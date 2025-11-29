VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi thiết thực, VinFast VF 8 ngày càng được xem là lựa chọn “đúng và đáng” cho các gia đình. Mua trong tháng 11, người dùng có thể được hưởng tổng ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

“Đạp ga là vượt ngay, không chần chừ như xe xăng”

VinFast VF 8 được định vị ở phân khúc SUV hạng D, nhưng lại sở hữu sức mạnh khiến các đối thủ xe xăng cùng tầm tiền phải dè chừng. Hai động cơ điện trên phiên bản Plus mang lại tổng công suất tối đa lên đến 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, tương đương nhiều xe ở phân khúc cao hơn.

Anh Cường Blue (kênh Youtube Việt Bắc Car) là chủ nhân của một chiếc VF 8 bản Plus. Sau hơn 6.000 km cùng người bạn đồng hành, anh thừa nhận, sức mạnh động cơ của mẫu D-SUV hoàn toàn chinh phục anh. “Việc vượt xe khác trên đường trở nên vô cùng an toàn và tự tin. Cảm giác đạp ga là vượt ngay, không hề bị đuối hay chần chừ như nhiều mẫu xe xăng truyền thống”, anh hào hứng kể lại.

Bên cạnh đó, trải nghiệm sau vô lăng còn được chăm chút bởi sự đầm chắc của khung gầm, mang lại độ tin cậy tuyệt đối. Theo reviewer Kenz Nguyễn (kênh YouTube GearUp), hệ thống treo của xe được thiết lập theo hướng cứng cáp và phù hợp với khối lượng tổng thể. “Việc “dập rung” của VF 8 diễn ra nhanh, giúp người ngồi ổn định. Hệ thống treo mang lại cho VF 8 sự vững chãi, tạo nên sự an tâm ở phần kiểm soát quỹ đạo khi vào cua”, reviewer Kenz Nguyễn nhấn mạnh.

Khoang nội thất của VF 8 khiến chủ xe cảm thấy thoải mái bằng ghế ngồi bọc da cao cấp, có khả năng điều chỉnh điện, ghi nhớ vị trí, tích hợp thêm tính năng sưởi và thông gió. Ngoài ra còn là màn hình cảm ứng 15,6 inch - nơi điều khiển mọi chế độ cài đặt, giải trí, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Riêng về công nghệ, nhiều chủ xe thừa nhận, VF 8 vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của phân khúc. Loạt trang bị như trợ lý ảo ViVi 2.0 ứng dụng AI tạo sinh, HUD hiển thị thông tin trên kính lái, camera 360 độ, công nghệ ADAS cấp độ 2… mang lại sự an toàn cho chủ xe trên mọi hành trình.

Mỗi tháng tiết kiệm 5-7 triệu đồng nhiên liệu

Không chỉ vượt trội về vận hành, thiết kế, trang bị, VF 8 còn là mẫu xe “dễ gần” với người dùng bởi chi phí sử dụng đặc biệt tiết kiệm.

“Việc miễn phí sạc điện giúp tôi tiết kiệm 5–7 triệu đồng/tháng so với khi còn dùng xe xăng”, anh Việt Hoàng, một chủ xe VF 8 chia sẻ. Đó là còn chưa kể đến chi phí bảo dưỡng và tần suất bảo dưỡng được rút gọn đáng kể so với các loại xe xăng cùng phân khúc.

Tính toán của anh Cường, kênh Youtube Việt Bắc Car cũng cho thấy, mỗi chuyến đi 600 km có thể giúp anh tiết kiệm gần 800.000 đồng tiền nhiên liệu - khoản tiền có thể dùng để tận hưởng bữa ăn ngon miệng hơn cho hành trình của cả gia đình.

Chi phí sở hữu của VF 8 cũng được đánh giá là tốt nhất phân khúc, đặc biệt là với loạt ưu đãi đặc biệt của VinFast. Cụ thể, khách mua xe hiện được ưu đãi 4% giá niêm yết, hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đến 100 triệu. Khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM còn được tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub và được tặng thêm 50 triệu đồng voucher Vinpearl khi mua xe trong tháng 11 (có thể quy đổi tiền mặt).

“Tổng ưu đãi tôi nhận được khi mua xe hồi đầu tháng 11 lên đến trên 200 triệu đồng do tôi đã bán chiếc xe máy dầu cùng cỡ để mua VF 8”, anh Thiên Hùng (Hà Nội) cho biết.

Hơn thế nữa, với hạ tầng và dịch vụ hậu mãi hàng đầu thị trường, chủ xe VF 8 có thể yên tâm chinh phục mọi hành trình một cách dễ dàng. VinFast hiện nay đang có hơn 330 xưởng dịch vụ trên toàn quốc và hướng tới mục tiêu 400 xưởng trong năm nay, cùng với đó là hơn 150.000 cổng sạc của V-Green phủ khắp 34 tỉnh thành.

Sự kết hợp giữa sức mạnh vượt trội, tiện nghi công nghệ và đặc biệt là chính sách hậu mãi ưu việt hàng đầu thị trường đã giúp VF 8 trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Đối với các gia đình Việt đang tìm một chiếc SUV điện 5 chỗ cỡ D vừa mạnh mẽ, vừa kinh tế, đây chính là thời điểm khó có thể bỏ lỡ.