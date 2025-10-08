Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

16:50 08/10/2025
Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.
1-1759917029.jpg

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang tại lễ vinh danh

Vinh danh những doanh nghiệp cống hiến không ngừng

Theo BTC, chương trình bình chọn Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu là hoạt động nằm trong Đề án truyền thông Kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đề án hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp, khẳng định vai trò động lực quan trọng nhất của kinh tế tư nhân đối với việc hiện thực hóa các mục tiêu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng vào năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được vinh danh đại diện cho tinh thần “nghĩ lớn – làm thật – cống hiến không ngừng”. Các tiêu chí bình chọn tập trung đánh giá cả về tầm vóc kinh tế, hiệu quả kinh doanh lẫn tác động tích cực đến xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt, tiêu chí về sự đồng hành cùng đất nước trong hành trình đổi mới và hội nhập được nhận diện dựa trên mối liên kết, gắn bó giữa những bước đi, tầm nhìn phát triển của doanh nghiệp với tiến trình phát triển chung của từng địa phương, ngành, lĩnh vực và rộng hơn là của quốc gia. Bên cạnh đó, tư duy chiến lược, khả năng đổi mới sáng tạo và vai trò truyền cảm hứng của người đứng đầu doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình đánh giá.

2-1759917039.jpg

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện.

Trải qua quy trình bình chọn, xét duyệt độc lập, trách nhiệm và công tâm, Hội đồng chuyên gia đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện để bình chọn ra 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu nhất.

“Mỗi doanh nghiệp được vinh danh hôm nay không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là một biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của người Việt Nam trong hành trình kiến tạo thịnh vượng”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam khẳng định.

Việc được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu T&T Group cùng những đóng góp, cống hiến của T&T Group trong hành trình hơn 30 năm phát triển cùng Việt Nam thịnh vượng.

Hành trình hơn 3 thập kỷ ghi dấu ấn trong nền kinh tế quốc gia

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra cuộc đối thoại cấp cao chuyên gia – doanh nghiệp với chủ đề “Từ nhận thức đúng về doanh nghiệp dân tộc đến kiến tạo ‘đường băng’ cất cánh vào Kỷ nguyên thịnh vượng”. Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu như Đại sứ Phạm Quang Vinh, GS.TS Lê Hồng Hạnh và đại diện các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, điển hình như T&T Group.

Chia sẻ tại cuộc đối thoại, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines cho biết, hiện nay, kinh tế tư nhân đang thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Doanh nghiệp tư nhân không chỉ là người tham gia thị trường, mà còn là chủ thể kiến tạo, góp phần xây dựng một nền kinh tế năng động, hiện đại, nơi lợi ích quốc gia, người dân và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng phát triển.

3-1759917039.jpg

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group chia sẻ tại cuộc đối thoại cấp cao chuyên gia – doanh nghiệp

Đặt trong bối cảnh chung, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group nhận định: Đây chính là thời điểm đất nước cần một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc – những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, có lòng yêu nước, tinh thần tự cường và khát vọng phụng sự quốc gia. Các doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc không chỉ đóng góp vào GDP, ngân sách mà còn tạo nên những giá trị tinh thần, tạo nên niềm tin vào sức mạnh nội lực của toàn dân tộc.

Được thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, sau hơn 3 thập kỷ, đến nay, T&T Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước, như tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp; thể thao… Trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, T&T Group đều ghi những dấu ấn nổi bật và nhận được sự hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.

4-1759917039.jpg

T&T Group ba lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng

Bên cạnh đó, T&T Group cũng triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ thế giới với các công ty con, văn phòng đặt tại thị trường Mỹ, Nga, Đức và Australia…

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, T&T Group chủ trương thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong từng lĩnh vực như Amazon (Mỹ); Total (Pháp); SK, DB, Hanwha, KOSPO, KOGAS (Hàn Quốc); EREX, Marubeni (Nhật Bản); YCH (Singapore)... nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư và phát triển các dự án tầm cỡ, các dự án công nghệ cao góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, dựa trên nền tảng 6 giá trị văn hóa: Tâm – Thanh – Thành – Tựu – Thiện - Toàn, Tập đoàn T&T Group không chỉ chú trọng phát triển kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trên khắp cả nước thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, các hoạt động cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh… mang lại những giá trị tốt đẹp cho con người, cộng đồng, xã hội.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, T&T Group trở thành một trong số ít các tập đoàn kinh tế tư nhân 3 lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đồng thời, T&T Group cũng nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua, các giải thưởng uy tín từ các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức trong nước và quốc tế.

PV

