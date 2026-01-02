Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026

14:11 02/01/2026
Từ 1/1/2026, quy định mới yêu cầu nền tảng mạng xã hội bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông báo rõ ràng, không thu thập trái phép và tôn trọng quyền người dùng.
1-1767337892.jpg

Theo quy định tại Điều 29 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, từ 1/1/2026, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến phải có trách nhiệm: Thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cá nhân cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; Không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng; Không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản; Cung cấp lựa chọn cho phép người dùng từ chối thu thập và chia sẻ tệp dữ liệu (gọi là cookies); Cung cấp lựa chọn “không theo dõi” hoặc chỉ được theo dõi hoạt động sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến khi có sự đồng ý của người sử dụng; Không nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.../.

Chào 2026 – Chào kỷ nguyên vươn mình! Sự kiện - Chính sách
Chào 2026 – Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc...

Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh Sự kiện - Chính sách
Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh

Chiều ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026 Sự kiện - Chính sách
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao...

Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số Sự kiện - Chính sách
Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị quyết điều hành năm 2026, trong đó xây dựng các...

Việt Nam năm 2025: 10 dấu ấn nổi bật Sự kiện - Chính sách
Việt Nam năm 2025: 10 dấu ấn nổi bật

Năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 – năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô...

Chào 2026 – Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 – Chào kỷ nguyên vươn mình!

Chào 2026 - năm khởi đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của một dân tộc anh hùng. Cả nước đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thách thức của năm 2025 để cùng bước vào năm mới 2026 với bao điều tốt đẹp và một niêm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng đang ở phía trước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh

Công bố 14 luật và 1 pháp lệnh

Chiều ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 14 luật và 1 pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số

Mở rộng hợp lý chính sách tài khóa, hướng tới tăng trưởng hai con số

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị quyết điều hành năm 2026, trong đó xây dựng các kịch bản phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn kèm nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương. Chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, mở rộng hợp lý, củng cố vai trò ngân sách Trung ương nhưng vẫn phát huy tính chủ động của địa phương.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Việt Nam năm 2025: 10 dấu ấn nổi bật

Việt Nam năm 2025: 10 dấu ấn nổi bật

Năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhiều vấn đề nóng, phức tạp vượt dự báo, nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với xu thế năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tiếp tục tạo xu thế đổi mới, tạo đà phát triển nhanh, bền vững, tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và ngày càng củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, sẵn sàng cho một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 – năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phóng vấn của Tổng Bí thư.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025

Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025

Chiều 31/12, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Kiến nghị cơ chế công nhận tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng

Kiến nghị cơ chế công nhận tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng

(Pháp lý). Trong lĩnh vực tài chính, tín chỉ các-bon đang dần khẳng định vai trò khi được đưa vào sử dụng trong các hình thức giao dịch tài chính như tín dụng xanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khung pháp lý hiện hành vẫn chưa có cơ chế để tín chỉ các-bon được sử dụng làm tài sản bảo đảm, gây khó khăn cho việc khai thác giá trị kinh tế của loại tài sản này. Bài viết phân tích cơ sở phát triển tín chỉ các-bon thành tài sản bảo đảm, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất kiến nghị cơ chế công nhận và sử dụng tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

(Pháp lý). Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) nhấn mạnh đổi mới đào tạo và bồi dưỡng nhân lực pháp lý theo hướng chuẩn hóa chương trình theo chức danh, kết hợp lý luận – thực tiễn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, đồng thời nâng cao kỹ năng mềm, ngoại ngữ và năng lực hội nhập.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

