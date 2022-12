MB được vinh danh là ‘Best Private Banking of the Year’, theo Robb Report

Ngày 16/12, Lễ trao giải Best of the Best Awards by Robb Report Việt Nam 2022 đã diễn ra tại TP HCM. Sự kiện đã vinh danh thương hiệu cao cấp trong nhiều hạng mục như đồng hồ, xe, bất động sản, khách sạn, ngân hàng… Tại buổi lễ, ngân hàng MB đã vinh dự được trao giải “Best Private Banking of the Year” (Ngân hàng cung cấp dịch vụ Private Banking tốt nhất năm 2022).

Ông Trần Quốc Khánh

Giám đốc Dịch vụ- Trung tâm MB Private khu vực phía Nam

Ra mắt thương hiệu MB Private từ tháng 2 năm 2020, MB là ngân hàng tiên phong cung cấp dịch vụ Private Banking cho khách hàng có tài sản lớn tại Việt Nam. Sau gần ba năm xây dựng và phát triển dịch vụ, trên cơ sở hợp tác cùng Bordier & Cie (Bordier) - ông lớn của ngành Private Banking đến từ Thụy Sỹ với tuổi đời hơn 175 năm, MB liên tục mang đến các sản phẩm, dịch vụ được “may đo”, cá nhân hóa dành cho khách hàng.

MB hiện triển khai dịch vụ Private Banking tập trung tại hai trung tâm Private ở miền Bắc và miền Nam với không gian sang trọng, mang lại trải nghiệm cao cấp cho khách hàng có tài sản lớn. Đồng thời, MB đang trong quá trình đồng bộ cơ sở vật chất và trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng Private tại các chi nhánh trên toàn quốc.

Chia sẻ về lợi thế cạnh tranh của MB trong triển khai Private Banking, lãnh đạo ngân hàng chia sẻ: “MB có các công ty thành viên hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm, nên việc thiết kế hệ sinh thái trọn gói cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng – tài chính trong hệ thống MB Group là hết sức thuận lợi so với các ngân hàng”.

Với thế mạnh chuyển đổi số, việc quản lý tài sản đối với khách hàng MB Private đang được nhà băng số hóa mạnh mẽ thông qua ứng dụng đầu tư tài chính Wealth Management trên App MBBank. Sử dụng ứng dụng này, khách hàng là các nhà đầu tư được tiếp cận và kết nối với tất cả các sản phẩm trong hệ sinh thái tài chính đa dạng, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… cùng sự tư vấn của đội ngũ quản lý tài sản uy tín trên thị trường. Ngoài ra, ứng dụng còn cho phép các chuyên gia tư vấn và quản lý tài sản của MB Private quản lý tài sản của khách hàng một cách trực quan và thuận tiện, giúp đưa ra khuyến nghị phân bổ tài sản và đầu tư phù hợp nhất với khách hàng.

Bên cạnh đó, với mạng lưới đối tác rộng rãi, cung cấp dịch vụ ở đa dạng lĩnh vực, MB mang đến dịch vụ chuyên biệt – được thiết kế riêng cho khách hàng MB Private. Theo đó, không chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống, đầu tư và quản lý tài sản trong nước, MB còn cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản và đầu tư ở thị trường nước ngoài, dịch vụ tư vấn thuế, lên kế hoạch chuyển giao tài sản, y tế, giáo dục, định cư di trú, các dịch vụ làm đẹp, phong cách sống… được may đo riêng cho từng khách hàng.

Giải thưởng “Best Private Banking of the Year” năm 2022 do Robb Report trao tặng là minh chứng cho chất lượng và uy tín của MB Private trên thị trường. Với hệ thống giải pháp tài chính toàn diện cùng dịch vụ tư vấn chuyên biệt vượt kỳ vọng, MB Private được kỳ vọng sẽ nâng tầm tiêu chuẩn sống và phục vụ mọi mục tiêu của khách hàng, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và chuyển giao di sản cho các thế hệ kế nhiệm.