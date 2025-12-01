Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân

11:14 01/12/2025
Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.
1-1764562488.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế, các nữ doanh nhân hàng đầu Việt Nam như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch Sovico group.

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp, huy động gần gần 443 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (cấp Trung ương là 79 tỷ đồng; cấp tỉnh, thành gần 364 tỷ đồng) và 211 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa (cấp Trung ương là gần 36 tỷ đồng và cấp tỉnh, thành là trên 175 tỷ đồng) cho hoạt động khởi nghiệp. Tất cả các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch mang tới hiệu quả, tác động tích cực.

2-1764562495.jpg

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Nguyễn Thị Tuyến, Đề án đã nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng, truyền cảm hứng, tạo nên một phong trào khởi nghiệp sâu rộng trong phụ nữ; hỗ trợ thiết thực về vốn, kiến thức, kỹ năng, giúp hàng trăm nghìn phụ nữ tự tin tham gia khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, bà Caroline T. Nyamayemombe, Trưởng đại diện cơ quan UN Women khẳng định, UN Women tự hào đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cung cấp kỹ thuật, các công vụ vận động, ngân sách nhạy cảm giới và chia sẻ tri thức toàn cầu. Tổ chức của Liên Hợp Quốc đã chứng kiến phụ nữ Việt Nam biến ý tưởng thành doanh nghiệp, biến làng quê thành những hợp tác xã phát triển, và biến thách thức thành cơ hội từ khắp mọi miền, từ ngành nghề truyền thống đến các start-up công nghệ.

3-1764562496.jpg

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết đồng hành dài hạn cùng Hội LH Phụ nữ Việt Nam -Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho rằng, khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico Group chia sẻ, nhiều chị em vẫn phải xoay xở giữa công việc và gia đình, giữa sự kỳ vọng của xã hội và áp lực mưu sinh, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Thấu hiểu điều đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết các doanh nghiệp như Sovico, Vietjet, HDBank, Vikki Digital Bank sẽ đồng hành dài hạn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quyền tiếp cận vốn, nâng cao năng lực số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo – kết nối - lãnh đạo dành cho phụ nữ trong doanh nghiệp cho phụ nữ Việt Nam.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu: “Chúng ta đã thấy những phụ nữ khởi nghiệp từ căn bếp nhỏ, những chị em bán hàng qua nền tảng số dù ở tận bản làng xa xôi, những người mẹ vừa chăm con vừa gây dựng mô hình kinh doanh. Chị em chính là những “nữ chiến binh thầm lặng” của kinh tế tư nhân – âm thầm nhưng bền bỉ đóng góp cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và sự thịnh vượng của đất nước. Và sứ mệnh của xã hội hôm nay là trao cho chị em cơ hội để tỏa sáng. Đề án Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035 chính là nguồn động lực mới cho phụ nữ Việt Nam. Khi phụ nữ vươn lên, gia đình hạnh phúc hơn, cộng đồng mạnh hơn và quốc gia thịnh vượng hơn.”

4-1764562495.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính nêu rõ, sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc, đồng thời đề ra định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 2415 trong thời gian tới với tinh thần cách mạng, tiến công hơn nữa, tầm nhìn chiến lược dài hạn, thích ứng với yêu cầu mới và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết và bền vững. Thủ tướng biểu dương các nữ doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu, thành công như Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và chúc mừng các doanh nghiệp do nữ doanh nhân dẫn dắt như Vietjet, Vinamilk đã vươn tầm quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

5-1764562496.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, khó khăn, trở ngại, phát huy mạnh mẽ truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, không chỉ là người giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình mà còn là những người tiên phong, kiến tạo những giá trị xã hội bền vững và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: "Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời"; "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng…, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng".

Với tinh thần "Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo – Phụ nữ tiên phong – Cấp hội hỗ trợ - Đất nước phát triển - Nhân dân ấm no", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

PV

SeABank kích hoạt "đại lộ" ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp
SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam...

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế
VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi...

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM
T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên...

Lợi thế "không đối thủ" của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh
Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: nơi nào hội...

Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Tập đoàn T&T Group ký hợp tác chiến lược với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Tập đoàn T&T Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt...

Casa Villa: Công thức "nghỉ dưỡng sang, sống có gu" tại đô thị biển quốc tế Blanca City
Casa Villa: Công thức “nghỉ dưỡng sang, sống có gu” tại đô thị biển quốc tế Blanca City

Trong hành trình Vũng Tàu vươn mình thành trung tâm logistics - du lịch quốc tế của TP.HCM, dòng sản...

SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

SeABank kích hoạt “đại lộ” ưu đãi cho đa dạng dịch vụ doanh nghiệp

Nhằm nâng tầm trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái đặc quyền doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) triển khai chương trình “Đại lộ ưu đãi - Dẫn lối giao thương” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các dịch vụ ngân hàng số, thẻ doanh nghiệp, chuyển tiền quốc tế, tín dụng. Chương trình khẳng định cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển bền vững của SeABank.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế thời gian qua, đặc biệt quá trình thực hiện quyền tư pháp của cơ quan điều tra hình sự trong lĩnh vực này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nghiên cứu cho thấy khó khăn không chỉ liên quan đến khung pháp lý mà còn xuất phát từ thực tiễn hoạt động điều tra, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cũng như những yếu tố khác.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

VinFast VF 8: Lựa chọn đáng tiền cho gia đình Việt, vượt trội từ vận hành đến tính kinh tế

Sở hữu ngoại hình hiện đại, nội thất sang trọng, động cơ mạnh mẽ và loạt chính sách ưu đãi thiết thực, VinFast VF 8 ngày càng được xem là lựa chọn “đúng và đáng” cho các gia đình. Mua trong tháng 11, người dùng có thể được hưởng tổng ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes chính thức ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía Nam, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của T&T Homes nói riêng, T&T Group nói chung trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

3 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh thúc đẩy đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới (kỳ 2)

(Pháp lý). Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV được xem là kỳ họp “bản lề” của nhiệm kỳ, đánh dấu nỗ lực hoàn thiện thể chế đáp ứng việc sắp xếp lại “giang sơn”, thúc đẩy phục hồi tăng trưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật và nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật (sửa đổi) quan trọng thuộc các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và tài chính... Tiếp theo Luật Giá (sửa đổi), Luật TMĐT 2025 (kỳ 1), Tạp chí Pháp lý điện tử trân trọng giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi)…

3 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Lợi thế “không đối thủ” của Vinhomes Golden City tại vùng lõi của trung tâm mới Dương Kinh

Từ Thâm Quyến đến Busan, thế giới đã chứng minh một quy luật phát triển rõ rệt: nơi nào hội tụ cảng biển, khu công nghiệp và đô thị hiện đại, nơi đó hình thành cực tăng trưởng mới. Tại Hải Phòng, Dương Kinh đang đi đúng quỹ đạo này với tốc độ phát triển hạ tầng và dòng vốn FDI ngày càng mạnh mẽ, mang lại lợi thế tuyệt đối cho đô thị tại vị trí trung tâm - Vinhomes Golden City.

3 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

3 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030. Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 28/11, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030, Hội Luật gia Việt Nam đã tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

