Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

10:06 21/11/2025
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Từ 24/11 – 30/11/2025, Vietjet dành tặng hàng triệu vé Eco giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cho tất cả các đường bay khi khách hàng đặt vé và nhập mã THANKME tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Với thời gian bay linh hoạt từ 05/01/2026 đến 27/05/2026 (*), hành khách có thể thoải mái lựa chọn hành trình, từ những chuyến bay khắp Việt Nam đến các đường bay quốc tế kết nối với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia... Hành khách bay quốc tế cùng vé Eco của Vietjet còn được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi (**), thoải mái hành lý cho những chuyến du lịch, mua sắm...

“Biết ơn mình bằng hành trình trên mây” là thông điệp Vietjet gửi đến người dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm – khoảng thời gian mỗi người nhìn lại hành trình đã đi qua, trân trọng những nỗ lực của bản thân và tự thưởng cho mình một chuyến bay để tái tạo năng lượng, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới đáng tự hào hay sum vầy cùng bạn bè, gia đình.

Từ nay đến hết tháng 02/2026, các chuyến bay Vietjet sẽ mang đến nhiều hoạt động giải trí đặc sắc chào đón mùa lễ hội lớn nhất năm như Giáng sinh, Tết Dương lịch, ngày Lễ Tình yêu, Tết Nguyên đán 2026, cùng nhiều quà tặng bất ngờ dành cho hành khách trên chuyến bay.

Bay cùng Vietjet, cùng Biết ơn mình bằng hành trình trên mây!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay;

(**) Điều kiện và điều khoản;

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

PV

Vietjet
