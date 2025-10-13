Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

15:53 13/10/2025
Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước khối CIS sẽ cất cánh tới Phú Quốc, dự báo giúp bùng nổ lượt khách quốc tế tới đảo Ngọc – nơi vừa được nhận danh hiệu đảo đẹp nhất Châu Á của Condé Nast Traveler.

Từ trung tuần tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Phú Quốc sẽ đón hàng loạt chuyến bay từ Nga và các quốc gia khối CIS, trong bối cảnh nhu cầu du lịch Phú Quốc tăng mạnh tại các thị trường nói trên. Các chuyến bay thuê bao (charter) sẽ khởi hành từ 14 thành phố của Nga và khối CIS, do Anex Tour Việt Nam khai thác cùng hai hãng hàng không Azur Air và Vietjet Air, với tần suất 75-80 chuyến bay mỗi tháng. Trong đó, đáng chú ý là việc nối lại chuyến bay từ Moscow đến Phú Quốc.

Tính riêng chương trình bay charter từ thị trường Nga và CIS do công ty Anex Việt Nam khai thác, từ tháng 10/2025 - 4/2026, dự kiến đưa 60.0000 khách du lịch Nga và CIS đến Phú Quốc, sử dụng từ 1.200 đến 1.500 phòng lưu trú mỗi ngày. Trung bình mỗi du khách từ các quốc gia này sẽ lưu lại trên 10 đêm tại Phú Quốc.

Nhờ những tín hiệu tích cực này, dự báo, lượng khách đến từ Nga và khối CIS có thể tăng 30-35% so với năm ngoái. Dữ liệu từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc còn cho thấy lưu lượng hàng không từ Nga tới Phú Quốc tăng đáng kể, với lượng khách tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải cho sự tăng trưởng này là do khách Nga đang có xu hướng du lịch dài ngày để “tránh rét”, tới các hòn đảo có khí hậu ấm áp của Đông Nam Á. Nếu trước đây, khách Nga thường lựa chọn Bali hay Phuket, thì Phú Quốc – với nhận diện thương hiệu quốc tế đang tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây - là lựa chọn vừa mới mẻ vừa thú vị.

 

2-1760345586.jpg

Phú Quốc với những bãi biển tuyệt đẹp, như Bãi Kem, liên tục nhận được sự công nhận của quốc tế thông qua các giải thưởng

Sự công nhận quốc tế đã tiếp thêm sức mạnh cho danh tiếng ngày càng tăng của Phú Quốc. Mới đây, tạp chí danh tiếng CN Traveler (Mỹ) đã xếp hạng Phú Quốc là đảo đẹp nhất Châu Á và lọt top 3 thế giới. Forbes Italia ca ngợi hòn đảo là “điểm đến thượng lưu mới của Châu Á” còn Straits Times của Singapore gọi đây là “đảo thiên đường của Việt Nam”. “Những lời khen cho Phú Quốc đã đem về cho hòn đảo một lượng khách hùng hậu, khi Phú Quốc đón gần 980.000 du khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025, tăng 74% so với năm 2024”, trang tin Travel and Tour World bình luận.

Không chỉ là thiên đường nhiệt đới được khách Nga yêu thích, Phú Quốc còn sở hữu hệ sinh thái du lịch – giải trí – nghỉ dưỡng tại Nam đảo Phú Quốc với các trải nghiệm không đâu có trên thế giới: từ các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bên Bãi Kem cho đến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, show diễn Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness thế giới hay pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn… Việc không thiếu trải nghiệm phù hợp với xu hướng nghỉ dài ngày của khách Nga, khi mỗi ngày ở Phú Quốc đều không sợ “không có việc gì để làm”.

3-1760345576.jpg

Nam đảo Phú Quốc có rất nhiều trải nghiệm để gia tăng thời gian lưu trú của dòng khách Nga - CIS

Ông Phan Đăng Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam, cho biết: "Với khí hậu nhiệt đới dễ chịu và đường bay thuận thiện, Phú Quốc đáp ứng đúng nhu cầu của khách Nga khi họ bước vào mùa đông lạnh giá. Hơn nữa, người Nga cũng đánh giá cao sự an toàn, thân thiện tại Phú Quốc, giúp họ cảm thấy hòa nhập và thoải mái khi đến đây, với nhiều lựa chọn trải nghiệm cả về nghỉ dưỡng, thiên nhiên cho đến vui chơi giải trí. Việc mở rộng đường bay charter mùa đông 2025 - 2026 không chỉ giúp gia tăng lượng khách quốc tế đến Phú Quốc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, tạo đòn bẩy cho các hoạt động xúc tiến thương mại - du lịch, đồng thời khẳng định vai trò của Phú Quốc như trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực”.

Lợi ích kinh tế từ lượng khách Nga và CIS đến Phú Quốc được dự đoán sẽ tăng cao hơn nữa trong dài hạn. Lượng khách tăng sẽ giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế trong lĩnh vực lưu trú, vận tải và các ngành kinh doanh liên quan, thúc đẩy các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở giải trí sẵn sàng đón đầu nhu cầu ngày càng tăng. Đồng thời, Phú Quốc cũng đang tích cực nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng và duy trì các tiêu chuẩn cao về quản lý du lịch và dịch vụ, cho phép hòn đảo nâng cao năng lực đón khách một cách bền vững.

4-1760345586.jpg

Phú Quốc hy vọng đạt kỷ lục về lượng khách quốc tế trong dịp cuối năm nay

Không chỉ có các đường bay mới từ Nga và CIS, theo thông tin từ Khmer Times, hãng hàng không AirAsia Cambodia sẽ khai thác đường bay thẳng từ Siem Reap (Campuchia) đến Phú Quốc từ 17/12/2025 với tần suất 3 chuyến/tuần.

“Đường bay thẳng mới này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa và thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế của cả hai nước. Chỉ trong một giờ, hành khách có thể trải nghiệm những bãi biển quyến rũ của đảo Phú Quốc và đền Angkor Wat nổi tiếng, giúp việc di chuyển trong khu vực trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn”, Ông Nam Vissoth, Tổng Giám đốc Điều hành AirAsia Cambodia, chia sẻ trên Khmer Times.

