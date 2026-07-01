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TS. Lê Trường Sơn chính thức giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM

12:11 01/07/2026
(Pháp lý) - Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều ngày 30/6, Đảng ủy Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức công bố quyết định chỉ định TS. Lê Trường Sơn (Hiệu trưởng Nhà trường) giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm (Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường) được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

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Ông Trần Văn Bảy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu

Việc kiện toàn này bám sát chủ trương của Nghị quyết số 71-NQ/TW, thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục nhằm tạo sự thống nhất toàn diện giữa công tác lãnh đạo của Đảng và hoạt động quản trị đại học.

Đến tham dự và giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Trần Văn Bảy (Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) nhấn mạnh Trường Đại học Luật TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về pháp luật của cả nước.

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Ông Trần Văn Bảy trao quyết định cho TS. Lê Trường Sơn

"Thành phố đang bước vào giai đoạn đổi mới mô hình quản trị, đặc biệt là xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế phân quyền sâu rộng. Đây là thời điểm mở ra cơ hội lớn để đội ngũ chuyên gia pháp lý trình độ cao của Nhà trường tham gia phản biện chính sách, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tháo gỡ các dự án tồn đọng tại địa phương" - Ông Trần Văn Bảy kỳ vọng.

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Lãnh đạo Thành phố chụp hình lưu niệm cùng Đảng ủy Trường

Báo cáo tại hội nghị cho thấy tính đến tháng 6/2026, Đảng bộ Trường Đại học Luật TP.HCM có 20 chi bộ trực thuộc với tổng số 450 đảng viên (gồm 186 đảng viên là viên chức, người lao động và 264 đảng viên là sinh viên).

Trong bối cảnh tự chủ đại học và hội nhập quốc tế, Đảng ủy Trường khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững chắc. Dịp này, Đảng ủy Trường cũng đã trao tặng Giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" cho 4 chi bộ và 51 đảng viên tiêu biểu. 

Trí Nhân

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