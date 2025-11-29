Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

17:30 29/11/2025
Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi thiết thực, VinFast VF 8 ngày càng được xem là lựa chọn “đúng và đáng” cho các gia đình. Mua trong tháng 11, người dùng có thể được hưởng tổng ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

“Đạp ga là vượt ngay, không chần chừ như xe xăng”

VinFast VF 8 được định vị ở phân khúc SUV hạng D, nhưng lại sở hữu sức mạnh khiến các đối thủ xe xăng cùng tầm tiền phải dè chừng. Hai động cơ điện trên phiên bản Plus mang lại tổng công suất tối đa lên đến 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm, tương đương nhiều xe ở phân khúc cao hơn.

Anh Cường Blue (kênh Youtube Việt Bắc Car) là chủ nhân của một chiếc VF 8 bản Plus. Sau hơn 6.000 km cùng người bạn đồng hành, anh thừa nhận, sức mạnh động cơ của mẫu D-SUV hoàn toàn chinh phục anh. “Việc vượt xe khác trên đường trở nên vô cùng an toàn và tự tin. Cảm giác đạp ga là vượt ngay, không hề bị đuối hay chần chừ như nhiều mẫu xe xăng truyền thống”, anh hào hứng kể lại.

1-1764419768.jpg

Bên cạnh đó, trải nghiệm sau vô lăng còn được chăm chút bởi sự đầm chắc của khung gầm, mang lại độ tin cậy tuyệt đối. Theo reviewer Kenz Nguyễn (kênh YouTube GearUp), hệ thống treo của xe được thiết lập theo hướng cứng cáp và phù hợp với khối lượng tổng thể. “Việc “dập rung” của VF 8 diễn ra nhanh, giúp người ngồi ổn định. Hệ thống treo mang lại cho VF 8 sự vững chãi, tạo nên sự an tâm ở phần kiểm soát quỹ đạo khi vào cua”, reviewer Kenz Nguyễn nhấn mạnh.

Khoang nội thất của VF 8 khiến chủ xe cảm thấy thoải mái bằng ghế ngồi bọc da cao cấp, có khả năng điều chỉnh điện, ghi nhớ vị trí, tích hợp thêm tính năng sưởi và thông gió. Ngoài ra còn là  màn hình cảm ứng 15,6 inch - nơi điều khiển mọi chế độ cài đặt, giải trí, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây.

Riêng về công nghệ, nhiều chủ xe thừa nhận, VF 8 vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của phân khúc. Loạt trang bị như trợ lý ảo ViVi 2.0 ứng dụng AI tạo sinh, HUD hiển thị thông tin trên kính lái, camera 360 độ, công nghệ ADAS cấp độ 2 mang lại sự an toàn cho chủ xe trên mọi hành trình.

Mỗi tháng tiết kiệm 5-7 triệu đồng nhiên liệu

Không chỉ vượt trội về vận hành, thiết kế, trang bị, VF 8 còn là mẫu xe “dễ gần” với người dùng bởi chi phí sử dụng đặc biệt tiết kiệm.

Việc miễn phí sạc điện giúp tôi tiết kiệm 5–7 triệu đồng/tháng so với khi còn dùng xe xăng”, anh Việt Hoàng, một chủ xe VF 8 chia sẻ. Đó là còn chưa kể đến chi phí bảo dưỡng và tần suất bảo dưỡng được rút gọn đáng kể so với các loại xe xăng cùng phân khúc.

2-1764419779.jpg

Tính toán của anh Cường, kênh Youtube Việt Bắc Car cũng cho thấy, mỗi chuyến đi 600 km có thể giúp anh tiết kiệm gần 800.000 đồng tiền nhiên liệu - khoản tiền có thể dùng để tận hưởng bữa ăn ngon miệng hơn cho hành trình của cả gia đình.

