Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Thùy Linh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội của các tỉnh, thành phố trên cả nước...

Cả nước có hơn 25.500 mô hình học tập và làm theo Bác

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII - Ảnh: VGP/Thùy Linh

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Báo cáo nêu rõ trong hơn 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ưng ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong hơn 2 năm qua, các đơn vị đặc biệt chú trọng kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức và cá nhân, ở từng cấp, từng lĩnh vực. Nhờ đó, nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4/2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Ông Lại Xuân Môn cho biết, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: "Tự soi, tự sửa", "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội vụ. Qua đó nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong mỗi lời nói, việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được những kết quả rõ nét.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an tham luận tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Thùy Linh

Về nhiệm vụ trong tâm thời gian tới, ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng (khoá XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XIII), các quy định nêu gương của Đảng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Những cách làm hay trong học tập và làm theo Bác

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; trao đổi về các vấn đề cần quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong tình hình mới.

Tham luận tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng bộ Công an Trung ương sớm tiếp nhận chủ trương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo về việc quán triệt, triệt khai dọc ngang thông suốt, phù hợp với tình hình và chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, đặc biệt là việc tiếp tục gắn kết hài hòa giữa việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Sáu điều Bác dạy và thực hiện vấn đề "tự soi, tự sửa", tự phê bình và phê bình; thực hiện đồng bộ giữa xây và chống, lấy xây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy chống là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự suy thoái;…

Đồng thời, quyết tâm gương mẫu đi đầu đổi mới về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện thành công mô hình công an 4 cấp với chủ trương "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", đã điều động gần 52 nghìn chiến sĩ cán bộ đảm nhận chức danh công an xã hoạt động hiệu quả rất tốt; tổ chức nhiều buổi tập huấn, các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng…

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm cho hay tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảnh viên các cơ quan Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 6 nội dung: "Trung thành-Trung thực-Đoàn kết-Tận tụy-Sáng tạo-Nêu gương".

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Thùy Linh

Trên cơ sở đó, chỉ đạo cấp ủy các cấp cụ thể hóa, tiến hành xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức với phương châm "Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và dễ đánh giá" và quan điểm "Tiến hành xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức phải từ chi bộ, hằng năm có rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện đồng bọ với các quy chế, quy định trong nội bộ của cơ quan, đơn vị, phù hợp với chuẩn mực, đạo đức văn hóa Việt Nam"…

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm vừa qua. Kết quả đạt được đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đây mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và các quy định nêu gương khác; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác - Ảnh: VGP/Thùy Linh

* Tại Hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác, đồng thời, trải nghiệm Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày "Mỗi kỷ vật một câu chuyện-Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969".