Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

14:16 10/04/2026
Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phải gắn với tăng cường giám sát văn bản. Và muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.
Quang cảnh Phiên thảo luận tại Tổ 4 chiều 09/4

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 09/4, sau Phiên họp toàn thể ở Hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Tổ về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030… Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành điều hành Phiên thảo luận tại Tổ 4.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự, phát biểu tại Phiên thảo luận tại Tổ 4

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề cập đến vấn đề đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Theo đó, Quốc hội chỉ ban hành luật rất ngắn gọn và chỉ quy định những nguyên tắc chung, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trình tự, thủ tục giao cho Chính phủ quy định chi tiết (luật không quy định chi tiết nội dung này).

Gắn với việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian tới Quốc hội cần tăng cường giám sát văn bản, trong đó, các Đoàn ĐBQH giám sát việc thực hiện văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn thực hiện và việc tổ chức thực hiện các văn bản của địa phương. “Công tác giám sát văn bản và tổ chức thực hiện pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên mà từng đại biểu Quốc hội phải làm, từng Đoàn ĐBQH phải làm”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu tham gia Phiên thảo luận ở Tổ 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và Kết luận như Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 17-KL/TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI…

Đồng thời, cần quán triệt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI là “phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.

“Do đó, mỗi văn bản, chính sách, mỗi nội dung phải trả lời được rằng: có gì mới, có tháo gỡ được vướng mắc hiện nay hay không? Có khơi dậy mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển không? Thứ hai, có thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển không? Thứ ba, có đổi mới công tác quản lý theo hướng hiện đại hay không?”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, khẩn trương, đồng bộ, vừa đổi mới nhưng phải vừa tháo gỡ khó khăn, đồng thời tăng cường công tác quản lý theo hướng mới, hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành điều hành Phiên thảo luận tại Tổ 4

“Cuộc sống luôn phát triển, vận động rất nhanh. Nếu luật quy định chi tiết quá, khi thực tiễn thay đổi thì sẽ phải sửa luật. Do đó, chúng ta sẽ hệ thống hoá lại các phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, các văn bản, Kết luận của Bộ Chính trị, của Trung ương về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để gửi tới tất cả các đại biểu Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, đây cũng sẽ là nguồn tài liệu để các đại biểu nghiên cứu xây dựng pháp luật và giám sát văn bản ở địa phương.

