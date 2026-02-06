Cử tri tín nhiệm cao bà Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, cử tri thể hiện tín nhiệm cao với bà Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Thị Thanh Trà và một số nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gặp gỡ cử tri - Ảnh: MTTQ Việt Nam

Tối 4-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

10 nhân sự ở phường Xuân Đỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, các đại biểu và cử tri đã nghe giới thiệu hồ sơ và tóm tắt quá trình công tác của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga;

Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học; Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, Quàng Văn Hương;

Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Trần Hồng Nguyên; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn; Bí thư kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của từng người ứng cử, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, xứng đáng là những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín.

Những người ứng cử đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Cử tri ghi nhận tại nơi cư trú, trong đời sống hằng ngày, những người được giới thiệu ứng cử luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên quan tâm, sâu sát địa bàn dân cư, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân.

Tích cực tham gia các hoạt động chung ở nơi cư trú, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri biểu quyết thể hiện tín nhiệm với các nhân sự ứng cử - Ảnh: MTTQ Việt Nam

4 nhân sự ở phường Ngọc Hà ứng cử đại biểu Quốc hội

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND phường Ngọc Hà (Hà Nội) cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (tổ dân phố 27, 28) đối với 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải; Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Ngọc Hùng; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy.

Tại hội nghị, cử tri phường Ngọc Hà thống nhất cao với 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.