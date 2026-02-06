Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Sáng nay (6/2), tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.020 đại biểu trong đó có hơn 230 đại biểu cơ quan báo chí thuộc khối Trung ương và các cơ quan báo chí tại Hà Nội và hơn 780 đại biểu cơ quan báo chí địa phương dự tại 33 điểm cầu Sở Văn hoám Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

"Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội; khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân", đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đánh giá, trong thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong cả nước đã luôn đồng hành tuyên truyền, cổ vũ, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong đó có công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ trước. Đồng thời đồng chí cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền cũng đứng trước nhiều yêu cầu mới, thách thức mới, nhất là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội, cùng với nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, tin giả, xuyên tạc, chống phá. Điều đó đòi hỏi công tác tuyên truyền phải được chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Hơn 1.000 đại biểu dự Hội nghị Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Để công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là bám sát và triển khai nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Thứ hai, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Thứ ba, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử; chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền; bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hải Long – Vụ trưởng Vụ Công tác Đại biểu, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã trao đổi về Quy trình Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Đinh Thị Mai-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao đổi, định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Đinh Thị Mai đề nghị công tác thông tin tuyên truyền tập trung phân trích làm rõ bối cảnh, ý nghĩa, tầm quan trọng, điểm mới của cuộc bầu cử, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong 40 năm đổi mới; kết quả của về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ... để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật và thành công.