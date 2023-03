Quý 1, phát hiện hơn 700 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trong quý 1 năm 2023, lực lượng Công an phát hiện 218 vụ, 708 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ. Thông tin trên được Bộ Công an cho biết chiều 28/3, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, trong quý 1 năm nay, Bộ đã tập trung triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhất là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023, tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến các lễ hội đầu Xuân.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá hơn 8.900 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 20.200 người liên quan; triệt phá 67 băng, nhóm tội phạm; bắt và xử lý hơn 1.800 vụ, gần 9.000 người phạm tội về cờ bạc. Ngoài ra, phát hiện 7.266 vụ, 10.889 người phạm tội về ma túy, thu giữ gần hơn 600 kg ma túy các loại.

Cơ quan điều tra đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Trong quý I, cơ quan chức năng phát hiện 218 vụ, 708 người phạm tội về tham nhũng và chức vụ; hơn 1.500 vụ, gần 2.000 người phạm tội về trật tự quản lý kinh tế.

Cũng tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự đang phân loại 22 đối tượng trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài Poker tại khách sạn Dic Star ở thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để khởi tố bị can đối với một số cá nhân.

Quý 2/2023, Bộ Công an tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030), trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06; tiếp tục tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Bộ đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo./.