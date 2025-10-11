Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

08:16 11/10/2025
Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương Singapore - Tiến sĩ Tan See Leng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu; Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Tập đoàn YCH,  Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM đã thực hiện nghi thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), phân khu chức năng chiến lược trong hệ sinh thái logistics đa phương thức của Việt Nam SuperPortTM.

1-1760145358.jpg

Nghi thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT)

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ mở ra lựa chọn mới trong phương thức vận chuyển hàng hóa mà còn minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Singapore trong việc thúc đẩy vị thế kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước đó, tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hôi Giao nhận, Vận tải Quốc tế (FWC 2025) được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam SuperPortTM   cũng đã “tiết lộ” các thông tin quan trọng về chiến lược phát triển và kế hoạch vận hành OACT.

Là một trong những kho hàng không kéo dài đầu tiên tại Việt Nam tiên phong tích hợp đầy đủ chức năng như một “nhà ga hàng hóa ngoài sân bay”, OACT cung cấp các dịch vụ: làm thủ tục hải quan, soi chiếu an ninh, lưu trữ, xếp dỡ ULD (thiết bị chất xếp lên tàu bay), vận chuyển ra sân bay…

Tại đây, hàng hóa sẽ được xử lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận đến khi vận chuyển ra tàu bay. Được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an ninh hàng hóa quốc tế, OACT có khả năng tiếp nhận và xử lý hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp và các hãng vận tải đến từ các thị trường khắt khe như Mỹ, Châu Âu.

2-1760145367.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế phía Bắc, kết nối hơn 20 khu công nghiệp lớn với các cảng biển, sân bay lớn như Nội Bài, Hải Phòng, Quảng Ninh và kéo dài đến Vân Nam, Côn Minh (Trung Quốc), OACT vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam, khu vực Trung Quốc - ASEAN, tạo cầu nối trực tiếp với mạng lưới hàng không quốc tế và các thị trường trọng điểm như Mỹ, châu Âu, châu Á.

Theo Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPortTM: “OACT là một sáng kiến mang tính bước ngoặt, được xem như “cánh tay nối dài” của hệ thống nhà ga hàng hóa trong sân bay. Việc đưa OACT vào vận hành không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái logistics đa phương thức của Việt Nam SuperPortTM mà còn góp phần giảm tải tới 25% áp lực hàng hóa tại các nhà ga sân bay lớn, mở rộng khả năng kết nối hàng hóa từ nội địa ra thế giới.”

Với định hướng là nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, OACT sẽ ứng dụng các tiến bộ công nghệ: AI, Robotics… Cụ thể, Việt Nam SuperPortTM đã hợp tác cùng Google và Kyndryl nghiên cứu và phát triển AI thế hệ mới tích hợp vào máy soi chiếu an ninh để phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, đồng thời, ứng dụng AI trong tự động xác thực chứng từ hàng hóa nhằm tăng cường an toàn và an ninh hàng hóa.

Cùng với đó, với sự hỗ trợ của Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR), Việt Nam SuperPort™ đang nghiên cứu phát triển xe dẫn đường tự động điều hướng (Autonomous Guided Vehicles – AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (Autonomous Mobile Robots - AMR) nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình kho vận, dự kiến nâng cao năng suất vận hành tới 35% trong khi giảm thiểu 50% tỷ lệ sai sót.

anh-3-1760145542.png

Kho hàng không kéo dài  tại “siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc

Dự kiến, OACT sẽ được số hóa toàn diện cùng nền tảng logistics tích hợp, cho phép doanh nghiệp theo dõi, quản lý và đặt dịch vụ trực tuyến trên một hệ thống duy nhất từ khai báo hải quan, kiểm soát an ninh đến thanh toán điện tử. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng hàng không số hóa toàn diện, kết nối Việt Nam với mạng lưới logistics thông minh của khu vực ASEAN và toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Robert Yap, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn YCH: “Việc chính thức vận hành OACT khẳng định tầm vóc của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Singapore, thể hiện năng lực hoạch định chiến lược, chia sẻ công nghệ và tầm nhìn chung trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thông minh, xanh và kết nối khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để ASEAN vươn lên vai trò trung tâm trong thương mại toàn cầu.”

Việt Nam SuperPort™ là cảng logistics đa phương thức có diện tích lên đến 83 ha với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD nằm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn YCH, nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu của Singapore với gần 70 năm kinh nghiệm dẫn đầu trong ngành. Việt Nam SuperPortTM hướng tới nâng cao khả năng hội nhập của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm chi phí logistics và tăng cường lợi thế cạnh tranh quốc gia trong thương mại quốc tế. Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040, Việt Nam SuperPort™ định vị trở thành trung tâm logistics xanh và kết nối hàng đầu Đông Nam Á.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
Cùng chủ đề
MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025 Thông tin kinh doanh
MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên...

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City Thông tin kinh doanh
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn...

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng” Thông tin kinh doanh
Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và...

MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong Thông tin kinh doanh
MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

Nối tiếp những năm trước, năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp,...

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian...

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch Thông tin kinh doanh
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50%...

Mới cập nhật
Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng thực tế cho thấy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch liên quan đến lĩnh vực này đang ngày càng phổ biến. Tội phạm liên quan đến tài sản điện tử, đặc biệt là tiền mã hóa (crypto) cũng vì thế mà đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City.

4 giờ trước Thông tin cần biết

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa hẹn ngọt ngào của sự tự do, không ai kèm cặp, và quan trọng nhất: "học đại học nhàn lắm!" Nhưng cánh cửa ấy vừa mở ra đã tặng ngay cho tân sinh viên 1001 cú sốc: từ "bơi" trong bể kiến thức mênh mông, cho đến nỗi nhớ nhà quay quắt hay hành trình chuyển trọ đầy gian nan.

5 giờ trước Thông tin cần biết

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

21 giờ trước Thông tin đầu tư

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay