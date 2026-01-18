Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”

15:44 18/01/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, khái quát thành 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.
1-1768725810.jpeg

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Đăng Khoa

Nhiệm kỳ nhiều điểm sáng

Điểm đặc biệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng lần này không chỉ là quãng thời gian để đánh giá về kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 5 năm (2021-2025), mà lần này gắn với mốc thời điểm để nhìn lại sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được xác định là một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, chế độ và của đất nước. Đây cũng là công việc được xác định là khó khăn, đấu tranh với chính “giặc nội xâm” , và được được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trông mong và quan tâm.

Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là “giặc nội xâm” đe dọa sự trong sạch của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đây là cuộc đấu tranh ngay trong mỗi con người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nên rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, kiên trì, liên tục. Không phải ngẫu nhiên trong các cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hay tại diễn đàn Quốc hội thì cử tri và Nhân dân luôn mong mỏi đặt ra những kỳ vọng rất lớn cũng như tin tưởng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ đạt được những kết quả tích cực; kỳ vọng tiến tới và đẩy lùi và ngăn chặn tham nhũng. Và trong các báo cáo tổng hợp phản ánh kiến nghị của cử tri vàNhân dân gửi đến các kỳ họp của Quốc hội do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ tổng hợp thì công tác phòng chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri và Nhân dân cả nước.

Điểm sáng của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII lần này nằm ở công tác phát hiện, xử lý với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Càng về cuối nhiệm kỳ-trong năm 2025, công tác càng được đẩy mạnh và tăng cường. Đơn cử, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 130 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi, ban hành 89 luật, hơn 900 nghị định, chỉ thị, nghị quyết; trọng tâm là khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản pháp luật; hoàn thiện thể chế về hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đã sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 12.000 văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ này đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống cả “tiêu cực”, và “lãng phí”. Qua đó góp phần ngăn chặn nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không chỉ đấu tranh ngăn chặn mà còn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị xã hội, quản lý kinh tế.  Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó góp phần tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, cả nhiệm kỳ 2021-2023 đạt 6,3% (cao hơn nhiệm kỳ trước 6,2%).

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận, đồng lòng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp.

Bước tiến mạnh, đột phá lớn

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Bằng những kết quả cụ thể, chúng ta đã khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không chững lại, mà còn có bước tiến mạnh, đột phá lớn, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng khái quát: Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, khái quát thành 10 chữ: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII không chỉ thể hiện ở số vụ án được xử lý hay cán bộ bị kỷ luật, mà quan trọng hơn là những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội và niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để công cuộc phòng, chống tham nhũng tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Theo ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả của các nhiệm kỳ trước, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, toàn diện và sâu sắc. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, “nói đi đôi với làm”, tạo bước chuyển rõ rệt từ Trung ương đến địa phương, củng cố mạnh mẽ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Trí cũng cho rằng, cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm nêu gương tiếp tục được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị được siết chặt hơn. Kết quả này góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XIII là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, đồng bộ của cả hệ thống chính trị; là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đồng thời thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Và đây là những kinh nghiệm quý báu, chiến lược cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ tới.

Nhìn từ kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể thấy rằng, thành quả đem lại là nhờ sự kiên trì trong chủ trương, đường lối đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng để hành động mạnh mẽ, quyết liệt, biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn bước”; lắng nghe dân để hành động. “Xây” và “chống” đã được kết hợp chặt chẽ; trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá ở cả khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa là đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng. Nhưng cũng vừa là yêu cầu của đổi mới, phát triển đất nước. Nó không chỉ là mệnh lệnh chính trị mà còn là đòi hỏi, sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao nhất của người đứng đầu Đảng trên vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân thì công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, đẩy lùi tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý (có cả một số nguyên lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước), trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu. Điều đó cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết đề ra. Đồng thời khẳng định quyết tâm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai. Khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu; có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, hưởng ứng của Nhân dân; sự đoàn kết, thống nhất, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng. Nhờ đó mà nhiều vụ án thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; phân hóa xử lý các đối tượng vi phạm, đảm bảo vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, người bị xử lý “tâm phục, khẩu phục”.

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-nhiem-ky-dai-hoi-xiii-cua-dang-kien-tri-quyet-tam-dong-thuan-toan-dien-dot-pha.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc Sự kiện - Chính sách
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc...

Đại hội Đảng lần thứ XIV: Trí thức kiều bào mong chờ những quyết sách đột phá đưa đất nước phát triển Sự kiện - Chính sách
Đại hội Đảng lần thứ XIV: Trí thức kiều bào mong chờ những quyết sách đột phá đưa đất nước phát triển

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều trí thức, chuyên gia Việt Nam...

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc Sự kiện - Chính sách
Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền...

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển Sự kiện - Chính sách
Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan...

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với...

Mới cập nhật
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề “NGOẠI GIAO KINH TẾ CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÙNG CƯỜNG CỦA DÂN TỘC”.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới phát triển đất nước.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội Đảng lần thứ XIV: Trí thức kiều bào mong chờ những quyết sách đột phá đưa đất nước phát triển

Đại hội Đảng lần thứ XIV: Trí thức kiều bào mong chờ những quyết sách đột phá đưa đất nước phát triển

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã trao đổi với báo chí về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi với báo chí về chủ đề này.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN nhận thức rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ, mà còn như một dạng hạ tầng thiết yếu mới.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại TPHCM, Huế, Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

Trải nghiệm lái khác biệt, trang bị đầy đủ kết hợp cùng cảm giác an tâm trong suốt vòng đời xe là những yếu tố đưa các dòng xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều người Việt. Đó cũng là lý do hãng xe Việt có doanh số ấn tượng lên tới 175.099 xe năm 2025, gấp nhiều lần các đối thủ xếp sau trên thị trường như Toyota, Hyundai, Ford…

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay