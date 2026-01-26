Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15.

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau hơn 7 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, quy định về thẩm định công nghệ trong dự án đầu tư còn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu lựa chọn và kiểm soát công nghệ; một số nội dung chưa đồng bộ với các quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bảo vệ môi trường; chưa có quy định về thẩm định công nghệ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân v.v…

Ngoài ra, do quy định chưa đầy đủ, chưa cụ thể, chưa có biện pháp khuyến khích nên số hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký rất thấp so với thực tế, cơ quan quản lý chưa nắm được thông tin về chuyển giao công nghệ, đặc biệt là chuyển giao công nghệ trong nước.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ chưa cập nhật, đồng bộ với pháp luật hiện hành, chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho khu vực doanh nghiệp; chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, bao gồm sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP và kịp thời cụ thể hoá, hướng dẫn thi hành các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ, bảo đảm lựa chọn, làm chủ và phát triển công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro về công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sức khoẻ con người.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo và tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Dự thảo đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ:

Điều kiện được hỗ trợ

Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ).

Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hình thức hỗ trợ

a- Thông qua nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ.

b- Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nội dung hỗ trợ đối với điểm b nêu trên để phục vụ hoạt động cải tiến, ứng dụng, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ bao gồm:

Được ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp đối với hỗ trợ trực tiếp.

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ

Theo dự thảo, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ:

1. Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức là bên có công nghệ tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp, tổ chức là bên nhận chuyển giao công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

Tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tham gia thực hiện hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến, hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

2. Nguyên tắc và công cụ hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ

Hoạt động chuyển giao công nghệ được xác định là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trong các cơ chế tài chính của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các quỹ và hình thức hỗ trợ hiện hành theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguồn lực hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ

Nội dung hỗ trợ thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nội dung hỗ trợ thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến, kết nối cung - cầu công nghệ, đánh giá, thẩm định, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác phục vụ chuyển giao công nghệ.

Việc hỗ trợ quy định tại khoản này không bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.