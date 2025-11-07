Tổng quan về triển vọng lãi suất và đầu tư công tại Diễn đàn Economic Insights của MB

(Pháp lý). Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2025, diễn đàn Economic Insights lần thứ 11 đã diễn ra với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia và nhà quản lý, tập trung vào chủ đề "Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá". Tổng Giám đốc MB, ông Phạm Như Ánh, đã chia sẻ những quan điểm đáng chú ý về triển vọng lãi suất và tầm quan trọng của đầu tư công trong việc định hình nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Các diễn giả tại sự kiện Economic Insights 2025

Tình hình lãi suất và dòng tiền

Ông Phạm Như Ánh nhấn mạnh rằng lãi suất hiện tại của Việt Nam đã ở mức rất thấp, với nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể vay với lãi suất chỉ khoảng 4,5-5%/năm. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một nghịch lý trong hệ thống tài chính khi ngân hàng phải vay USD từ nước ngoài với lãi suất 6% rồi cho doanh nghiệp trong nước vay với lãi suất thấp hơn. Điều này cho thấy sự khan hiếm USD trong nước và áp lực lên lãi suất.

Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh chia sẻ tại sự kiện

Theo ông Ánh, trong ngắn hạn, lãi suất có thể tăng lên một chút, nhưng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng lên của tỷ giá, đã tăng 3,5% trong tháng 10 so với tháng trước đó. Ông nhấn mạnh rằng nếu FED giữ lãi suất điều hành ở mức 3,75-4%/năm, thì việc giữ tiền ở Mỹ vẫn sẽ hấp dẫn hơn so với việc chuyển đổi sang VND tại Việt Nam.

Đầu tư công và tác động lên nền kinh tế

Trong bối cảnh lãi suất và tỷ giá đang diễn biến phức tạp, đầu tư công được xác định là một yếu tố quan trọng trong chính sách tài khóa của Việt Nam. Tại diễn đàn, ông Phạm Như Ánh đã khẳng định rằng đầu tư công không chỉ có tác động dẫn dắt mà còn tạo ra động lực cho cả nền kinh tế. Ông cho biết Chính phủ đang triển khai nhiều dự án lớn về hạ tầng, từ đó tạo ra cơ hội cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Sacha Dray, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã đồng thuận với quan điểm này. Ông nhấn mạnh rằng các dự án đầu tư công lớn có thể tạo ra hiệu ứng tích cực cho tăng trưởng GDP trong vòng 3 đến 5 năm tới. Tuy nhiên, việc thực thi các dự án này vẫn là thách thức lớn nhất khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Việt Nam chỉ đạt khoảng 80% so với cam kết.

Cơ hội và thách thức trong đầu tư công

Ông Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Đại học VinUni, đã phân tích rõ hơn về các lĩnh vực hưởng lợi từ đầu tư công. Các lĩnh vực như Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ số và Hạ tầng IT sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc đầu tư công. Đặc biệt, đầu tư vào hạ tầng sẽ tạo ra nhu cầu lớn về vốn, giúp thị trường ngân hàng trở nên dồi dào hơn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vận tải và logistics cũng sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ vào việc cải thiện hệ thống giao thông. Dự án đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, ví dụ, sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam đến Tây Âu, mở rộng khả năng thương mại với các thị trường lớn.

Khuyến nghị cho doanh nghiệp

Để tận dụng hiệu quả động lực từ đầu tư công, ông Tú Anh khuyến nghị các doanh nghiệp cần nhanh chóng chuyển đổi số và hiện đại hóa quy trình vận hành. Minh bạch hóa hoạt động kinh doanh cũng là một yếu tố then chốt để củng cố niềm tin từ nhà đầu tư. Đồng thời, việc mở rộng quy mô và chuyên nghiệp hóa quản trị rủi ro sẽ giúp doanh nghiệp tăng cường tính cạnh tranh.

TS. Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên cao cấp tại Đại học Fulbright, đã phân tích sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa trong việc thu hút vốn FDI. Ông cho rằng nếu FED tiếp tục giảm lãi suất, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành tỷ giá và lãi suất tại Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc dòng tiền vào Việt Nam sẽ tăng lên, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa để điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tổng Giám đốc MB, ông Phạm Như Ánh, đã kết luận rằng trong dài hạn, Việt Nam có những điều kiện để giảm lãi suất. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, các yếu tố như lạm phát kỳ vọng và tình hình tỷ giá sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chính sách lãi suất. Điều này đặt ra thách thức cho các nhà hoạch định chính sách trong việc duy trì sự ổn định của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động. Hy vọng rằng, với các chính sách đúng đắn, Việt Nam sẽ có thể thu hút dòng vốn nước ngoài trở lại vào giữa năm 2026 và 2027.