Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast VF 9 - Trải nghiệm “khoang hạng nhất di động”, tiết kiệm ngay trăm triệu đồng khi mua xe

08:59 02/12/2025
VinFast VF 9 đang định nghĩa lại phân khúc xe cao cấp tại Việt Nam, với thiết kế ngoại thất bề thế, nội thất tinh xảo chuẩn “hạng thương gia”. Đặc biệt, với tính năng vận hành mạnh mẽ, chính sách giá và chi phí sử dụng hấp dẫn, VF 9 đã ghi điểm tuyệt đối với người dùng Việt.

“Khoang hạng nhất di động” tràn ngập cảm xúc lái

Với kích thước ấn tượng, dài 5.118 mm, rộng 2.254 mm, trục cơ sở 3.150 mm, rộng hơn nhiều các mẫu xe xăng cùng phân khúc, VF 9 mang lại không gian khoáng đạt, sang trọng như một chiếc du thuyền. Ngoại hình bề thế giúp VF 9 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình nhiều thế hệ tới doanh nhân cần không gian tiếp khách sang trọng.

Những con số về kích thước nhanh chóng được chuyển hóa thành trải nghiệm thực tế rất cụ thể của các chủ xe. Anh Fabo Nguyễn, một chủ xe VF 9 cho biết khoang xe thực sự rất rộng và lý tưởng với người có chiều cao 1m92 như anh. Các thành viên trong gia đình khi đến xem xe lần đầu cũng thấy rất ưng ý và thống nhất “chốt” luôn mẫu xe này. “Dù dùng bản 7 chỗ và chất rất nhiều đồ cá nhân, đồ thể thao, nhưng không gian cốp vẫn chưa hết một nửa”, anh nói thêm về trải nghiệm sau thời gian sử dụng.

a1-1764640788.jpg

Cabin VF 9 còn được đánh giá như một “khoang hạng nhất di động”, với đủ tiện nghi hàng đầu cho chủ xe. “VF 9 thực sự ở đẳng cấp VIP. Xe có tùy chọn cấu hình 6 ghế với hàng ghế thứ hai ngả tốt, phải ngang với tầm những dòng xe Maybach”, chuyên gia Trịnh Lê Hùng của kênh YouTube AutoDaily đánh giá.

Ở góc độ một chủ xe VF 9, anh Trịnh Lê Hùng đánh giá, bên trong xe giống như một không gian khác với sự tĩnh lặng tối đa. “Khi đi phố, mức ồn chỉ dao động quanh 55-58 dB, và cách âm môi trường đo được ở mức 44-46 dB, tạo nên cảm giác rất yên tĩnh”, anh Lê Hùng nhận xét, “Hệ thống treo và khung gầm của VF 9 có thể sánh ngang với những chiếc xe có giá 4 tỷ đồng tới từ châu Âu”.

Dù là xe full-size, việc xoay xở trong phố của chủ xe VF 9 vẫn dễ dàng nhờ camera 360 độ cải tiến và bộ tính năng Hỗ trợ lái nâng cao (ADAS cấp độ 2). Xe vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm, mang lại cảm giác bứt tốc dứt khoát, vượt kỳ vọng của một chiếc SUV cỡ lớn.

Lựa chọn thông minh, “bỏ túi cả trăm triệu”

Một trong những yếu tố làm nên sức hút của VF 9 là chính sách bán hàng và sau bán hàng độc đáo, giúp chủ xe tiết kiệm đến cả trăm triệu đồng. Với giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco, khách mua xe được giảm 4% giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3, ưu đãi tối đa lên tới 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang VF 9. Giá trị của các khoản giảm trừ trực tiếp này có thể lên tới 160 triệu đồng. Ngoài ra, chủ xe còn có cơ hội nhận được những ưu đãi cộng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM với giá trị 70 triệu đồng.

a2-1764640793.jpg

Hơn thế nữa, với chính sách miễn phí sạc điện tại hệ thống trạm sạc công cộng trên toàn quốc đến hết ngày 30/06/2027, chủ xe có đến 1,5 năm yên tâm sử dụng ô tô mà không cần để ý đến chi phí nhiên liệu. Cụ thể, anh Fabo Nguyễn cho biết, trước đây, chi phí đổ xăng của cả gia đình có thể lên tới cả chục triệu đồng mỗi tháng. Với VF 9, con số này bằng 0. “Coi như một năm tiết kiệm được 120 triệu đồng chi phí xăng. Số tiền này có thể dùng vào rất nhiều việc có ích cho đời sống hàng ngày”, anh nói thêm.

Đặc biệt, VinFast còn mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng khi hệ thống 150 ngàn cổng sạc được quy hoạch trên tất cả các tỉnh thành, cùng chính sách bảo hành xe lên tới 10 năm hoặc 200.000 km – dài nhất trên thị trường. Với sự tổng hòa của không gian hạng nhất, vận hành mạnh mẽ và chi phí sử dụng tối ưu, VinFast VF 9 đang định hình chuẩn mực mới cho SUV điện cỡ lớn tại Việt Nam.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast VF9
Cùng chủ đề
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh Thông tin kinh doanh
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)...

Nha Trang đánh thức mỏ vàng kinh tế đêm, hé lộ "át chủ bài" đầu tiên Thông tin kinh doanh
Nha Trang đánh thức mỏ vàng kinh tế đêm, hé lộ "át chủ bài" đầu tiên

Là mũi nhọn số 1 trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, Nha Trang đang bước...

SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp Thông tin kinh doanh
SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam...

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân Thông tin kinh doanh
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề...

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế Thông tin kinh doanh
VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi...

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM Thông tin kinh doanh
T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên...

Mới cập nhật
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nha Trang đánh thức mỏ vàng kinh tế đêm, hé lộ "át chủ bài" đầu tiên

Nha Trang đánh thức mỏ vàng kinh tế đêm, hé lộ "át chủ bài" đầu tiên

Là mũi nhọn số 1 trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của Khánh Hòa, Nha Trang đang bước vào giai đoạn “thức giấc” mạnh mẽ. Trong đó, sự hiện diện của mô hình “đô thị giải trí 24h” được kỳ vọng sẽ dẫn dắt xu hướng và kích hoạt “mỏ vàng” tăng trưởng.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ ngân hàng số, thẻ doanh nghiệp, chuyển tiền quốc tế, tín dụng. Chương trình khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững của SeABank.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế thời gian qua, đặc biệt quá trình thực hiện quyền tư pháp của cơ quan điều tra hình sự trong lĩnh vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu cho thấy khó khăn không chỉ liên quan đến khung pháp lý mà còn xuất phát từ thực tiễn hoạt động điều tra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cũng như những yếu tố khác.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi thiết thực, VinFast VF 8 ngày càng được xem là lựa chọn “đúng và đáng” cho các gia đình. Mua trong tháng 11, người dùng có thể được hưởng tổng ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

3 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo Luật Giá (sửa đổi), Luật TMĐT 2025 (kỳ 1), Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi)…

3 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: nơi nào hội tụ cảng biển, khu công nghiệp và đô thị hiện đại, nơi đó hình thành cực tăng trưởng mới. Tại Hải Phòng, Dương Kinh đang đi đúng quỹ đạo này với tốc độ phát triển hạ tầng và dòng vốn FDI ngày càng mạnh mẽ, mang lại lợi thế tuyệt đối cho đô thị tại vị trí trung tâm - Vinhomes Golden City.

3 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay