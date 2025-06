VPBank tặng bảo hiểm tới 500 triệu đồng cho người lao động, doanh nghiệp hưởng lợi kép

Nhằm gia tăng phúc lợi cho người lao động, giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai gói dịch vụ chi lương Payroll tặng kèm gói bảo hiểm cho người lao động với mức chi trả lên tới 500 triệu đồng/năm.

Số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho thấy đến hết năm 2024, cả nước có hơn 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có gần 98% quy mô nhỏ và vừa (SME). Chiếm gần 98% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế nhưng doanh nghiệp SME đang đối mặt với vô vàn rào cản từ tài chính, nhân lực đến khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc và tinh gọn bộ máy vận hành nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình điều chỉnh này kéo theo sự thay đổi về cơ cấu nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thấu hiểu khó khăn các doanh nghiệp đang phải đối mặt, VPBank tiếp tục triển khai gói dịch vụ trả lương Payroll, tặng bảo hiểm trợ cấp mất việc cho người lao động của doanh nghiệp với mức chi trả lên tới 500 triệu đồng/năm. Gói bảo hiểm là sản phẩm VPBank phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (Công ty con của Công ty TNHH bảo hiểm Mitsui Sumitomo Nhật Bản) triển khai. Các khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại VPBank và thuộc danh sách cán bộ nhân viên của doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói dịch vụ trả lương lần đầu sẽ nhận ngay quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mất việc làm, căn cứ vào các mức thu nhập.

VPBank sẽ tài trợ 100% quyền lợi bảo hiểm cho người lao động của doanh nghiệp, doanh nghiệp không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Người lao động đồng thời được hưởng song song bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước và bảo hiểm trợ cấp mất việc do VPBank tặng. Các trường hợp thanh toán bảo hiểm do VPBank tặng gồm: tử vong; thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn; trợ cấp nằm viện do tai nạn (tối đa 60 ngày/năm); trợ cấp mất thu nhập do tai nạn; trợ cấp mất việc nếu doanh nghiệp phá sản và trợ cấp mất việc trong trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc sa thải diện rộng.

Bên cạnh việc tạo thêm phúc lợi cho người lao động, doanh nghiệp khi đăng ký sử dụng gói dịch vụ này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi tài chính hấp dẫn như: miễn phí chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng trực tuyến với giao dịch thanh toán lương, ưu đãi đến 70% phí giao dịch tại quầy; tặng 1 năm sử dụng gói hóa đơn điện tử miễn phí; tặng khóa học CEO online toàn diện cho chủ doanh nghiệp; trải nghiệm 12 tháng dịch vụ khách hàng ưu tiên VPBank cho các cấp quản lý doanh nghiệp…

Với người lao động của doanh nghiệp, VPBank cũng xây dựng nhiều giải pháp tài chính hấp dẫn. Cụ thể, VPBank sẽ ưu đãi miễn phí duy trì tài khoản nhận lương, không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu; người lao động có thể được ứng lương trước ngày doanh nghiệp trả lương; được tặng thẻ ghi nợ quốc tế rút tiền miễn phí mọi ATM trên toàn quốc; miễn phí mở thẻ và phí thường niên năm đầu khi khách hàng đăng ký mở thẻ tín dụng VPBank với ưu đãi hoàn tiền khi chi tiêu tới 15%; nhận lợi suất 3,5%/năm cho nguồn tiền nhàn rỗi khi đăng ký Super Sinh Lời với tài khoản lương... cùng nhiều chương trình ưu đãi liên tục cập nhật khác.

Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu vay thấu chi hay vay thế chấp, VPBank cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như hạn mức vay thấu chi đến 80 triệu đồng và giảm 2% lãi suất vay tùy theo thu nhập của khách hàng hoặc hạn mức vay thế chấp đến 85% giá trị nhà/xe và lãi suất cạnh tranh.

Có thể thấy, gói dịch vụ này sẽ là giải pháp tài chính mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp, vừa giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền chi trả lương, đồng thời tạo thêm phúc lợi cho người lao động có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://goneo.vpbank.com.vn/goi-tra-luong-payroll-cua-vpbank.