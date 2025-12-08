Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Khoa học Pháp Lý

Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế: Ủng hộ cơ chế "chuyên biệt" nhưng cần gỡ vướng pháp lý

08:18 08/12/2025
Chiều 04/12, sau khi nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình dự án Luật Toà án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về dự án Luật này. Tại Tổ 1- Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, các đại biểu Quốc hội đánh giá việc xây dựng dự án Luật đã thể hiện tư duy pháp lý mới, đột phá, chạm đến cốt lõi của niềm tin đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng thuận, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi trong quy trình tố tụng, tiêu chuẩn thẩm phán và cơ chế thi hành án.
1-1765156695.jpg

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1- Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội chiều 04/12

Bước đột phá về tư duy pháp lý, chấp nhận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để giải quyết tranh chấp

Tham gia thảo luận tại tổ, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà gợi mở thêm ba vấn đề lớn mang tính xương sống cần tập trung nghiên cứu để hoàn thiện dự án luật này.

Thứ nhất là cơ chế mở chưa từng có về nguồn nhân lực thẩm phán. Dự thảo đã vượt qua tư duy truyền thống về công chức xét xử, tiệm cận mô hình trọng tài quốc tế và tòa án thương mại tại các trung tâm lớn như Singapore, Dubai. Việc cho phép bổ nhiệm người nước ngoài, luật sư, chuyên gia quốc tế làm thẩm phán được xem là "bảo chứng vàng" cho sự khách quan và minh bạch và đẳng cấp quốc tế của phán quyết. Các tranh chấp tài chính quốc tế thường rất phức tạp về kỹ thuật, chỉ có những chuyên gia, luật sư hành nghề có 10 năm kinh nghiệm như quy định trong dự thảo luật mới đủ năng lực cầm cân nảy mực một cách thuyết phục.

2-1765156706.jpg

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Thứ hai là sự linh hoạt tối đa về luật áp dụng và ngôn ngữ tố tụng thể hiện ở điều năm và điều 13 của dự thảo luật. Cũng có ý kiến lo ngại về chủ quyền pháp lý bởi bản chất của Trung tâm tài chính quốc tế là một cơ chế thử nghiệm đặc biệt. Chính vì vậy, luật cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán thương mại quốc tế ngay cả khi Việt Nam chưa là thành thành viên nếu các bên có thỏa thuận. Đặc biệt nếu không có thỏa thuận thì áp dụng pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất thay vì mặc định áp dụng luật Việt Nam một cách cứng nhắc. Ngôn ngữ được chấp nhận tại tòa án đó là tiếng Anh. Đây là ngôn ngữ dùng trước tòa án và trong bản án. Quy định này góp thực hiện quyền tôn trọng và quyền tự định đoạt. Bởi trong thương mại quốc tế, quyền chọn luật là tối thượng. Việc ép buộc áp dụng luật Việt Nam hay ngôn ngữ tiếng Việt sẽ làm tăng chi phí giao dịch, biên dịch, giải thích luật và tăng rủi ro nhà đầu tư khiến họ quay lưng lại với trung tâm tài chính mà chúng ta thành lập. Quy định này cho thấy việc Việt Nam thực sự chơi theo luật chơi của thế giới, chấp nhận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để giải quyết tranh chấp.

3-1765156706.jpg

Các đại biểu tham gia phiên họp

Thứ ba là trao quyền thi hành án trực tiếp cho thẩm phán tại chương 3 mục 3. Đây là một cải cách hành chính tư pháp mang tính cách mạng giải quyết điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là tình trạng thắng kiện nhưng không thu được tiền do quy trình thi hành án dân sự kéo dài. Nội dung dự thảo luật đề cập vấn đề thẩm phán tòa án chuyên biệt, có quyền ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành ngay. Thời hạn ra quyết định chỉ ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Thẩm phán có quyền áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế như khấu trừ tiền, phong tỏa tài sản. Cơ chế này loại bỏ khâu trung gian chuyển sang cơ quan án dân sự, giúp việc thực thi công lý được liền mạch và nhanh chóng, nâng cao quyền uy tư pháp, gắn trách nhiệm của tòa án đến cùng, từ xét xử đến thi hành, đảm bảo phán quyết của tòa án không phải là tờ giấy tuyên án mà là mệnh lệnh thực tế bắt buộc phải thi hành ngay lập tức

4-1765156706.jpg

Các đại biểu tham gia phiên họp

Băn khoăn về xung đột pháp lý và thẩm quyền

Cơ bản tán thành với dự thảo, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" về mặt kỹ thuật và tính hợp lý của dự thảo, cần xem xét kỹ các quy định để đảm bảo tính thống nhất và khả thi.

Theo đại biểu Nguyễn Hữu Chính, quy định về "tố tụng linh hoạt" mâu thuẫn với nguyên tắc "thẩm phán độc lập và chỉ tuân theo pháp luật", cần giải thích rõ khái niệm “linh hoạt” để tránh mâu thuẫn. Về việc áp dụng pháp luật, thuật ngữ "áp dụng pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất" khi các bên không có thỏa thuận cũng gây tranh cãi vì sự mơ hồ. Đại biểu lo ngại nếu không giải thích cụ thể, việc vận dụng sau này có thể thái quá hoặc không chính xác.

5-1765156706.jpg

Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Đáng chú ý, về quy định tòa án chuyên biệt vừa xét xử vừa thực hiện thi hành án, trong đó có quyền công nhận và cho thi hành tại Việt Nam các bản án quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài liên quan giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trung tâm tài chính quốc tế, đại biểu Nguyễn Hữu Chính bày tỏ lo ngại việc đảm bảo nhân sự thực hiện công tác này. Đại biểu cũng phân tích các tình huống có thể xảy ra như: nếu bản án của nước ngoài chưa phù hợp với pháp luật Việt Nam, trái với lợi ích của Việt Nam thì thi hành như thế nào? những bản án, quyết định mà nước ủy quyền chưa có hiệp định tương trợ tư pháp sẽ giải quyết ra sao? Những nội dung này đều cần được quy định và giải thích cụ thể.

Các đại biểu cho rằng, những yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn của thẩm phán: là luật sư/chuyên gia uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, ít nhất 10 năm kinh nghiệm; trình độ tiếng Anh là khó khả thi. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ, lương cho thẩm phán là người nước ngoài cũng là bài toán thực tế cần lời giải cụ thể. Đại biểu cho rằng nếu chỉ hưởng lương theo chế độ như công chức trong nước thì không thể thu hút được nhân sự chất lượng cao. Vấn đề này cũng cần được nghiên cứu để quy định hợp lý, khả thi trong quá trình thực hiện./.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=97367

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp Khoa học Pháp Lý
Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp

Chiều 5.12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm...

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp Khoa học Pháp Lý
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 05/12/2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc...

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN Khoa học Pháp Lý
Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực...

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị Khoa học Pháp Lý
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp...

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị Khoa học Pháp Lý
Khó khăn vướng mắc trong thực hiện quyền tư pháp của Cơ quan điều tra hình sự đối với các vụ án kinh tế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế thời gian qua, đặc biệt quá trình thực...

Nghiên cứu hoàn thiện chế định bào chữa viên nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Khoa học Pháp Lý
Nghiên cứu hoàn thiện chế định bào chữa viên nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

( Pháp lý). Ngày 27/11, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Chương...

Mới cập nhật
Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Luật Đầu tư sửa đổi: Mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Kinh tế thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc: chuỗi cung ứng dịch chuyển, dòng vốn FDI tái phân bổ, và làn sóng công nghệ mới đang định hình lại năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội hiếm có để bứt phá.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc được xây dựng với "tốc độ ánh sáng"

Dự án Tổ hợp đa chức năng APEC 2027 có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng với tốc độ khiến nhiều người choáng ngợp, đến nay đã hoàn thiện 34% tống khối lượng. Mới đây ASEAN Urbanist – diễn đàn chia sẻ về những câu chuyện đô thị của Đông Nam Á đã dành lời khen ngợi và ví von việc xây dựng các công trình APEC mà Sun Group đang thực hiện với “tốc độ ánh sáng”.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp

Hoàn thiện mô hình Tòa án chuyên biệt: Bảo đảm chuẩn mực quốc tế, giữ vững chủ quyền tư pháp

Chiều 5.12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đa số đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao về sự cần thiết ban hành đạo luật mới, coi đây là công cụ pháp lý quan trọng để thiết lập mô hình tòa án hiện đại, minh bạch, góp phần nâng tầm môi trường đầu tư. Tuy vậy, nhiều nhóm vấn đề trọng tâm tiếp tục được đại biểu phân tích nhằm bảo đảm luật khi ban hành khả thi, chặt chẽ và tương thích với thông lệ tư pháp quốc tế.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Loạt chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 12/2025

Một loạt chính sách mới liên quan đến kinh tế có hiệu lực như Nghị định mới về thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, khung pháp lý mới cho hoạt động của công ty quản lý nợ,... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2025.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 05/12/2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, với 92,39% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

20 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

20 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

21 giờ trước Khoa học Pháp Lý

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”

VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”

Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. Bốn công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay