Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

14:29 09/10/2025
Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50% (chưa bao gồm thuế, phí) để khám phá Việt Nam và thế giới. Khuyến mãi áp dụng từ 10/10/2025 - 19/10/2025 khi hành khách đặt vé và nhập mã SUPERSALE1010 tại website vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air. Hàng triệu vé Eco (*) với ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, thời gian bay linh hoạt từ 01/11/2025 – 27/5/2026 (**) đang chờ đón bạn!

Nhân dịp này, hành khách đặt vé Eco cho các chặng bay nội địa và quốc tế sẽ được giảm 50% khi đặt trước suất ăn. Riêng hành khách bay quốc tế còn được nhận thêm ưu đãi đặc biệt tặng 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Các khuyến mãi này áp dụng cho thời gian bay từ ngày 01/11/2025 đến 25/11/2025.

Đồng thời, Vietjet còn mang đến cơ hội vàng để trải nghiệm không gian bay thư thái, đẳng cấp với ưu đãi giảm 50% giá vé Business và SkyBoss khi đặt vé tại website vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và nhập mã LEADER10. Tận hưởng ưu đãi với vé Business và SkyBoss trên tất cả các đường bay nội địa và quốc tế của Vietjet với thời gian bay từ 01/11/2025 đến 25/11/2025.

tau-bay-vietjet-1759994956.jpg

Ngoài ra, hành khách bay cùng Vietjet còn nhận ưu đãi nghỉ dưỡng giảm đến 50% tại Furama Resort Danang – khu nghỉ dưỡng 5 sao bên bờ biển Đà Nẵng. Đây là cơ hội lý tưởng để du khách kết hợp hành trình bay cùng những ngày nghỉ thư thái giữa không gian xanh mát, ẩm thực tinh tế và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Ưu đãi áp dụng cho thời gian lưu trú từ tháng 10/2025 đến 28/02/2026 (***).

Mùa thu ở Đông Bắc Á là kiệt tác của thiên nhiên, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Hãy để những ưu đãi hấp dẫn của Vietjet đưa bạn vi vu khắp châu Á và Australia, tận hưởng sắc thu lãng mạn, chuẩn bị cho mùa lễ hội rộn ràng và những kỳ nghỉ trọn vẹn. Với mạng bay rộng khắp và linh hoạt, Vietjet mang đến cơ hội chạm tới những điểm đến mơ ước với giá vé siêu tiết kiệm.

Đừng bỏ lỡ những ưu đãi hấp dẫn mùa thu này, làm mới bản thân qua những chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp Việt Nam và thế giới cùng Vietjet – từ núi rừng hùng vĩ đến những thành phố hiện đại, sôi động. Mỗi chuyến bay cùng Vietjet đều mang đến niềm vui trọn vẹn với đội tàu hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, trẻ trung với dịch vụ tận tâm. Hành khách còn có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực thế giới và Việt Nam như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá… cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay ở độ cao 10.000m.

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí.

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

(***) Số lượng có hạn, áp dụng tuỳ vào số lượng phòng tại thời điểm đặt

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

