Việt Nam – Singapore: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Singapore, chiều 30/5/2026, tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam.

Việt Nam và Singapore có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống hết sức tốt đẹp. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025, hợp tác song phương có thêm nhiều động lực và dư địa phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore ngày càng thực chất, hiệu quả và chặt chẽ. Đặc biệt, hai Bên vừa phối hợp tổ chức thành công Hội nghị song phương cấp Thứ trưởng lần thứ 8 và Chương trình giao lưu thể thao lần thứ 13 vào ngày hôm qua (29/5).

Bộ trưởng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam

Tại cuộc hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi sâu rộng về kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữa hai Bộ thời gian qua, đồng thời thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Dựa trên đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai Bên nhất trí nâng tầm hợp tác giữa Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thông qua triển khai có hiệu quả thoả thuận đã ký kết; tăng số lượng trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên để mở rộng hợp tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có việc ứng dụng khoa học công nghệ cao vào công tác nghiệp vụ.

Phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại, thoả thuận hợp tác để chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm; nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với những thác thức đang nổi lên; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm ninh, an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công, xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến.

Toàn cảnh hội đàm

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn trong lĩnh vực an ninh mạng, lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trong đó có tội phạm lừa đảo trực tuyến. Đẩy mạnh trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác Interpol, Aseanapol. Trong đó, duy trì cơ chế Hội nghị Interpol song phương thường niên.