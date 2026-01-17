Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Cùng tham gia Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng, nguyên thủ trưởng các các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có sự hiện diện của đồng chí Phạm Quang Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN và các đồng chí lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MB cho biết, năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức, MB đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản.

Thiếu tướng Lưu Trung Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MB báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, tổng tài sản MB đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn đạt trên 34,2 nghìn tỷ đồng, tăng 18.7% so với năm ngoái. Dư nợ tín dụng vượt mức 1 triệu tỷ đồng, tăng 35% - thể hiện vai trò của MB trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và các dự án trọng điểm, đóng góp chung vào sự vận hành thông suốt của thị trường tài chính – ngân hàng. Các chỉ số về hiệu quả và an toàn duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1.3%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, trong Kết quả đo lường định giá thương hiệu MB 2025 theo bảng xếp hạng Brand Finance công bố ngày 15/01, thương hiệu MB đã vượt mốc 2 tỷ USD, nằm trong top 3 ngân hàng và top 10 thương hiệu giá trị nhất cả nước, tăng 5 lần so với 5 năm trước. Năm qua, MB đã nộp ngân sách hơn 10 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước, tạo thành 5 trụ cột lớn nhất của ngành trong đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Chúc mừng và ghi nhận những thành tựu quan trọng mà tập thể cán bộ nhân viên MB đạt được, Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: “MB đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không những duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bền vững mà còn giữ gìn, phát huy hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời khẳng định được vị thế, uy tín cao, đứng vững trong cơ chế thị trường và có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của ngành ngân hàng trong cả nước”.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng tin tưởng rằng, với nội lực, nền tảng sẵn có qua hơn 30 năm phấn đấu, trưởng thành, MB sẽ tiếp tục phát triển bền vững, lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đại tướng Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu đáp từ, Đại tá Phạm Như Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc MB cho biết MB nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với quản trị rủi ro hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại tá Phạm Như Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc MB phát biểu đáp từ

MB vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Ghi nhận thành tích xuất sắc của MB trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho MB.

Tại Hội nghị, MB vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Đảng, Nhà nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực, quyết tâm và những thành tích xuất sắc mà đội ngũ MB đã đạt được trong những năm qua; đồng thời cũng là động lực để toàn tập đoàn MB tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chinh phục được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Trung Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT MB vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, củng cố Quốc phòng, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Được thành lập từ năm 1994, từ một ngân hàng với 20 tỷ đồng vốn điều lệ và 25 nhân sự ban đầu, đến nay, MB đã vươn lên trở thành một trong 5 ngân hàng dẫn đầu thị trường (Big 5). Năm 2019, MB góp mặt trong câu lạc bộ các doanh nghiệp đạt 10.000 tỷ đồng lợi nhuận. Chỉ trong vòng 6 năm sau đó, đến năm 2025, lợi nhuận MB đã vượt con số 34,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần so với thời điểm 2019. Một dấu mốc đáng ghi nhận trong năm 2024 là MB chính thức gia nhập nhóm 5 ngân hàng có tổng tài sản hơn 1 triệu tỷ đồng và ngay trong năm 2025, tổng tài sản chạm mốc 1,6 triệu tỷ đồng.

MB đã và đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện gồm 8 công ty thành viên hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực: Ngân hàng (MBCambodia, MBV), MBCapital, chứng khoán (MBS), quản lý quỹ đầu tư (MBCapital), bảo hiểm (MIC), bảo hiểm nhân thọ (MB Life), quản lý nợ và khai thác tài sản (MBAMC), tài chính tiêu dùng (Mcredit). Mỗi công ty thành viên là một mảnh ghép quan trọng, giúp MB xây dựng một chuỗi giá trị tài chính khép kín.

Năm 2025, lợi nhuận các công ty thành viên tăng trưởng 61%, trong đó, MBCapital tăng 67% tài sản quản lý, Mcredit đạt top 3 thị phần tín dụng, Bancas của MB và MBLife lần lượt đạt top 1 và top 2, MBS đạt top 7 thị phần môi giới, MIC nằm trong top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.

MB cũng là ngân hàng chuyển đổi số mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thuộc nhóm Big 5 tại Việt Nam, song MB đã đạt nhiều thành tựu khẳng định vị thế số 1 thị trường trong lĩnh vực chuyển đổi số như: MB đang vận hành hai nền tảng số lớn BIZ MBBank phục vụ hơn 258.000 doanh nghiệp và App MBBank phục vụ số lượng người dùng lớn nhất Việt Nam-đạt 35 triệu người. Với nền tảng công nghệ thông tin được đầu tư tiêu chuẩn cùng chiến lược hấp dẫn khách hàng trên hệ sinh thái số đa dạng, MB đã duy trì đà tăng trưởng khách hàng bền vững qua từng năm. Số lượng khách hàng của MB tăng 13 lần chỉ trong vòng 5 năm, đây là minh chứng rõ nhất cho sức bật đến từ chiến lược số của MB.

MB là một trong những ngân hàng có quy mô giao dịch số lớn nhất thị trường, trên 99% giao dịch được thực hiện qua kênh số, với hơn 12,4 tỷ giao dịch mỗi năm, phản ánh năng lực vận hành ổn định, thông suốt và hiệu quả của hệ thống ngân hàng số MB. Doanh thu từ kênh số chiếm 50% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Chia sẻ về định hướng năm 2026, Thiếu tướng Lưu Trung Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDQT cho biết: “Năm 2026, MB đặt mục tiêu tăng 22% tổng tài sản và 25% tín dụng. Bên cạnh đó, MB sẽ tập trung huy động nguồn vốn giá rẻ và bền vững, duy trì tốt các chỉ số hiệu quả và an toàn, đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%”.