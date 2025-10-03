Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
T&T Energy của “Bầu Hiển” được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025

10:56 03/10/2025
T&T Energy – công ty năng lượng thuộc Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh “Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025”.

Ngày 02/10, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng T&T - T&T Energy (thành viên Tập đoàn T&T Group) đã xuất sắc được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025. Đây là giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc T&T Energy đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025 tại Diễn đàn kinh tế mới 2025

Dấu ấn 2.900 MW công suất và chuỗi dự án lớn trong – ngoài nước

Được biết đến là một trong những nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam hiện nay, T&T Group đã xây dựng chiến lược đầu tư bài bản, tầm nhìn dài hạn và nhanh chóng khẳng định dấu ấn trên nhiều lĩnh vực: điện mặt trời, điện gió, LNG và các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Chính thức “chào sân” bằng Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh vào tháng 6/2020, mở đường cho chuỗi các dự án năng lượng mang thương hiệu T&T Group trên khắp cả nước, đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW; trong đó hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng công suất 877 MW đã hoàn thành và đang vận hành phát điện. Bên cạnh đó, T&T Group đang triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị) giai đoạn 1, quy1.500 MW, vốn đầu tư gần 2,3 tỷ USD, được Bộ Công thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết tâm hoàn thành đưa vào vận hành vào Quý III/2029.

Bằng tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư chuyên nghiệp, T&T Group đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên bản đồ năng lượng với loạt dự án điện mặt trời, điện gió, LNG và các công trình năng lượng xuyên biên giới

Không dừng lại ở thị trường trong nước, tại Lào, Dự án điện gió Savan 1 công suất 495 MW cũng đang được triển khai, trong đó giai đoạn 1 với 300 MW, dự kiến vận hành vào cuối năm 2025. Đây cũng là dự án đánh dấu bước đi chiến lược đầu tiên của T&T Energy ra thị trường quốc tế.

Giải thưởng Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025 được trao cho T&T Energy là minh chứng rõ nét cho những dấu ấn nổi bật này, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của T&T Group trên bản đồ năng lượng quốc gia và khu vực. Đồng thời, giải thưởng còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực cống hiến và đồng hành của T&T Group cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch T&T Energy, “Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025” là động lực để T&T Energy và T&T Group tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực năng lượng.

“Đây là bước đệm để T&T Energy và T&T Group tiếp tục bứt phá, trở thành biểu tượng cho khát vọng của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong hành trình xanh hóa năng lượng quốc gia. Chúng tôi cam kết sẽ tích cực đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ năng lượng thế giới”, bà Nguyễn Thị Thanh Bình nhấn mạnh.

T&T Group và chiến lược phát triển năng lượng bền vững

Việc T&T Energy được vinh danh không chỉ khẳng định nỗ lực của doanh nghiệp, mà còn cho thấy tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn T&T Group trong lĩnh vực năng lượng – một trong những trụ cột trọng yếu trong hệ sinh thái đa ngành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển.

Ngay trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, T&T Group đã hoàn thành việc đấu nối đường truyền tải tải điện từ Nhà máy điện gió Savan 1 (Savannakhet, Lào) vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam, sau hơn 6 tháng thần tốc thi công. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai cũng như chiến lược dài hạn của tập đoàn trong phát triển năng lượng xuyên biên giới.

Tuyến đường dây truyền tải 220kV nối từ Nhà máy điện gió Savan 1 tại Lào đã được hoàn thành chỉ sau 6 tháng thi công, chuẩn bị đấu nối vào hệ thống điện quốc gia Việt Nam trong thời gian tới

Không dừng lại ở đó, T&T Group và T&T Energy đang tiếp tục tiên phong trong các lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng như điện gió ngoài khơi, Hub khí LNG, hydrogen xanh… T&T Group cũng tiếp tục đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)…  Các dự án nhằm hướng tới cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy năng lượng tái tạo, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh. Nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026-2030.

Để triển khai các dự án, T&T Group đã hợp tác cùng nhiều đối tác lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng như: Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP, (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)… Đặc biệt, Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

T&T Group đã và đang hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng

T&T Group đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện từ 16.000 – 20.000 MW, chiếm khoảng 10% công suất hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đặt trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, chiến lược này của T&T Group là minh chứng rõ nét cho khát vọng của khu vực tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững; tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn dành cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp Việt vươn tầm” được tổ chức nhằm vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững, có đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, địa phương. Năm nay có 8 hạng mục giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp tiêu biểu: Thương hiệu mạnh Việt Nam; Thương hiệu Vươn tầm; Thương hiệu Kinh doanh xuất sắc; Thương hiệu Uy tín; Thương hiệu Tiên phong đổi mới sáng tạo; Thương hiệu Tăng trưởng ấn tượng; Thương hiệu tăng trưởng xanh và Thương hiệu phát triển bền vững.

PV

