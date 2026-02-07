Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 10 Chuyên đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

11:45 07/02/2026
(Pháp lý). Sáng ngày 7/2, Hội nghị toàn quốc nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra . Hội nghị có sự tham dự của hơn 1,9 triệu đại biểu từ các điểm cầu trong cả nước, trong đó có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Hội nghị mở ra một cột mốc quan trọng trong việc thống nhất nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống.
a1-1770439533.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị (Ảnh: Đại biểu Nhân dân)

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các lãnh đạo cao cấp như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, và nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của các cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu, các lãnh đạo chủ chốt cấp ủy và chính quyền các cấp, cùng đông đảo đảng viên, cán bộ công tác tại các xã, phường, đặc khu.

Trước khi bước vào nội dung chính, các đại biểu đã tham quan triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam", góp phần nâng cao nhận thức về những thành quả của đất nước qua các giai đoạn.

Hội nghị còn truyền hình trực tiếp qua các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các nền tảng số, nhằm đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều có thể theo dõi và nắm bắt các nội dung trọng tâm của hội nghị.

a2-1770439541.jpg

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, buổi sáng các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo trình bày 5 chuyên đề; buổi chiều 5 chuyên đề quan trọng, phản ánh sâu sắc các nội dung cốt lõi, điểm mới, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV.

Các chuyên đề bao gồm:

1. "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng", do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt.

2. "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày.

3. "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV", do đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

4. "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030", do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương trình bày.

5. "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới", do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt.

6. "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV", do đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày.

7. "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV", do đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

8. "Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước", do đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

9. "Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội", do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

10. "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV", do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày.

Đặc biệt, hội nghị sẽ có phần phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm định hướng, tạo khí thế tích cực để các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là dịp để các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn các nội dung của Nghị quyết, từ đó tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước, góp phần giữ vững nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa trong giai đoạn mới.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, trách nhiệm, với sự kỳ vọng cao về việc hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước trong những năm tiếp theo.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội nghị toàn quốc Nghị quyết ĐH XIV của Đảng
Cùng chủ đề
Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh Sự kiện - Chính sách
Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV Sự kiện - Chính sách
Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung...

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm,...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thực hiện Nghị quyết Đại...

Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 Sự kiện - Chính sách
Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng...

Mới cập nhật
Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

(Pháp lý). Thực tiễn cho thấy những biểu hiện tha hóa quyền lực, đặc biệt là tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ đã phá vỡ kỷ cương, pháp luật và làm suy giảm niềm tin xã hội. Đấu tranh với hiện tượng này vì thế không chỉ là yêu cầu về quản lý, kỷ luật, mà còn là cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị cốt lõi của Đảng. Trong bối cảnh đó, bộ phim chính luận “Lằn ranh” ra đời, đã tiếp cận vấn đề bằng ngôn ngữ điện ảnh, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh gai góc này.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm” triển khai 10 nhóm nhiệm vụ về xây dựng Đảng.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 và khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm học gần đây, Trường THCS Nguyễn Quý Đức đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ đổi mới cách tổ chức giờ học đến kiểm tra, đánh giá, nhà trường từng bước tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ như phim cổ trang, xem trình diễn nghệ thuật - ca múa nhạc nonstop, food tour đặc sản Tết ba miền nóng hổi, rinh về đặc sản hiếm mà siêu thị không có, săn deal giảm giá tới 80%, mua đồ gia dụng - thời trang kèm quà ngập tay, lại còn có xe chở hàng tận nhà… Cuối tuần này, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 tại VEC không chỉ là nơi dạo chơi, mà là “combo” trải nghiệm xuân trọn gói, đi một lần vui cả ngày!

1 ngày trước Thông tin cần biết

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 02/02 - 13/02 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền. Từ đỉnh núi mù sương Tây Bắc qua vùng hải đảo xa xôi, đến miệt vườn sông nước phương Nam, các đặc sản quý hội tụ tại đây, mang theo những câu chuyện chưa kể về bí quyết nghề nghiệp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay