Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

08:30 06/02/2026
100% cử tri nơi cư trú đều thống nhất 3 ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Từ Liêm phối hợp với UBND phường Từ Liêm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (Tổ dân phố số 8 - Mỹ Đình 1) đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

1-1770341526.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, có 1 đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI là đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

2 đồng chí ứng cử đại biểu HĐND phường gồm: Đồng chí Bùi Bá Huynh – Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 8 - Mỹ Đình 1; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự phường Tây Mỗ.

Tại Hội nghị, các cử tri trên địa bàn tổ dân số 8, Mỹ Đình 1, phường Từ Liêm đều nhất trí cao danh sách 3 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do các cơ quan, đơn vị hiệp thương giới thiệu.

Nhấn mạnh, 3 ứng cử viên ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phường đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, gương mẫu. Vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các quy định của địa phương.

a2-1770341526.png

Các cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Có năng lực, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Có vị trí đảm nhận nhiều cương vị chức vụ công tác nhưng các ứng viên vẫn dành thời gian tham gia sinh hoạt Tổ dân phố, địa bàn dân cư. Luôn gần gũi lắng nghe ý kiến của nhân dân, thể hiện được mối liên hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cử tri đều thống nhất 3 ứng cử viên có tên trong danh sách đủ điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt người ứng cử, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, là công dân sinh sống 10 năm tại Tổ dân phố số 8, được cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, để có được sự trưởng thành ngày hôm nay, bản thân đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chia sẻ, đùm bọc, yêu thương của bà con hàng xóm để cùng nhau chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu dân cư và làm tốt trách nhiệm công dân tại địa phương.

2-1770341526.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu

Trình bày ngắn gọn về quá trình công tác, khả năng hoàn thành nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội và những cam kết hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, hơn 36 năm công tác liên tục trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau: Từ chuyên viên đến cấp Vụ, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2014.

Cho tới năm 2025 được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác pháp luật ở Việt Nam với khoảng hơn 100.000 hội viên trên cả nước.

"Quá trình công tác của tôi gắn liền với xây dựng và thi hành pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia trong hội nhập quốc tế, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Tôi đã trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện nhiều điều ước quốc tế quan trọng của đất nước.

3-1770341526.jpg

Các cử tri tham dự Hội nghị

Từ Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho tới các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều đạo luật, văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc chia sẻ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc, chính những kinh nghiệm công tác là nền tảng quan trọng để ông có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của người ĐBQH.

Thực tiễn công tác đã giúp Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu và cũng cho ông thấu hiểu được đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của người dân.

Trong đó có mong muốn chính sách pháp luật phải công bằng, minh bạch, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, bảo vệ được các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

"Chính những điều này đã thôi thúc tôi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI lần này", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ.

4-1770341510.jpg

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc trình bày ngắn gọn về quá trình công tác, khả năng hoàn thành nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội và những cam kết hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH

Nếu được cử tri nơi cư trú tín nhiệm, ủng hộ, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cam kết thực hiện 4 nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, là làm tốt trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

"Tôi luôn xác định cử tri là gốc, sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tới cơ quan, tổ chức và cá nhân có thẩm quyền. Kiên trì theo dõi, đôn đốc để việc giải quyết được tốt đẹp và báo cáo lại kết quả với cử tri theo đúng quy định pháp luật. Chịu sự giám sát của cử tri và coi đây là nhiệm vụ, là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu.

Thứ hai, là làm tốt trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội tại Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cùng với việc sẽ tăng cường sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, ông cho biết sẽ tham gia tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Đóng góp vào nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, bảo đảm sát hơn với cuộc sống, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

5-1770341526.jpg

100% cử tri nơi cư trú biểu quyết nhất trí giới thiệu người tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND phường

Thứ ba, là gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương nơi cư trú. Sẽ quan tâm hơn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phường Từ Liêm và Tổ dân phố số 8 trong các nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngày càng nặng nề, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng Tổ dân phố số 8 đoàn kết, yêu thương, gắn bó, phát triển bền vững.

Thứ tư, là không ngừng rèn luyện xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Ông xác định nhiệm kỳ Đại biểu Quốc hội là một quá trình phấn đấu liên tục để không ngừng học hỏi, rèn luyện cả về chuyên môn, đạo đức và bản lĩnh.

"Tôi sẽ dành đủ thời gian, tâm huyết cho hoạt động của Quốc hội và cho cử tri", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho hay.

Với sự ủng hộ tín nhiệm của các cử tri nơi cư trú hôm nay, đồng chí hứa sẽ đem hết khả năng và kinh nghiệm của mình để hoàn thành nhiệm vụ người ĐBQH.

Tại hội nghị, 100% cử tri nơi cư trú biểu quyết nhất trí giới thiệu các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; các đồng chí Bùi Bá Huynh và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử HĐND phường.

6-1770341526.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc tặng quà

7-1770341526.jpg

Và thăm hỏi động viên các gia đình chính sách trên địa bàn tổ dân phố số 8

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã ân cần thăm hỏi, trao tặng các suất quà đến các gia đình chính sách trên địa bàn.

