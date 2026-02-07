(Pháp lý). Sáng ngày 7/2, Hội nghị toàn quốc nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra . Hội nghị có sự tham dự của hơn 1,9 triệu đại biểu từ các điểm cầu trong cả nước, trong đó có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Hội nghị mở ra một cột mốc quan trọng trong việc thống nhất nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị (Ảnh: Đại biểu Nhân dân)

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các lãnh đạo cao cấp như nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, và nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của các cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu, các lãnh đạo chủ chốt cấp ủy và chính quyền các cấp, cùng đông đảo đảng viên, cán bộ công tác tại các xã, phường, đặc khu.

Trước khi bước vào nội dung chính, các đại biểu đã tham quan triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam", góp phần nâng cao nhận thức về những thành quả của đất nước qua các giai đoạn.

Hội nghị còn truyền hình trực tiếp qua các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các nền tảng số, nhằm đảm bảo mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều có thể theo dõi và nắm bắt các nội dung trọng tâm của hội nghị.

Các đại biểu tham dự trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, buổi sáng các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo trình bày 5 chuyên đề; buổi chiều 5 chuyên đề quan trọng, phản ánh sâu sắc các nội dung cốt lõi, điểm mới, cũng như các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV.

Các chuyên đề bao gồm:

1. "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng", do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt.

2. "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày.

3. "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV", do đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

4. "Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030", do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương trình bày.

5. "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới", do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam truyền đạt.

6. "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV", do đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày.

7. "Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV", do đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

8. "Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước", do đồng chí Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

9. "Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội", do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

10. "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV", do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày.

Đặc biệt, hội nghị sẽ có phần phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhằm định hướng, tạo khí thế tích cực để các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là dịp để các cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn các nội dung của Nghị quyết, từ đó tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước, góp phần giữ vững nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa trong giai đoạn mới.

Hội nghị diễn ra trong không khí trang trọng, trách nhiệm, với sự kỳ vọng cao về việc hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước trong những năm tiếp theo.