Từ sedan lên SUV: Vì sao nhiều người dùng chọn VinFast VF 8?

Sau nhiều năm sử dụng sedan, nhiều người dùng Việt đã chuyển sang VinFast VF 8 và nhận ra sự khác biệt rõ rệt từ không gian, khả năng vận hành đến chi phí sử dụng.

Không gian rộng hơn, tầm nhìn thoáng hơn và sử dụng linh hoạt hơn

Sedan từng là lựa chọn quen thuộc của người dùng Việt. Tuy nhiên, khi nhu cầu sử dụng ô tô ngày càng đa dạng, từ đi làm đến du lịch cùng gia đình, nhiều khách hàng đã chuyển sang SUV nhờ không gian rộng rãi, tầm quan sát tốt và khả năng vận hành linh hoạt.

“Trước đây chiếc Camry phục vụ cho việc đi làm. Nhưng khi gia đình có thêm con nhỏ, không gian bắt đầu trở nên chật chội. Mỗi lần đi chơi xa, cả nhà và hành lý đều khá bí bách”, anh Nguyễn Minh Tuấn (Hà Nội) - người từng sử dụng Toyota Camry 2.5Q trước khi chuyển sang VF 8 - nói.

Điều khiến anh ấn tượng nhất sau khi chuyển sang VF 8 là không gian rộng rãi và tầm quan sát được cải thiện rõ rệt. Với kích thước 4.750 x 1.934 x 1.667 mm cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm, mẫu D-SUV của VinFast sở hữu khoang cabin rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho cả người lái và hành khách trong những hành trình dài. Trong khi đó, vị trí ngồi cao đặc trưng của SUV giúp mở rộng góc quan sát, mang đến cảm giác tự tin hơn khi di chuyển trong đô thị cũng như trên đường trường.

Không chỉ rộng rãi hơn, VF 8 còn mang đến trải nghiệm cầm lái khác biệt nhờ hai mô-tơ điện cho tổng công suất hơn 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Khối động cơ này giúp xe tăng tốc nhanh, phản hồi chân ga gần như tức thì, đồng thời duy trì sự ổn định khi di chuyển trên cao tốc hay những cung đường đèo dốc.

“Lái VF 8 rất nhàn. Mỗi lần cần vượt xe hay nhập làn chỉ cần nhích chân ga là xe đáp ứng ngay, không có cảm giác chờ máy lấy đà. Cầm lái VF 8 khiến tôi tự tin hơn hẳn so với chiếc sedan trước đây”, anh Tuấn chia sẻ.

“Chốt xe” dễ, đi xa chẳng ngại tốn kém

Cũng chuyển từ Mazda 3 lên VinFast VF 8, anh Ngọc Dương (Hải Phòng) cho biết thay đổi rõ nhất là gia đình anh đi chơi nhiều hơn trước. Bên cạnh không gian rộng rãi và trải nghiệm vận hành thoải mái, chi phí sử dụng tiết kiệm chính là yếu tố giúp những chuyến đi xa trở nên dễ dàng hơn.

“Trung bình chiếc Mazda 3 trước đây tiêu thụ khoảng 7,3 lít xăng/100 km, tương đương gần 160.000 đồng. Vì thế, gia đình tôi cũng phải cân nhắc mỗi khi muốn đi xa. Mới chuyển sang VF 8 từ cuối tháng 2 nhưng chúng tôi đã thực hiện 3 chuyến, xa nhất là vào Huế. Chi phí năng lượng bằng 0, chỉ còn tiền cầu đường nên đi đâu cũng thấy nhẹ đầu hơn”, anh Dương chia sẻ.

Theo giới quan sát, đây cũng là thời điểm thuận lợi để người dùng nâng cấp từ sedan lên SUV. VF 8 hiện có giá niêm yết từ 898 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng đã và đang sở hữu ô tô xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu thực tế xuống chỉ còn từ 818 triệu đồng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua xe trả góp được bảo lãnh vay với mức vốn đối ứng từ 0 đồng, giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu. Sau khi nhận xe, chủ xe tiếp tục hưởng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), giúp chi phí sử dụng trong 2,5 năm tới gần như ở mức tối thiểu.

Khi kết hợp lợi thế về không gian, khả năng vận hành, công nghệ cùng bài toán chi phí ngày càng hấp dẫn, VF 8 đang trở thành lựa chọn hàng đầu với những khách hàng muốn nâng cấp từ sedan lên một mẫu SUV hiện đại.