Chi phí sở hữu của VF 8 cũng được đánh giá là tốt nhất phân khúc, đặc biệt là với loạt ưu đãi đặc biệt của VinFast. Cụ thể, khách mua xe hiện được ưu đãi 4% giá niêm yết, hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đến 100 triệu. Khách hàng đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM còn được tặng 50 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub và được tặng thêm 50 triệu đồng voucher Vinpearl khi mua xe trong tháng 11 (có thể quy đổi tiền mặt).

“Tổng ưu đãi tôi nhận được khi mua xe hồi đầu tháng 11 lên đến trên 200 triệu đồng do tôi đã bán chiếc xe máy dầu cùng cỡ để mua VF 8”, anh Thiên Hùng (Hà Nội) cho biết.

Hơn thế nữa, với hạ tầng và dịch vụ hậu mãi hàng đầu thị trường, chủ xe VF 8 có thể yên tâm chinh phục mọi hành trình một cách dễ dàng. VinFast hiện nay đang có hơn 330 xưởng dịch vụ trên toàn quốc và hướng tới mục tiêu 400 xưởng trong năm nay, cùng với đó là hơn 150.000 cổng sạc của V-Green phủ khắp 34 tỉnh thành.

Sự kết hợp giữa sức mạnh vượt trội, tiện nghi công nghệ và đặc biệt là chính sách hậu mãi ưu việt hàng đầu thị trường đã giúp VF 8 trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Đối với các gia đình Việt đang tìm một chiếc SUV điện 5 chỗ cỡ D vừa mạnh mẽ, vừa kinh tế, đây chính là thời điểm khó có thể bỏ lỡ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast VF8
Cùng chủ đề
T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM Thông tin kinh doanh
T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên...

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh Thông tin kinh doanh
Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: nơi nào hội...

Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Thông tin kinh doanh
Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt...

Casa Villa: Công thức “nghỉ dưỡng sang, sống có gu” tại đô thị biển quốc tế Blanca City Thông tin kinh doanh
Casa Villa: Công thức “nghỉ dưỡng sang, sống có gu” tại đô thị biển quốc tế Blanca City

Trong hành trình Vũng Tàu vươn mình thành trung tâm logistics - du lịch quốc tế của TP.HCM, dòng sản...

Vingroup hợp tác và hỗ trợ Pomina phát triển Thông tin kinh doanh
Vingroup hợp tác và hỗ trợ Pomina phát triển

Nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển giữa các doanh nghiệp Việt, Tập đoàn...

MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh trên thị trường quốc tế trị giá 500 triệu USD Thông tin kinh doanh
MB ký kết thành công hợp đồng khoản vay hợp vốn xanh trên thị trường quốc tế trị giá 500 triệu USD

(Pháp lý). Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn thành ký kết hợp đồng khoản vay Hợp Vốn Xanh...

Mới cập nhật
T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo Luật Giá (sửa đổi), Luật TMĐT 2025 (kỳ 1), Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi)…

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: nơi nào hội tụ cảng biển, khu công nghiệp và đô thị hiện đại, nơi đó hình thành cực tăng trưởng mới. Tại Hải Phòng, Dương Kinh đang đi đúng quỹ đạo này với tốc độ phát triển hạ tầng và dòng vốn FDI ngày càng mạnh mẽ, mang lại lợi thế tuyệt đối cho đô thị tại vị trí trung tâm - Vinhomes Golden City.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030. Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 28/11, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030, Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Để thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển của Hội Luật gia Việt Nam

Để thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển của Hội Luật gia Việt Nam

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã có những chia sẻ về kết quả nổi bật của phong trào thi đua, định hướng trọng tâm cho giai đoạn 2025–2030 và gửi gắm thông điệp quan trọng đến toàn thể cán bộ, hội viên.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam

Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/11, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030. Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tạo động lực cho việc tăng cường kết nối, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ trên phạm vi toàn quốc.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Nghiên cứu hoàn thiện chế định bào chữa viên nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Nghiên cứu hoàn thiện chế định bào chữa viên nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

( Pháp lý). Ngày 27/11, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân. Hội thảo nhằm đánh giá quá trình triển khai chế định này trong thực tiễn, phân tích những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và đề xuất phương hướng hoàn thiện trong thời gian tới.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay