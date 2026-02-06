Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hành lang pháp lý mở rộng dư địa cho người Việt ở nước ngoài đầu tư bất động sản tại Việt Nam

15:32 06/02/2026
Khung pháp lý ngày càng thông thoáng đang tạo điều kiện để kiều bào dễ dàng sở hữu, đầu tư và khai thác bất động sản trong nước, mở ra cơ hội sinh lời.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 2, trong 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM ghi nhận khoảng 7,94 tỷ USD kiều hối, chiếm gần 60% tổng lượng kiều hối cả nước. Nguồn kiều hối chủ yếu đến từ châu Á (50%) và châu Mỹ (30%).

Dự báo cả năm 2025, tổng lượng kiều hối về TP.HCM sẽ đạt khoảng 10,5 tỷ USD, tương đương 267.000 tỷ đồng, đây tiếp tục là một nguồn lực tài chính lớn đối với nền kinh tế thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.    

1-1770366819.jpg

Khung pháp lý ngày càng thông thoáng đang tạo điều kiện để kiều bào dễ dàng sở hữu, đầu tư và khai thác bất động sản trong nước

Các quy định mới tạo độ mở cho người Việt ở nước ngoài

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, các quy định mới trong Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) đã mang lại sự thay đổi quan trọng đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

“Những điều chỉnh này giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, đồng thời cho phép người Việt ở nước ngoài được tiếp cận và thực hiện các quyền giao dịch bất động sản tương đương với người Việt đang sinh sống trong nước,” ông Powell nhận định.

Theo ông, khung pháp lý rõ ràng là yếu tố then chốt giúp gia tăng mức độ an tâm cho nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn duy trì mối liên hệ gia đình, kinh tế và tần suất di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và nước sở tại. Những sửa đổi này góp phần giúp nhà đầu tư có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, ông Powell cho rằng sự ổn định chính trị tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng tạo niềm tin dài hạn cho nhà đầu tư người Việt ở nước ngoài. Đồng thời, các động lực khác như dòng vốn FDI, những điều chỉnh trong chính sách đầu tư, cùng với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, bao gồm đường bộ, đường sắt và hệ thống sân bay, đang mở ra thêm nhiều khu vực phát triển mới trên phạm vi cả nước.

“Không phải một quy định đơn lẻ tạo ra sự tự tin cho thị trường, mà là tổng hòa của nhiều yếu tố đang cùng lúc cải thiện môi trường đầu tư, trong đó bất động sản giữ vai trò quan trọng,” ông Powell nhấn mạnh.

Căn hộ chung cư dẫn dắt dòng tiền đầu tư của người Việt ở nước ngoài

Theo các nghiên cứu gần đây, phần lớn người Việt Nam ở nước ngoài khi đầu tư bất động sản tại Việt Nam thường ưu tiên phân khúc căn hộ chung cư. Lý giải cho xu hướng này, ông Powell cho rằng cơ chế thanh toán linh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng.

Căn hộ thường được bán theo hình thức hình thành trong tương lai, với tiến độ thanh toán giãn theo từng giai đoạn, phù hợp hơn so với việc mua nhà đất yêu cầu thanh toán một lần với giá trị lớn. Trong nhiều trường hợp, các chủ đầu tư còn có chính sách hỗ trợ tài chính, giúp giảm áp lực dòng tiền cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư Việt kiều có mức độ quen thuộc nhất định với các chủ đầu tư lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố quốc tế, từ đó tạo thêm niềm tin khi tham gia thị trường. Căn hộ thường được xem là bước tiếp cận ban đầu phù hợp để “thử thị trường” trước khi đưa ra các quyết định đầu tư với quy mô lớn hơn.

Về các tiêu chí lựa chọn bất động sản, theo Savills, người Việt ở nước ngoài nhìn chung không có nhiều khác biệt so với các nhóm nhà đầu tư khác. Các yếu tố được cân nhắc bao gồm vị trí, hạ tầng khu vực, tiềm năng tăng giá vốn, khả năng cho thuê và lợi suất thuê.

Đối với những nhà đầu tư không sinh sống tại Việt Nam, bất động sản thường mang mục tiêu đầu tư hoặc cho thuê. Do đó, khả năng khai thác, mức độ thu hút người thuê và tính minh bạch trong quy trình đầu tư là những yếu tố đặc biệt quan trọng. Bên cạnh các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, một số thị trường phát triển ổn định như Đà Nẵng cũng đang được xem là lựa chọn phù hợp để nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm người Việt ở nước ngoài, tiếp cận thị trường, nhờ quy hoạch tương đối rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và cơ cấu sản phẩm dễ đánh giá hiệu quả khai thác.

Ngoài ra, hệ thống tiện ích, chất lượng dự án, sự phát triển tổng thể của khu vực cùng với các yếu tố pháp lý rõ ràng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong quá trình ra quyết định đầu tư dài hạn.

