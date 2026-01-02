Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026

Năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, nhiều vấn đề nóng, phức tạp vượt dự báo, nhưng Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện với xu thế năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; tiếp tục tạo xu thế đổi mới, tạo đà phát triển nhanh, bền vững, tạo lực phát triển bao trùm, toàn diện, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới và ngày càng củng cố, tăng cường niềm tin vững chắc của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, sẵn sàng cho một Việt Nam hùng cường thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

