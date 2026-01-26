Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

08:59 26/01/2026
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15.
1-1769392834.jpg

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau hơn 7 năm triển khai, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP, quy định về thẩm định công nghệ trong dự án đầu tư còn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu lựa chọn và kiểm soát công nghệ; một số nội dung chưa đồng bộ với các quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, bảo vệ môi trường; chưa có quy định về thẩm định công nghệ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân v.v…

Ngoài ra, do quy định chưa đầy đủ, chưa cụ thể, chưa có biện pháp khuyến khích nên số hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký rất thấp so với thực tế, cơ quan quản lý chưa nắm được thông tin về chuyển giao công nghệ, đặc biệt là chuyển giao công nghệ trong nước.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng, đổi mới công nghệ chưa cập nhật, đồng bộ với pháp luật hiện hành, chưa phát huy hiệu quả trong khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho khu vực doanh nghiệp; chưa có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Do đó, cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, bao gồm sửa đổi, bổ sung những hạn chế, bất cập của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP và kịp thời cụ thể hoá, hướng dẫn thi hành các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ, bảo đảm lựa chọn, làm chủ và phát triển công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro về công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sức khoẻ con người.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo và tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

Dự thảo đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ:

Điều kiện được hỗ trợ

Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ).

Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hình thức hỗ trợ

a- Thông qua nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ.

b- Hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ trực tiếp thông qua hoạt động phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nội dung hỗ trợ đối với điểm b nêu trên để phục vụ hoạt động cải tiến, ứng dụng, đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa hiệu suất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ bao gồm:

Được ưu tiên đưa vào danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, giao trực tiếp và được hỗ trợ theo quy định của chương trình, quỹ thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn phục vụ đánh giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình công nghệ, dây chuyền sản xuất; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ cho doanh nghiệp đối với hỗ trợ trực tiếp.

Hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ

Theo dự thảo, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ:

1. Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ

Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, tổ chức là bên có công nghệ tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.

Doanh nghiệp, tổ chức là bên nhận chuyển giao công nghệ để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ.

Tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ tham gia thực hiện hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến, hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

2. Nguyên tắc và công cụ hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ

Hoạt động chuyển giao công nghệ được xác định là đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trong các cơ chế tài chính của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các quỹ và hình thức hỗ trợ hiện hành theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nguồn lực hỗ trợ tài chính cho hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung hỗ trợ cho hoạt động chuyển giao công nghệ

Nội dung hỗ trợ thông qua nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nội dung hỗ trợ thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và hoạt động chuyển giao công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến, kết nối cung - cầu công nghệ, đánh giá, thẩm định, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác phục vụ chuyển giao công nghệ.

Việc hỗ trợ quy định tại khoản này không bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/hoan-thien-chinh-sach-ho-tro-cac-chu-the-tham-gia-hoat-dong-chuyen-giao-cong-nghe-102260122153749296.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách...

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm Sự kiện - Chính sách
Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới...

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống Sự kiện - Chính sách
Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ...

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn...

Niềm tin son sắt với Đảng Sự kiện - Chính sách
Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa...

Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Diễn văn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV...

Mới cập nhật
Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái, nơi tốc độ và quy mô hành khách, hàng hoá qua biên tăng trưởng mạnh mẽ. Khi kinh tế bứt tốc, cấu trúc đô thị của Móng Cái cũng dịch chuyển theo, đưa khu vực nằm trên trục Bắc Luân II, như Vinhomes Golden Avenue, trở thành trung tâm mới của vùng biên mậu

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, sự kiện tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ô tô - xe máy tốt nhất thị trường Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận những bước tiến nổi bật của VinFast kể từ khi gia nhập thị trường, định hướng dài hạn trong lĩnh vực xe điện (EV), và cách xây dựng danh mục sản phẩm lấy thị hiếu người tiêu dùng bản địa làm trọng tâm.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cải cách, tạo thêm động lực mạnh mẽ hơn trong việc lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội với tiêu đề: "Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống".

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ các điểm mới quan trọng của Đại hội và nhấn mạnh về đường lối đối ngoại của Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay