuyến hàng cứu trợ là nguồn dinh dưỡng đáng quý để các em duy trì sức khỏe.

Khi nước lũ còn chưa rút hết, khi nhiều gia đình vẫn chưa dọn nổi từng bức tường bám bùn, những chuyến xe hỗ trợ đến kịp thời chính là niềm động viên để bà con thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn kiệt quệ nhất. Vinamilk hy vọng nguồn dinh dưỡng được trao gửi trong lúc cấp bách sẽ góp phần giúp các địa phương sớm ổn định, để cuộc sống bình yên có thể trở lại trên những vùng đất vừa chịu thử thách bởi thiên tai.

PV

