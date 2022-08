Techcombank là ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm thứ tư liên tiếp

Bảng xếp hạng Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report được công bố thường niên. Các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 3/8/2022, Techcombank được vinh danh Top 1 ngân hàng uy tín nhất khối ngân hàng TMCP tư nhân. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp ngân hàng giữ vững vị trí này. Theo Vietnam Report, Techcombank là ngân hàng có độ đa dạng chủ đề cao nhất trong các ngân hàng với tỷ lệ tin tích cực cao, cộng hưởng từ kết quả kinh doanh tích cực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Techcombank tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, chứng minh sự vững vàng của chiến lược “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”. Kết thúc quý 2/2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 14,1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái), tổng thu nhập hoạt động tăng 16,6% so với cùng kỳ, đạt 21,1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ở vị thế đầu ngành, đạt 47,5% và 3,6%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II vững mạnh, đạt 15,7%.

Số lượng khách hàng cá nhân của Techcombank tính đến hết quý 2/2022 đạt 10,1 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân lần lượt đạt 206,1 triệu giao dịch (tăng 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và 2,8 triệu tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).

Techcombank không ngừng chuyển đổi, thúc đẩy các sáng kiến số hóa nhằm mang đến cho khách hàng giải pháp “Ngân hàng trong tầm tay bạn” một cách đơn giản và trực quan. Ngân hàng đã ra mắt ứng dụng di động mới dành cho khách hàng doanh nghiệp và đã chuyển hơn 70% khách hàng cá nhân sang ứng dụng số ngân hàng bán lẻ mới.

Đặc biệt, tháng tư vừa qua, Techcombank đã giới thiệu iDO – nền tảng số mới dành cho chi nhánh, nhằm số hóa và tự động hóa các quy trình ở chi nhánh, giảm bớt các thủ tục giấy tờ và cho phép nhân viên chi nhánh có thêm thời gian tương tác, cung cấp dịch vụ tư vấn gia tăng giá trị cho khách hàng. Ngân hàng vừa thử nghiệm tính năng mới – mở Gói tài khoản (bao gồm tài khoản, thẻ thanh toán, tài khoản ngân hàng điện tử) – trên nền tảng iDO vào tháng 6/2022. Tính năng này cho phép cán bộ tại chi nhánh có thể mở tài khoản cho khách hàng trên máy tính bảng, hoàn toàn không cần giấy tờ, giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn 1 - 2 phút. Gói tài khoản đã được triển khai trên toàn hệ thống, tại 256 chi nhánh, được khách hàng đón nhận tích cực.

Techcombank cũng khẳng định vị thế như ngân hàng hàng đầu về thu hút các nguồn nhân lực tài năng ở trong nước và quốc tế để tham gia hành trình chuyển đổi cùng ngân hàng. Năm 2021, Ngân hàng tuyển dụng khoảng 4.300 nhân viên mới, trong đó có 700 nhân sự thuộc mảng công nghệ, kỹ thuật số và dữ liệu. Đặc biệt, chiến dịch Thu hút Nhân tài Quốc tế của Techcombank sẽ diễn ra tại Singapore và London (Anh Quốc) trong tháng 7/2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược của ngân hàng về thu hút tài năng quốc tế về Việt Nam

Nhờ những nỗ lực vượt trội, Techcombank đã được Tạp chí Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2022. Đây là lần thứ tư Techcombank giành được giải thưởng uy tín này, cho thấy kết quả kinh doanh vượt trội và cam kết đem đến những trải nghiệm vượt trội cho khách hàng của Techcombank.