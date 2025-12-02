VinFast VF 9 - Trải nghiệm “khoang hạng nhất di động”, tiết kiệm ngay trăm triệu đồng khi mua xe

VinFast VF 9 đang định nghĩa lại phân khúc xe cao cấp tại Việt Nam, với thiết kế ngoại thất bề thế, nội thất tinh xảo chuẩn “hạng thương gia”. Đặc biệt, với tính năng vận hành mạnh mẽ, chính sách giá và chi phí sử dụng hấp dẫn, VF 9 đã ghi điểm tuyệt đối với người dùng Việt.

“Khoang hạng nhất di động” tràn ngập cảm xúc lái

Với kích thước ấn tượng, dài 5.118 mm, rộng 2.254 mm, trục cơ sở 3.150 mm, rộng hơn nhiều các mẫu xe xăng cùng phân khúc, VF 9 mang lại không gian khoáng đạt, sang trọng như một chiếc du thuyền. Ngoại hình bề thế giúp VF 9 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình nhiều thế hệ tới doanh nhân cần không gian tiếp khách sang trọng.

Những con số về kích thước nhanh chóng được chuyển hóa thành trải nghiệm thực tế rất cụ thể của các chủ xe. Anh Fabo Nguyễn, một chủ xe VF 9 cho biết khoang xe thực sự rất rộng và lý tưởng với người có chiều cao 1m92 như anh. Các thành viên trong gia đình khi đến xem xe lần đầu cũng thấy rất ưng ý và thống nhất “chốt” luôn mẫu xe này. “Dù dùng bản 7 chỗ và chất rất nhiều đồ cá nhân, đồ thể thao, nhưng không gian cốp vẫn chưa hết một nửa”, anh nói thêm về trải nghiệm sau thời gian sử dụng.

Cabin VF 9 còn được đánh giá như một “khoang hạng nhất di động”, với đủ tiện nghi hàng đầu cho chủ xe. “VF 9 thực sự ở đẳng cấp VIP. Xe có tùy chọn cấu hình 6 ghế với hàng ghế thứ hai ngả tốt, phải ngang với tầm những dòng xe Maybach”, chuyên gia Trịnh Lê Hùng của kênh YouTube AutoDaily đánh giá.

Ở góc độ một chủ xe VF 9, anh Trịnh Lê Hùng đánh giá, bên trong xe giống như một không gian khác với sự tĩnh lặng tối đa. “Khi đi phố, mức ồn chỉ dao động quanh 55-58 dB, và cách âm môi trường đo được ở mức 44-46 dB, tạo nên cảm giác rất yên tĩnh”, anh Lê Hùng nhận xét, “Hệ thống treo và khung gầm của VF 9 có thể sánh ngang với những chiếc xe có giá 4 tỷ đồng tới từ châu Âu”.

Dù là xe full-size, việc xoay xở trong phố của chủ xe VF 9 vẫn dễ dàng nhờ camera 360 độ cải tiến và bộ tính năng Hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp độ 2). Xe vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm, mang lại cảm giác bứt tốc dứt khoát, vượt kỳ vọng của một chiếc SUV cỡ lớn.

Lựa chọn thông minh, “bỏ túi cả trăm triệu”

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của VF 9 là chính sách bán hàng và sau bán hàng độc đáo, giúp chủ xe tiết kiệm đến cả trăm triệu đồng. Với giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco, khách mua xe được giảm 4% giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi tối đa lên tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang VF 9. Giá trị của các khoản giảm trừ trực tiếp này có thể lên tới 160 triệu đồng. Ngoài ra, chủ xe còn có cơ hội nhận được những ưu đãi cộng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM với giá trị 70 triệu đồng.

Hơn thế nữa, với chính sách miễn phí sạc điện tại hệ thống trạm sạc công cộng trên toàn quốc đến hết ngày 30/06/2027, chủ xe có đến 1,5 năm yên tâm sử dụng ô tô mà không cần để ý đến chi phí nhiên liệu. Cụ thể, anh Fabo Nguyễn cho biết, trước đây, chi phí đổ xăng của cả gia đình có thể lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Với VF 9, con số này bằng 0. “Coi như một năm tiết kiệm được 120 triệu đồng chi phí xăng. Số tiền này có thể dùng vào rất nhiều việc có ích cho đời sống hàng ngày”, anh nói thêm.

Đặc biệt, VinFast còn mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi hệ thống 150 ngàn cổng sạc được quy hoạch trên tất cả các tỉnh thành, cùng chính sách bảo hành xe lên tới 10 năm hoặc 200.000 km – dài nhất trên thị trường. Với sự tổng hòa của không gian hạng nhất, vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng tối ưu, VinFast VF 9 đang định hình chuẩn mực mới cho SUV điện cỡ lớn tại Việt Nam.