Ban Bí thư chỉ đạo xác thực danh tính người dùng mạng xã hội

08:05 29/01/2026
Ban Bí thư yêu cầu triển khai xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trên không gian mạng.

Chỉ thị số 57/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị nêu rõ yêu cầu xây dựng hệ thống định danh và xác thực điện tử trên không gian mạng thống nhất. Việc định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet như tên miền, địa chỉ IP phải được đồng bộ. Chỉ thị yêu cầu xử lý triệt để tình trạng sim rác, tài khoản ảo, nặc danh.

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh phương châm tự chủ, tự lực, tự cường trong xây dựng tiềm lực an ninh mạng, ưu tiên phát triển và sử dụng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng trong nước. Việt Nam định hướng làm chủ công nghệ lõi, giải pháp bảo mật tiên tiến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Ban Bí thư yêu cầu việc thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu số phải được bảo vệ ở mức cao nhất, không để lộ lọt bí mật nhà nước và dữ liệu nhạy cảm, kể cả trong quá trình thử nghiệm. Nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng an ninh mạng sẽ được đưa vào chương trình giáo dục, đồng thời triển khai đánh giá tín nhiệm mạng.

1-1769648774.jpg

Người tiêu dùng xem livestream bán hàng qua mạng xã hội. Ảnh: Thành Nguyễn

Bộ Công an được giao chủ trì quản lý nhà nước về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu đối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của toàn hệ thống chính trị, trừ cơ sở dữ liệu quân sự và cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý. Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý hoạt động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, kể cả dịch vụ xuyên biên giới, và quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, Internet, tài chính, ngân hàng trong bảo đảm an ninh hệ thống.

Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực nghiên cứu, phát triển thuật toán mật mã kháng lượng tử để bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời làm chủ các công nghệ lõi như mật mã, thiết kế và sản xuất chip bảo mật trong nước. Ban Bí thư cũng yêu cầu ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp an ninh mạng nội địa trong các dự án đầu tư công và bảo đảm kinh phí cho an ninh mạng, bảo mật thông tin đạt tối thiểu 15% tổng kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trước đó, Nghị định 147/2024 của Chính phủ quy định nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải xác thực tài khoản người dùng bằng số điện thoại tại Việt Nam; trường hợp không thể dùng số điện thoại thì xác thực bằng số định danh cá nhân. Chỉ các tài khoản đã xác thực mới được đăng tải nội dung như viết bài, bình luận, phát trực tiếp và chia sẻ thông tin.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ đầu năm 2026 quy định mạng xã hội không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản. Các nền tảng mạng xã hội có trách nhiệm thông báo rõ ràng cho người dùng về nội dung dữ liệu cá nhân được thu thập ngay khi cài đặt và sử dụng dịch vụ.

