Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

16:32 18/10/2025
VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank không chỉ là câu chuyện của một nhà tài trợ mà còn là minh chứng cho vị thế và uy tín của thương hiệu Việt Nam với đối tác quốc tế.

Nhà tài trợ danh xưng - vị trí cao nhất, quyền lực nhất

Chưa đầy 3 tháng sau cơn mưa huyền thoại VPBank K-Star Spark, VPBank tiếp tục trở lại với danh vị cao nhất, xuất hiện sau cụm từ quyền lực “Presented by” cho World Tour của G-DRAGON, với tên gọi chính thức là: G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Điều này, khiến không ít người “ngả mũ” vì “tài trợ danh xưng” là một “title” rất khó đàm phán, nhất là với các chuyến lưu diễn quốc tế của các nghệ sĩ lớn. Vậy mà VPBank đã làm được, mà lại còn là world tour của G-DRAGON – người được mệnh danh là ông hoàng K-pop có sức ảnh hưởng toàn cầu.

“Nhà tài trợ danh xưng” là đối tác thương mại cấp cao nhất của một buổi hòa nhạc hoặc tour diễn, có tên thương hiệu được tích hợp chính thức vào tiêu đề sự kiện và được định vị là đơn vị chính  được đứng cùng với tên nghệ sĩ hoặc tour như G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank. Thực tế cho thấy rằng việc đàm phán danh hiệu tài trợ danh xưng cho các buổi hoà nhạc sẽ không quá căng thẳng như những chuyến lưu diễn thế giới. Đó là bởi các buổi hoà nhạc thường do một đơn vị tổ chức biểu diễn thực hiện và họ luôn sẵn sàng tìm kiếm nhà tài trợ để tối ưu chi phí, kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên với các chuyến lưu diễn thế giới, nghệ sĩ và danh tiếng nghệ sĩ mới là trung tâm. Và với độ nổi tiếng như G-DRAGON thì chẳng cần nhà tài trợ nào, world tour của anh vẫn sẽ kiếm bộn tiền. Điều này đã được minh chứng bởi những đêm sold out liên tiếp, tăng thêm đêm diễn liên tiếp G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tại Macau hay Đài Bắc. Vì vậy, “tài trợ danh xưng” với world tour thực chất là câu chuyện về vị thế của thương hiệu “được chọn”. Không chỉ có tiền (mà đương nhiên là rất nhiều tiền), một thương hiệu phải đủ mạnh, đủ uy tín mới có thể đường hoàng đứng cạnh tên nghệ sĩ trong những chuyến lưu diễn toàn cầu.

Trong 4 phase của World Tour, không phải chặng dừng chân nào của G-DRAGON cũng có “Nhà tài trợ danh xưng”, nhưng một khi đã có thì đa số sẽ là các ngân hàng, tập đoàn có quy mô toàn cầu như CTBC Bank (chặng Đài Bắc), Hong Leong Bank (Kuala Lumpur), HSBC (Hong Kong), UOB (Jakarta)... tất cả đều là đơn vị có tầm ảnh hưởng quốc tế. Có thể thấy, điều kiện của phía G-DRAGON đưa ra cho thương hiệu muốn có được vị trí này không đơn giản. Vì vậy, việc VPBank - một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam trở thành “Nhà tài trợ danh xưng” 2 đêm trong tuyến lưu diễn thế giới của G-DRAGON là điều chưa có tiền lệ, nếu không phải nói là đột phá. VPBank có lẽ đã phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh để có thể giành lấy vị trí này, ngạo nghễ ngang hàng với các "ông lớn" quốc tế trong chuyến lưu diễn đình đám của G-DRAGON.

anh-1-1760779928.png

Là “Nhà tài trợ danh xưng” duy nhất tại hai đêm diễn tại Việt Nam của G-DRAGON, trước hết thương hiệu VPBank sẽ được đưa vào tên gọi chính thức của đêm diễn, đầy đủ và rõ ràng : G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. với logo được đặt ở vị trí cao nhất, khẳng định tầm quan trọng của “Title Sponsor”. Bên cạnh đó, là nhiều quyền lợi ưu tiên như quyền được sử dụng hình ảnh chính thức, quyền đặt logo trong quảng cáo hoặc sản phẩm đồng thương hiệu, quyền có một ngày mua vé sớm dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng....

Những quyền lợi “tối thượng” đó đủ để chứng minh tài trợ danh xưng là vị thế cao cấp nhất, quyền lực nhất dành cho một thương hiệu đồng hành.

Tín hiệu tích cực cho xu hướng thương hiệu nội địa vươn ra toàn cầu

Khoảng hơn 2 năm trở lại đây, sao K-Pop, US-UK, Thái Lan... liên tục đến Việt Nam lưu diễn nhưng sự xuất hiện của một thương hiệu nội địa được đặt ngang hàng với nghệ sĩ trong tên sự kiện chính thức là điều hiếm gặp. Vậy mà chỉ trong nửa cuối năm 2025, VPBank đã hai lần được gọi tên.

Tương tự như cách G-DRAGON lặn sâu suốt thời gian dài, nhưng khi trở lại lập tức chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc, thời trang, truyền thông, VPBank khá im ắng trong cuộc đua tài trợ nhưng khi quyết định nhập cuộc thì chính là vị trí cao nhất, được thèm muốn nhất trong tour diễn của "huyền thoại K-Pop". Vị trí này không chỉ chứng minh thực lực, tiềm năng khủng của ngân hàng xanh lá mà còn góp phần nâng cao uy tín, năng lực của thương hiệu Việt khi đồng hành cùng các dự án giải trí mang tầm cỡ quốc tế. Hay nói cách khác, hai đêm diễn sắp tới không chỉ là “concert G-DRAGON”, mà còn là biểu tượng của một cuộc gặp gỡ giữa văn hóa toàn cầu và thương hiệu quốc nội một cách “môn đăng hậu đối”. Bước đi này của VPBank có thể coi là một trong những dấu chân mở đường cho thương hiệu nội địa trong "cuộc chơi toàn cầu".

anh-2-1760779936.jpg

VPBank K-Star Spark được xem “bom tấn” trong lịch sử K-pop Việt Nam

Trong mắt công chúng, VPBank không chỉ là một ngân hàng, mà là biểu tượng của tinh thần sáng tạo, dám thử thách và không ngừng đổi mới. Ở góc nhìn của người làm thương hiệu, VPBank đang minh chứng cho cách một thương hiệu Việt có thể “thấu hiểu cảm xúc” của khách hàng thay vì chỉ đơn thuần “bán sản phẩm”.

Dưới góc nhìn kinh doanh, việc trở thành “nhà tài trợ danh xưng” đồng hành cùng G-DRAGON không chỉ là một bước đi truyền thông táo bạo, mà còn là chiến lược thương hiệu mang lại hiệu quả kinh doanh khởi sắc. Minh chứng tiêu biểu là đại nhạc hội VPBank K-star Spark đã tạo cú hích mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh của VPBank khi số thẻ tín dụng mở mới tăng 45%, chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51%, gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở, và số dư tài khoản thanh toán tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi khi khách hàng yêu thần tượng và hài lòng với trải nghiệm, họ cũng sẽ yêu luôn sản phẩm, sử dụng dịch vụ và gắn bó dài lâu với VPBank – thương hiệu đã đồng hành cùng cảm xúc của họ.

Còn với chính nhân viên VPBank, niềm tự hào ấy được gói gọn trong một câu nói đầy kiêu hãnh: “Xin chào, tôi là nhân viên của ngân hàng hai lần liên tiếp đồng hành cùng G-DRAGON.”

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
Cùng chủ đề
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học Thông tin cần biết
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

(Pháp lý) – Ngày 15/10/2025, tại Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền...

Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu Thông tin cần biết
Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế...

Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên Thông tin cần biết
Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc “debut” của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với...

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ Thông tin cần biết
Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm...

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết Thông tin cần biết
“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

Khép lại vòng Sơ khảo đầy ấn tượng, Ban giám khảo cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã tìm...

Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress Thông tin cần biết
Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

Bước chân vào đại học, nhiều tân sinh viên vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Không còn thời khóa biểu...

Mới cập nhật
Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng của công nghệ này. Việt Nam cũng đang trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để không bỏ lỡ những cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng này, Việt Nam đã tạo môi trường cho việc phát triển, những cái nhìn cởi mở về công nghệ mới, công nghệ chuỗi khối Blockchain qua những buổi hội thảo, trao đổi, những nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Sự kiện mở bán đại đô thị T&T City Millennia vào ngày 19/10 tới đây được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, khởi động cho chu kỳ phát triển mới đầy sôi động và giàu tiềm năng tại khu Nam Sài Gòn.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank One Piece – Kết hợp tài chính và văn hóa giải trí

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank One Piece – Kết hợp tài chính và văn hóa giải trí

Một sản phẩm tài chính độc đáo vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khuấy động cộng đồng yêu thích phim hoạt hình Nhật Bản: Thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece phiên bản giới hạn, kết hợp giữa tiện ích tài chính hiện đại và cảm hứng từ bộ Anime huyền thoại “One Piece”.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

(Pháp lý) – Ngày 15/10/2025, tại Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) – chi nhánh Đà Nẵng đã ký kết Biên bản Thỏa thuận hợp tác ba bên (MOU) giữa TGAC, Công ty Luật TNHH MTV KPK và Khoa Luật – Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo pháp lý gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế

1 ngày trước Thông tin cần biết

Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức

Sáng 17/10, tại Hà Nội Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức – Việt Nam về bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Đâu là chìa khóa để nâng cao năng lực trọng tài thương mại Việt Nam?

Đâu là chìa khóa để nâng cao năng lực trọng tài thương mại Việt Nam?

Ngoài nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài viên và ứng dụng công nghệ thì việc phát huy những thế mạnh riêng vốn có là chìa khoá để nâng cao năng lực cạnh tranh của trọng tài thương mại Việt Nam.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Đảng uỷ Hội Luật gia Việt Nam tham dự quán triệt 3 chuyên đề lớn

Đảng uỷ Hội Luật gia Việt Nam tham dự quán triệt 3 chuyên đề lớn

Sáng 17/10, Đảng uỷ Hội Luật gia Việt Nam tham dự trực tuyến về quán triệt 3 chuyên đề quan trọng từ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tới các đảng viên trong Đảng bộ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam và Viện KAS - Cộng hòa Liên bang Đức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật

Hội Luật gia Việt Nam và Viện KAS - Cộng hòa Liên bang Đức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật

Sáng 17/10, Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp ông Clauspeter Hill - Phó Trưởng Ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và ông Lewe Paul - Trưởng đại diện Viện KAS Việt Nam.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay