Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

17:13 18/09/2025
Tại Triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục” bên lề Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 16/9 tại Nhà Quốc hội, Hệ thống Y tế Vinmec đã giới thiệu loạt công nghệ y tế tiên tiến, gồm Robot y tế thông minh VinMotion Motion One và Công nghệ 3D lâm sàng - những thành tựu đột phá khẳng định bước tiến mạnh mẽ của y tế Việt Nam.

Robot trở thành “lễ tân” tại bệnh viện thông minh

Hội nghị có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương. Trong số 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai tại Hội nghị có Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

anh-1-1758276754.jpg

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tương tác với Robot y tế VinMotion.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu tham quan Triển lãm đã trực tiếp trải nghiệm Robot y tế VinMotion, ghi nhận đây là bước đi tiên phong của Vinmec cho mô hình bệnh viện thông minh. Robot được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư VinMotion và chuyên gia của Vinmec, có khả năng giao tiếp tự nhiên với biểu cảm thân thiện, hỗ trợ, tương tác và giải đáp thông tin cơ bản cho người bệnh trong suốt quá trình thăm khám

Với khả năng tiếp đón và phục vụ lên đến hàng trăm lượt khách mỗi ngày, Robot đóng vai trò như một “nhân viên y tế” thông minh, hỗ trợ công việc cho các nhân viên y tế, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Vinmec dự kiến sẽ đưa robot VinMotion Motion One “Make in Vietnam” vào vận hành tại khu vực sảnh tiếp đón như một nhân viên y tế thông minh, kết nối người bệnh với hệ thống y tế công nghệ hiện đại.

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Vinmec, cho biết: “Chúng tôi hướng đến xây dựng mô hình chuỗi bệnh viện thông minh, nơi robot có thể giao tiếp tự nhiên, hỗ trợ nhân viên y tế trong các tác vụ lặp lại. Đây là bước đi quan trọng mở ra tương lai, khi robot, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế được hợp nhất để mang lại trải nghiệm y tế cá nhân hóa, toàn diện và đột phá, đồng thời giữ trọn những giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe.”

anh-2-1758276771.jpeg

GS.TS Trần Trung Dũng (cầm mic) giới thiệu những công nghệ y tế tiên tiến của Vinmec với các đại biểu.

Công nghệ 3D - Đột phá cho điều trị cá thể hóa

Bên cạnh Robot, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, GS.TS.BS. Trần Trung Dũng đã giới thiệu những thành tựu của ứng dụng công nghệ 3D trong y học - lĩnh vực mà Vinmec cũng đang giữ vị trí dẫn đầu tại Việt Nam.

Theo đó, Vinmec là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ 3D khép kín, tạo nên những đột phá “cá thể, chính xác” trong điều trị: mô hình giải phẫu in 3D tái tạo chính xác bệnh lý phức tạp; trợ cụ phẫu thuật cá thể hóa, giúp rút ngắn thời gian mổ và giảm biến chứng. Đáng chú ý, công nghệ cấy ghép titan in 3D giúp phục hồi tối ưu chức năng lẫn hình thể; công nghệ thực tế ảo (VR) hỗ trợ bác sĩ, kỹ sư thực nghiệm quy trình trước phẫu thuật một cách trực quan.

Các ứng dụng này đã giúp Vinmec thành công trong nhiều ca phức tạp như tái tạo thành ngực, thay cánh chậu, thay toàn bộ xương đùi ở bệnh nhi... Thay vì sử dụng các thiết bị sẵn có trên thị trường đôi khi không tương thích hoàn toàn với người bệnh, Vinmec thiết kế thiết bị định vị phẫu thuật PSI và khớp - xương nhân tạo riêng biệt cho từng bệnh nhân, dựa trên dữ liệu CT, MRI. Thiết bị này giúp tăng độ chính xác của ca phẫu thuật, tối ưu chức năng vận động rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

anh-3-1758276771.jpg

Tái tạo lồng ngực bằng hợp kim titan in 3D với tấm lưới chống thoát vị phổi đạt độ chính xác 99%, đảm bảo chức năng hô hấp và bảo vệ cơ quan nội tạng

Đáng chú ý, tháng 9/2024, Vinmec đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất kích thước 11,5 cm và tái tạo một phần thành ngực bằng vật liệu titan. Thành công này đưa Vinmec trở thành bệnh viện đầu tiên tại Đông Nam Á ứng dụng công nghệ in 3D titan trong phẫu thuật lồng ngực với mảnh ghép thành ngực nhân tạo. Tiếp nối thành công đó, Vinmec cũng là đơn vị thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi in 3D Titan cá thể hóa cho bệnh nhi trẻ tuổi nhất thế giới.

Đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tối ưu hóa vận hành, phát triển hệ thống y tế hàn lâm thông qua những nghiên cứu đột phá, từ đó có những ứng dụng hiệu quả cho bệnh nhân là mong muốn và định hướng của chúng tôi, nhằm góp phần nâng tầm y tế đất nước, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với chất lượng tốt nhất”, GS. Trần Trung Dũng chia sẻ thêm.

Sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, ban, ngành tại hội nghị là minh chứng cho niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp tiên phong, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và nâng tầm vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinmec
Cùng chủ đề
Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3 Thông tin cần biết
Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Ngày 15/9/2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện...

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân Hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa Thông tin cần biết
VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân Hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá...

Chuyên gia quốc tế ấn tượng về chiến dịch giành lại bầu trời xanh của Vingroup Thông tin cần biết
Chuyên gia quốc tế ấn tượng về chiến dịch giành lại bầu trời xanh của Vingroup

Chuyên gia của UNDP và đại sứ Na Uy tại Việt Nam ghi nhận giá trị độc đáo của chiến...

Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh Thông tin cần biết
Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Báo Quân...

MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng Thông tin cần biết
MB và hành trình kiến tạo mạng xã hội thiện nguyện “Make in Vietnam” vì cộng đồng

Ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Hội...

Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ (2025-2030) và Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Thông tin cần biết
Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ (2025-2030) và Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(Pháp lý). Sáng ngày 5/9 tại tỉnh Hưng Yên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng...

Mới cập nhật
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

Ngày 18/09/2025, tại Lễ công bố giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”. Thành tích khẳng định hiệu quả chiến lược bền vững với trọng tâm ESG, gắn liền với giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng” mà SeABank kiên định theo đuổi cũng như thể hiện cam kết với các đối tác quốc tế.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử của EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử của EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về xây dựng khung pháp lý quản lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tài sản điện tử tại Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước trong đó có Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử ( MiCA) của Liên minh Châu Âu là điều cần thiết, góp phần xây dựng một hệ thống pháp lý phù hợp, đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và lành mạnh của thị trường tài sản điện tử Việt Nam trong “kỷ nguyên mới”.

1 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

(Pháp lý). Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước có nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, cho thấy trong suốt quá trình số hóa, Chính phủ đã dành ưu tiên chú trọng hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và điều tiết nền kinh tế số thông qua việc chủ động tham gia tích cực vào việc định hình chính sách ổn định, nhất quán.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

“Giá hợp lý, chi phí dùng rẻ, công nghệ đầy đủ” là lý do khiến nhiều khách hàng tự tin lựa chọn VinFast VF 6. Sau một thời gian sử dụng, mẫu SUV hạng B của VinFast không chỉ đáp ứng kỳ vọng, mà còn tạo thêm bất ngờ với nhiều chủ xe bởi những trải nghiệm đáng tiền.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

Tại các thành phố lớn của Việt Nam, giới thượng lưu đang định hình lại khẩu vị đầu tư bất động sản, tìm kiếm những không gian sống gắn với mặt nước để dung hòa thiên nhiên với nhịp sống hiện đại.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ Nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Từ Nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Không chỉ là chỉ đạo triển khai, bài phát biểu còn mang tính gợi mở, định vị tầm nhìn chiến lược cho quốc gia.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Nghị quyết 66 là "cơ hội vàng" của đội ngũ luật gia

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Nghị quyết 66 là "cơ hội vàng" của đội ngũ luật gia

Nghị quyết số 66-NQ/TW được xem là "cơ hội vàng" để hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam khẳng định vai trò trong xây dựng và thi hành pháp luật.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Trong phiên họp ngày 5/6/2025 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật phải mở đường cho kiến tạo phát triển”. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được ban hành trong giai đoạn vừa qua được đánh giá “Đột phá của đột phá” về xây dựng và thi hành pháp luật. Từ việc đi vào phân tích và luận giải các vấn đề có liên quan đến: tính khách quan của Nghị quyết số 66-NQ/TW; những điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết 66-NQ/TW trong bối cảnh hiện nay; vấn đề cơ bản đặt ra hiện nay cho việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW, bài viết đã có sự liên hệ tại TP. Hồ Chí Minh.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay