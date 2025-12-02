Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

09:14 02/12/2025
Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở chính Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Tham dự Lễ ký kết, về phía VNPAY có sự hiện diện của ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Tuấn Lương - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với các lãnh đạo và cán bộ khối doanh nghiệp, khối kinh doanh miền Bắc VNPAY. Về phía Agribank, sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank cùng các Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính, Giám đốc các chi nhánh: Sở giao dịch, Láng Hạ, Hà Nội, Hà Tây. Lễ ký kết còn có sự tham dự của đại diện nhóm khách hàng mục tiêu là chủ hộ kinh doanh tại Hà Nội.

1-1764641690.jpg

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác giữa Agribank và VNPAY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, từ hình thức thuế khoán sang kê khai theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP và các quy định mới của Bộ Tài chính. Tổng Giám đốc Agribank cho biết hàng triệu hộ kinh doanh sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử, truyền dữ liệu thuế tự động và xây dựng quy trình quản trị chuẩn hóa, những yêu cầu không dễ thực hiện đối với nhóm khách hàng có mức độ số hóa còn hạn chế.

2-1764641690.jpg

Ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu chào mừng tại Lễ ký kết

Do đó, thông qua hợp tác với VNPAY, Agribank mong muốn mang đến bộ giải pháp toàn diện, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, giúp hộ kinh doanh bước vào lộ trình chuyển đổi số một cách tự tin và thuận lợi. Sự hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ tài chính mà còn bao gồm các công cụ quản lý bán hàng, phát hành hóa đơn điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, qua đó nâng cao tính minh bạch và ổn định dòng tiền cho người kinh doanh.

Đồng hành cùng giải pháp công nghệ, Agribank cung cấp nhiều ưu đãi tài chính đáng chú ý gồm miễn phí mở và duy trì tài khoản thanh toán, ưu đãi tài khoản số đẹp, miễn phí thông báo số dư qua OTT trên ứng dụng Agribank Plus. Đặc biệt, ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi từ 4,5%/năm dành cho hộ kinh doanh, mức hỗ trợ có ý nghĩa trong bối cảnh người kinh doanh phải đầu tư thêm thiết bị, nền tảng số và thay đổi quy trình vận hành để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới.

3-1764641690.jpg

Ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VNPAY phát biểu

Về phía VNPAY, ông Lê Tánh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VNPAY đánh giá cao vai trò của Agribank với mạng lưới rộng khắp, cùng với khả năng tiếp cận sâu tới khu vực nông thôn - miền núi và nhóm hộ kinh doanh nhỏ lẻ. VNPAY cũng chính thức giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện thiết kế riêng cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên toàn quốc. Gói giải pháp này được cung cấp miễn phí trong 3 năm, giúp hộ kinh doanh tiếp cận nhanh các công cụ quản trị hiện đại mà không phải đầu tư ban đầu, từ đó rút ngắn khoảng cách số giữa các nhóm kinh doanh và đáp ứng yêu cầu của các quy định mới.

4-1764641680.jpg

Đại diện Agribank và VNPAY ký kết hợp tác triển khai gói giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Bộ giải pháp bao gồm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, lưu trữ dữ liệu bằng VNPAY Cloud, chữ ký số VNPAY-CA, phần mềm quản lý bán hàng, cùng các thiết bị thanh toán như VNPAY-POS và PhonePOS. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPAY tin rằng bộ giải pháp này sẽ giúp hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ yêu cầu kê khai thuế, quản lý doanh thu theo thời gian thực và minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, yếu tố then chốt để chuyển từ mô hình kinh nghiệm sang mô hình dựa trên dữ liệu. Ông Lê Tánh nhấn mạnh sự đồng hành của Agribank và VNPAY hôm nay khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình đưa công nghệ số đến từng hộ kinh doanh, từng doanh nghiệp và từng địa phương.

Việc ký kết hợp tác Agribank - VNPAY diễn ra trong thời điểm thị trường đang chứng kiến tốc độ chuyển đổi số mạnh nhất trong khu vực kinh tế tư nhân. Các yêu cầu mới về hóa đơn điện tử, chuẩn hóa dữ liệu và minh bạch doanh thu khiến nhiều hộ kinh doanh buộc phải thay đổi toàn diện mô hình vận hành. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu và hạn chế về năng lực công nghệ đã khiến quá trình này gặp nhiều khó khăn.

5-1764641690.jpg

Các đại biểu Agribank và VNPAY dự lễ ký kết chụp ảnh lưu niệm

Trong bối cảnh đó, bộ giải pháp “0 đồng” từ VNPAY kết hợp với ưu đãi tài chính và mạng lưới rộng khắp của Agribank được xem là lời giải tối ưu cho thị trường. Hộ kinh doanh không chỉ giảm đáng kể chi phí vận hành mà còn có thể quản lý doanh thu, khách hàng, tồn kho và quy trình bán hàng trên nền tảng số thống nhất.

Bên cạnh ý nghĩa hỗ trợ tuân thủ quy định pháp lý, hợp tác Agribank - VNPAY còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh cho hộ kinh doanh, nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ. Khi toàn bộ quy trình kinh doanh được chuẩn hóa, minh bạch và tự động hóa, hộ kinh doanh sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận tín dụng, mở rộng quy mô và tham gia thương mại điện tử - yếu tố quan trọng mang tính tiên quyết trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh sang nền tảng số.

Agribank News

