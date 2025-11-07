Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Tổng quan về triển vọng lãi suất và đầu tư công tại Diễn đàn Economic Insights của MB

18:00 07/11/2025
(Pháp lý). Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2025, diễn đàn Economic Insights lần thứ 11 đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và nhà quản lý, tập trung vào chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá". Tổng Giám đốc MB, ông Phạm Như Ánh, đã chia sẻ những quan điểm đáng chú ý về triển vọng lãi suất và tầm quan trọng của đầu tư công trong việc định hình nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
1-1762525378.png

Các diễn giả tại sự kiện Economic Insights 2025

Tình hình lãi suất và dòng tiền

Ông Phạm Như Ánh nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại của Việt Nam đã ở mức rất thấp, với nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể vay với lãi suất chỉ khoảng 4,5-5%/năm. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một nghịch lý trong hệ thống tài chính khi ngân hàng phải vay USD từ nước ngoài với lãi suất 6% rồi cho doanh nghiệp trong nước vay với lãi suất thấp hơn. Điều này cho thấy sự khan hiếm USD trong nước và áp lực lên lãi suất.

2-1762525390.png

Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh chia sẻ tại sự kiện

Theo ông Ánh, trong ngắn hạn, lãi suất có thể tăng lên một chút, nhưng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng lên của tỷ giá, đã tăng 3,5% trong tháng 10 so với tháng trước đó. Ông nhấn mạnh rằng nếu FED giữ lãi suất điều hành ở mức 3,75-4%/năm, thì việc giữ tiền ở Mỹ vẫn sẽ hấp dẫn hơn so với việc chuyển đổi sang VND tại Việt Nam.

 Đầu tư công và tác động lên nền kinh tế

Trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá đang diễn biến phức tạp, đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng trong chính sách tài khóa của Việt Nam. Tại diễn đàn, ông Phạm Như Ánh đã khẳng định rằng đầu tư công không chỉ có tác động dẫn dắt mà còn tạo ra động lực cho cả nền kinh tế. Ông cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều dự án lớn về hạ tầng, từ đó tạo ra cơ hội cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Sacha Dray, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đồng thuận với quan điểm này. Ông nhấn mạnh rằng các dự án đầu tư công lớn có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho tăng trưởng GDP trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tuy nhiên, việc thực thi các dự án này vẫn là thách thức lớn nhất khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam chỉ đạt khoảng 80% so với cam kết.

Cơ hội và thách thức trong đầu tư công

Ông Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Đại học VinUni, đã phân tích rõ hơn về các lĩnh vực hưởng lợi từ đầu tư công. Các lĩnh vực như Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ số và Hạ tầng IT sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc đầu tư công. Đặc biệt, đầu tư vào hạ tầng sẽ tạo ra nhu cầu lớn về vốn, giúp thị trường ngân hàng trở nên dồi dào hơn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải và logistics cũng sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc cải thiện hệ thống giao thông. Dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, ví dụ, sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến Tây Âu, mở rộng khả năng thương mại với các thị trường lớn.

Khuyến nghị cho doanh nghiệp

Để tận dụng hiệu quả động lực từ đầu tư công, ông Tú Anh khuyến nghị các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi số và hiện đại hóa quy trình vận hành. Minh bạch hóa hoạt động kinh doanh cũng là một yếu tố then chốt để củng cố niềm tin từ nhà đầu tư. Đồng thời, việc mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa quản trị rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường tính cạnh tranh.

TS. Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp tại Đại học Fulbright, đã phân tích sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa trong việc thu hút vốn FDI. Ông cho rằng nếu FED tiếp tục giảm lãi suất, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc dòng tiền vào Việt Nam sẽ tăng lên, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều chỉnh chính sách tiền tệ.

3-1762525390.jpg

Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tổng Giám đốc MB, ông Phạm Như Ánh, đã kết luận rằng trong dài hạn, Việt Nam có những điều kiện để giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các yếu tố như lạm phát kỳ vọng và tình hình tỷ giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách lãi suất. Điều này đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách trong việc duy trì sự ổn định của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Hy vọng rằng, với các chính sách đúng đắn, Việt Nam sẽ có thể thu hút dòng vốn nước ngoài trở lại vào giữa năm 2026 và 2027.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank MB Economic Insights 2025
Cùng chủ đề
Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế Thông tin kinh doanh
Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)...

MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thông tin kinh doanh
MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Pháp lý). Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB...

Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng Thông tin kinh doanh
Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn...

MB Economic Insights 2025: Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thích ứng và phát triển bền vững Thông tin kinh doanh
MB Economic Insights 2025: Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thích ứng và phát triển bền vững

Ngày 7/11, gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tham dự Diễn đàn MB Economic Insights lần thứ 11,...

Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11 Thông tin kinh doanh
Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm...

Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc khai màn mùa lễ hội với hàng loạt sản phẩm mới Thông tin kinh doanh
Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc khai màn mùa lễ hội với hàng loạt sản phẩm mới

Ngày 1/11, tại Thị trấn Hoàng Hôn, Tập đoàn Sun Group đã khai trương và ra mắt hàng loạt sản...

Mới cập nhật
Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Hội chợ Mùa Thu 2025: VEC thiết lập chuẩn mực mới, giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng tổ chức sự kiện quốc tế

Thông qua thành công của Hội chợ Mùa Thu lần I - 2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) nói riêng và Vingroup nói chung đã thiết lập một chuẩn mực mới, khai thông điểm nghẽn hạ tầng tổ chức các sự kiện giao thương, giải trí quốc tế của Việt Nam.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Pháp lý). Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại Hà Nội với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá". Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm của diễn đàn, khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế - tài chính uy tín tại Việt Nam, nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và giới tài chính - ngân hàng.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt

Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.

13 giờ trước Thông tin cần biết

Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Capital Square - Sống chuẩn tinh hoa tại lõi trung tâm Đà Nẵng

Trên hành trình trở thành đô thị quốc tế, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn đón chào tầng lớp tinh hoa trong nước và quốc tế. Trong dòng chảy phát triển đó, dự án Capital Square nổi lên như lời tuyên ngôn về phong cách sống sang trọng, cộng đồng ưu tú và tiềm năng đầu tư bền vững.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực

(Pháp lý). Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế mới nhất từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam đã trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với mức tăng trưởng GDP thực đạt 7,9% trong chín tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều bất định, đặc biệt là những yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến đà phát triển này.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lý do tài sản mã hóa chỉ được phát hành cho nhà đầu tư ngoại

Lý do tài sản mã hóa chỉ được phát hành cho nhà đầu tư ngoại

Việt Nam chưa cho nhà đầu tư nội mua tài sản mã hóa phát hành trong nước là bước đi thận trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi và thử nghiệm khung quản lý, theo chuyên gia.

15 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Luật Chuyển đổi số: Cần thống nhất, thực chất và khả thi

Luật Chuyển đổi số: Cần thống nhất, thực chất và khả thi

Phiên thảo luận tổ chiều 6/11, các đại biểu Quốc hội Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh và Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau) nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Luật Chuyển đổi số, coi đây là bước đi thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Nhiều đại biểu đồng thời kiến nghị hoàn thiện nội dung, khắc phục sự chồng chéo, và bổ sung cơ chế thực thi phù hợp với thực tiễn.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

16 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ phát triển đô thị tại khu Nam và Đông, TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng trưởng đột phá với động lực mới Cần Giờ - viên ngọc xanh vừa được đánh thức bởi loạt dự án hạ tầng tỷ đô và siêu đô thị ESG++ đầu tiên của Việt Nam - Vinhomes Green Paradise.

16 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay