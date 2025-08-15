Quảng cáo #101
Vietjet hợp tác cùng Petrolimex sử dụng nhiên liệu SAF, bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi xanh của ngành hàng không

16:56 15/08/2025
Hãng hàng không Vietjet tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững SAF (Sustainable Aviation Fuel) do Petrolimex Aviation sản xuất tại Việt Nam trên các chuyến bay của hãng.
a5-1755251782.jpg

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (phải) và Tổng Giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học (trái) ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ Nhiên liệu hàng không bền vững SAF

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietjet và Petrolimex Aviation diễn ra hôm nay tại TP.HCM với sự tham dự của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc, CFO Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương cùng các đối tác, khách mời.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, Petrolimex Aviation đã phối trộn và cung cấp toàn bộ 1.200 m³ SAF đầu tiên cho các chuyến bay của Vietjet, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam. Petrolimex Aviation cũng chuyển giao Bằng chứng Bền vững (Proof of Sustainability - PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU, cam kết đảm bảo nguồn nhiên liệu này đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về tính bền vững và giảm phát thải CO₂.

Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng phát biểu: “Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam”.

a1-1755251789.jpg

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Uông Việt Dũng chúc mừng hợp tác giữa hai đơn vị

Phát biểu tại sự kiện, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết: “Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, đồng thời là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC – hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo dùng để sản xuất SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững”.

Ông Tô Việt Thắng – Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet cho biết: “Thỏa thuận hôm nay giữa Vietjet và Petrolimex Aviation thể hiện cam kết của hai doanh nghiệp, ngành hàng không hướng tới các mục tiêu phát triển xanh, bền vững. Với tổng cộng 576 tàu bay hiện đại đã đặt hàng, đội bay xanh của Vietjet sử dụng SAF sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường, tiên phong sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu của đất nước”.

Trước đó ngày 17/10/2024, Vietjet đã phối hợp cùng Petrolimex Aviation thực hiện hai chuyến bay đầu tiên được tra nạp SAF tại Việt Nam. Được sản xuất từ nguyên liệu tái tạo và có nguồn gốc bền vững như dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối gỗ, rác thải đô thị…, nhiên liệu hàng không bền vững SAF có thể giúp cắt giảm 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu truyền thống, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng không quốc tế nghiệm ngặt, sử dụng an toàn trong hoạt động khai thác thương mại.

Vietjet là hãng hàng không tiên phong thực hiện chuyển dịch xanh, là hãng hàng không đầu tiên có báo cáo phát triển bền vững ESG, Vietjet sẽ tiếp tục thúc đẩy sử dụng SAF và góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, các mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, phát triển bền vững cùng kỷ nguyên phát triển vươn mình của đất nước.

a6-1755251789.jpg

Petrolimex Aviation chuyển giao Bằng chứng Bền vững – Proof of Sustainability (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU cho Vietjet

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

PV

