Nhiều vấn đề được giải đáp tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024

Tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 được tổ chức vào chiều 08/7/2024 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhiều vấn đề dư luận và báo chí quan tâm đã được đại diện Công an các đơn vị, địa phương giải đáp.

Công cụ hỗ trợ và chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng về đánh giá 01 tuần triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an cho biết: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Sau 01 tuần triển khai Luật này, hiện tại chưa có đánh giá cụ thể. Tuy nhiên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an xã chính quy. Về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này không thay đổi do kiện toàn từ 03 lực lượng là Công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trả lời báo chí

Theo đó, trên toàn quốc vào ngày 01/7 vừa qua đã đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Lực lượng này có chế độ chính sách rõ ràng, được ra mắt trang trọng như 1 ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn, Bộ Công an đã tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và đã ký ban hành 01 Nghị đinh, 01 Thông tư.

Liên quan đến công cụ hỗ trợ và chế độ chính sách của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, nhấn mạnh:

- Về trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Điều 8 Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 22/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định danh mục, tiêu chuẩn, niên hạn trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bao gồm: Dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp chống đâm, găng tay bắt dao.

- Về chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; được hưởng hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ; được trang bị, sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện bảo đảm hoạt động khác quy định tại Luật.

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư

Liên quan vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, ngày 08/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Hiện Cơ quan ANĐT chưa khởi tố bị can.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an trả lời báo chí

Kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT xác định Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, xây dựng tổng mức đầu tư. Sau khi giá gói thầu được phê duyệt, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ sinh thái Công ty Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Qua rà soát, xác định có hơn 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, với số tiền trúng thầu lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, Cơ quan ANĐT đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức, xử lý theo quy định và xác định thiệt hại gây ra và thu hồi cho Nhà nước.

Cơ quan ANĐT đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, khai báo về các sai phạm liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thông tin về hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng "bình ổn"

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trả lời báo chí

Thông tin đến báo chí về hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng "bình ổn", Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đối với nhóm đối tượng nghi vấn được thuê xếp hàng để mua vàng từ các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung khẳng định, tất cả các cơ sở không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC có hành vi thuê người xếp hàng mua vàng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc mua vàng miếng SJC trên thị trường với giá cao để tích trữ sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng đều vi phạm Nghị định số 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Liên quan vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển

Kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Trương Huy San và bị can Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đến nay các bị can đã khai nhận các hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan ANĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.



Tại Họp báo, đại diện Cơ quan ANĐT Bộ Công an cho biết, theo kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Luật sư Trương Huy San và Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cùng về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Tiếp tục thông tin về vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trả lời báo chí

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin, ngày 23/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa, khởi tố 12 bị can, trong đó Lê Quang Thung (cựu Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra theo kế hoạch.

Họp báo thu hút đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí đặt câu hỏi