Phú Quốc chuẩn bị đón làn sóng khách Nga với loạt đường bay mới

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng từ các thành phố lớn của Nga sẽ bắt đầu cất cánh tới Phú Quốc. Động thái này được kỳ vọng thúc đẩy lượng khách Nga tăng mạnh trong dịp mùa đông 2025–2026 và củng cố thêm cho vị thế đảo ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phú Quốc đang bước vào giai đoạn mở rộng kết nối hàng không quy mô lớn với thị trường Nga, theo trang tin du lịch uy tín Travel and Tour World. Dự kiến, bên cạnh các đường bay hiện có từ Moscow và Krasnoyarsk, loạt chuyến bay thuê bao từ 6 thành phố khác gồm Samara, Yekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Novokuznetsk và Novosibirsk sẽ đi vào hoạt động từ tháng 11/2025. Ngoài ra, một hãng hàng không của Việt Nam cũng dự kiến sẽ khai thác tuyến thẳng từ các thành phố Viễn Đông của Nga như Vladivostok, Blagoveshchensk và Khabarovsk trong khoảng tháng 10–11 năm nay.

Phú Quốc là “thiên đường nhiệt đới” cho du khách Nga vào mùa đông

Với lợi thế kết nối hàng không ngày càng mở rộng, nhiều nhà điều hành tour lớn tại Nga như Anex Tour, Russian Express và Space Travel dự báo lượng đặt tour tới Phú Quốc trong mùa đông 2025–2026 sẽ tăng từ 30–35% so với cùng kỳ năm trước. Các dự báo này được củng cố bởi mức độ nhận biết ngày càng cao của du khách Nga về Phú Quốc, nơi được biết đến như một thiên đường nhiệt đới, với khí hậu lý tưởng vào dịp cuối năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những bãi biển đẹp nhất hành tinh, những resort đẳng cấp thế giới và bầu không khí yên bình.

Theo Hiệp hội Lữ hành Du lịch Nga, nhiều công ty du lịch tại nước này đang tích cực quảng bá tour tới “thiên đường nhiệt đới” Phú Quốc, với thông điệp quảng bá đảo Ngọc như một nơi lý tưởng để có “kỳ nghỉ đông hoàn hảo”. Số liệu thống kê của PAC GROUP, một công ty du lịch lữ hành lớn tại Nga cho thấy, Phú Quốc đang dẫn đầu danh sách các điểm nghỉ dưỡng tại Việt Nam về lượng đặt phòng cho mùa đông sắp tới; ITM GROUP cũng ghi nhận Phú Quốc chiếm khoảng 20% tổng số phòng khách sạn bán ra tại Việt Nam trong mùa đông, và vào dịp cao điểm cuối năm, cứ ba đặt phòng resort ven biển thì có một đặt phòng tại Phú Quốc.

Theo Travel and Tour World, có bốn lý do khiến du khách Nga say mê với Phú Quốc.

Đầu tiên, khí hậu mùa đông tại đây lý tưởng cho những kỳ nghỉ biển, với nền nhiệt ấm áp, độ ẩm thấp và lượng mưa ít. Điều kiện thời tiết này khiến Phú Quốc trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn cho mùa đông lạnh giá ở Nga, mang đến cho du khách nắng vàng, cát trắng và biển xanh như một chốn trú đông hoàn hảo.

Những bãi biển tại Nam đảo Phú Quốc như Bãi Kem hấp dẫn du khách với bãi cát thoải, rộng, phù hợp với các hoạt động thể thao ngoài trời

Thứ hai, Phú Quốc sở hữu hệ thống resort và dịch vụ lưu trú chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế, từ khách sạn ven biển sang trọng, tới những khu resort phù hợp cho gia đình. Nhiều cơ sở lưu trú còn thiết kế tiện ích riêng cho khách Nga như nhân viên nói tiếng Nga, thực đơn món ăn quen thuộc, giúp kỳ nghỉ thêm thoải mái và thuận tiện. Tại Bãi Kem – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, dễ dàng thấy bóng dáng khách Nga chiếm tỷ lệ lớn. Khách Nga thích lưu trú dài ngày tại các khu nghỉ dưỡng bên Bãi Kem như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc… để tận hưởng khí hậu lý tưởng của Phú Quốc.

Thứ ba, sức hút của Phú Quốc không chỉ nằm ở biển xanh cát trắng mà còn ở những trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa đa dạng. Du khách có thể khám phá rừng nhiệt đới, thác nước, rạn san hô; tham gia lặn biển, chèo thuyền hay du ngoạn các đảo nhỏ. Hòn đảo còn giữ gìn những giá trị bản địa qua làng chài truyền thống, chợ đêm sôi động và các di tích lịch sử, mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Không chỉ thế, tại nam đảo Phú Quốc, du khách Nga có thể tận hưởng những trải nghiệm không đâu có trên thế giới, như đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm ngắm toàn cảnh biển trời Phú Quốc, xem show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea đạt kỷ lục Guinness, tham quan Cầu Hôn – cây cầu không chạm độc nhất từng được CNN ca ngợi, hay tối nào cũng được chiêm ngưỡng pháo hoa tầm cao nghệ thuật tại Thị Trấn Hoàng Hôn…

Pháo hoa hàng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn là một trong những điểm nhấn hút khách quốc tế

Cuối cùng, chi phí du lịch và lưu trú tại Phú Quốc tương đối cạnh tranh so với nhiều điểm đến nhiệt đới khác, giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp với mọi đối tượng khách du lịch, từ những người tìm kiếm kỳ nghỉ tiết kiệm đến khách ưa chuộng trải nghiệm sang trọng.

“Với sự kết hợp giữa mạng lưới đường bay được mở rộng, chiến dịch quảng bá mạnh mẽ từ các hãng lữ hành Nga và sức hút đặc biệt của đảo Ngọc, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội đón làn sóng du khách Nga bùng nổ. Điều này không chỉ củng cố vị thế của Phú Quốc như một trong những điểm nghỉ dưỡng mùa đông hàng đầu dành cho khách Nga, mà còn phản ánh sự kết nối du lịch Nga – Việt ngày càng khăng khít, hứa hẹn một tương lai sôi động cho cả hai thị trường.” Travel and World Tour kết luận.