Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, khái quát thành 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Đăng Khoa

Nhiệm kỳ nhiều điểm sáng

Điểm đặc biệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng lần này không chỉ là quãng thời gian để đánh giá về kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 5 năm (2021-2025), mà lần này gắn với mốc thời điểm để nhìn lại sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được xác định là một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chế độ và của đất nước. Đây cũng là công việc được xác định là khó khăn, đấu tranh với chính “giặc nội xâm” , và được được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trông mong và quan tâm.

Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là “giặc nội xâm” đe dọa sự trong sạch của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nên rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục. Không phải ngẫu nhiên trong các cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hay tại diễn đàn Quốc hội thì cử tri và Nhân dân luôn mong mỏi đặt ra những kỳ vọng rất lớn cũng như tin tưởng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ đạt được những kết quả tích cực; kỳ vọng tiến tới và đẩy lùi và ngăn chặn tham nhũng. Và trong các báo cáo tổng hợp phản ánh kiến nghị của cử tri vàNhân dân gửi đến các kỳ họp của Quốc hội do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ tổng hợp thì công tác phòng chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri và Nhân dân cả nước.

Điểm sáng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII lần này nằm ở công tác phát hiện, xử lý với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Càng về cuối nhiệm kỳ-trong năm 2025, công tác càng được đẩy mạnh và tăng cường. Đơn cử, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 130 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi, ban hành 89 luật, hơn 900 nghị định, chỉ thị, nghị quyết; trọng tâm là khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản pháp luật; hoàn thiện thể chế về hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đã sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 12.000 văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống cả “tiêu cực”, và “lãng phí”. Qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không chỉ đấu tranh ngăn chặn mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế. Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó góp phần tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, cả nhiệm kỳ 2021-2023 đạt 6,3% (cao hơn nhiệm kỳ trước 6,2%).

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp.

Bước tiến mạnh, đột phá lớn

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Bằng những kết quả cụ thể, chúng ta đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại, mà còn có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng khái quát: Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, khái quát thành 10 chữ: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII không chỉ thể hiện ở số vụ án được xử lý hay cán bộ bị kỷ luật, mà quan trọng hơn là những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội và niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để công cuộc phòng, chống tham nhũng tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả của các nhiệm kỳ trước, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, toàn diện và sâu sắc. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “nói đi đôi với làm”, tạo bước chuyển rõ rệt từ Trung ương đến địa phương, củng cố mạnh mẽ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Trí cũng cho rằng, cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm nêu gương tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị được siết chặt hơn. Kết quả này góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XIII là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đồng thời thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Và đây là những kinh nghiệm quý báu, chiến lược cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn từ kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể thấy rằng, thành quả đem lại là nhờ sự kiên trì trong chủ trương, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng để hành động mạnh mẽ, quyết liệt, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn bước”; lắng nghe dân để hành động. “Xây” và “chống” đã được kết hợp chặt chẽ; trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá ở cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng. Nhưng cũng vừa là yêu cầu của đổi mới, phát triển đất nước. Nó không chỉ là mệnh lệnh chính trị mà còn là đòi hỏi, sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao nhất của người đứng đầu Đảng trên vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân thì công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, đẩy lùi tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.