Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

08:00 06/01/2026
Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
1-1767672224.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Dự lễ kỷ niệm có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ôn lại chặng đường 60 năm ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng. Trải qua 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử của cách mạng, mặc dù có những tên gọi khác nhau, có thời gian được hợp nhất, rồi tái lập; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2-1767672232.jpg

Để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị quyết định lập lại Ban Nội chính Trung ương và trong năm 2013, 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã được thành lập theo chủ trương của Ban Bí thư; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), từ tháng 6/2017, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương được chuyển về Ban Nội chính Trung ương. Từ đây, Ban Nội chính Trung ương lại được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác cải cách tư pháp, đồng thời là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. "Đây là giai đoạn phát triển toàn diện, nâng tầm tham mưu Chiến lược của ngành Nội chính Đảng"- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm Cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Công tác nội chính luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, xác định là lĩnh vực then chốt nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, dù trong điều kiện khó khăn, phức tạp, các thế hệ cán bộ ngành Nội chính Đảng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc, vững vàng bản lĩnh; tận tụy, liêm chính, dũng cảm đấu tranh bảo vệ cái đúng, kiên quyết chống lại cái sai. Chính từ những con người "thép" ấy, ngành Nội chính Đảng đã hình thành nên bản sắc riêng: vững về nguyên tắc, sắc về tham mưu, bền bỉ trong đấu tranh và trong sáng về đạo đức công vụ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

3-1767672232.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, từ khi được tái lập đến nay, ngành Nội chính Đảng đã ngày càng phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vị thế, vai trò và uy tín của ngành Nội chính Đảng không ngừng được củng cố và nâng cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích to lớn, quan trọng mà các thế hệ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong suốt 60 năm qua; chúc mừng Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai- phần thưởng cao quý, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư chỉ rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị, trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò "gác gôn" cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

4-1767672232.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Nội chính Trung ương - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu, ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn.

Ngành Nội chính Đảng nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho "trong ấm, ngoài êm", phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm "bốn không" trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ngành Nội chính Đảng tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", là biểu tượng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thực sự là "trung tâm", "khớp nối", "đầu mối" trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Ngành Nội chính Đảng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh "điểm nóng".

Tổng Bí thư lưu ý, phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì nhân dân phục vụ.

5-1767672232.jpg

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Nội chính Đảng hết sức nặng nề và phức tạp. Nhưng với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh đã được tôi luyện qua thử thách, Tổng Bí thư tin tưởng sâu sắc rằng Ngành sẽ tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng; tiếp tục lập nên nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

