Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025: Hành lang pháp lý cho môi trường số an toàn tại Việt Nam

(Pháp lý). Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, với những qui định tương thích với các chuẩn mực quốc tế như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của EU, đồng thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng về Chiến lược An ninh mạng quốc gia ; về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Bài viết phân tích các điểm nổi bật của Luật, đánh giá ý nghĩa và đề xuất giải pháp thực thi nhằm xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch tại Việt Nam.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân (ảnh minh họa)

1. Những điểm nổi bật của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 mang tính đột phá với các quy định rõ ràng, toàn diện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong kỷ nguyên số. Năm điểm nổi bật chính bao gồm:

Trước hết, Luật đưa ra khái niệm pháp lý rõ ràng về dữ liệu cá nhân, phân loại thành dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm các yếu tố nhân thân phổ biến như họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email, thường dùng trong giao dịch và quan hệ xã hội, thuộc danh mục do Chính phủ ban hành. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, như dữ liệu sinh trắc học, thông tin sức khỏe, tài chính, tôn giáo, khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân hoặc tổ chức, cũng thuộc danh mục do Chính phủ quy định. Cách tiếp cận này đảm bảo tính linh hoạt, cho phép cập nhật danh mục theo sự phát triển công nghệ và thực tiễn.

Thứ hai, Luật thiết lập sáu nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo hành lang pháp lý xuyên suốt: (i) tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; (ii) thu thập, xử lý dữ liệu đúng mục đích cụ thể, minh bạch; (iii) đảm bảo dữ liệu chính xác, được chỉnh sửa và lưu trữ phù hợp; (iv) áp dụng đồng bộ các biện pháp thể chế, kỹ thuật, nhân sự để bảo vệ dữ liệu; (v) chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; (vi) hài hòa giữa bảo vệ dữ liệu cá nhân và lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Những nguyên tắc này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn đảm bảo sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và an ninh mạng.

Thứ ba, Luật quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu cá nhân, trao quyền kiểm soát thông tin và trách nhiệm tự bảo vệ. Chủ thể có quyền được biết, đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý, xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối xử lý, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Đồng thời, chủ thể phải tự bảo vệ dữ liệu, tôn trọng dữ liệu của người khác, cung cấp thông tin chính xác và tuân thủ pháp luật. Quy định này ngăn chặn lạm dụng quyền, đồng thời khuyến khích ý thức trách nhiệm trong môi trường số.

Thứ tư, Luật liệt kê bảy hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: (i) xử lý dữ liệu chống lại Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội; (ii) cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu; (iii) lợi dụng bảo vệ dữ liệu để vi phạm pháp luật; (iv) xử lý dữ liệu trái pháp luật; (v) sử dụng dữ liệu của người khác hoặc cho phép sử dụng dữ liệu để thực hiện hành vi trái pháp luật; (vi) mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật cho phép; (vii) chiếm đoạt, làm lộ hoặc làm mất dữ liệu. Chế tài xử lý mang tính răn đe cao, với mức phạt tối đa 3 tỷ đồng, hoặc 5% doanh thu năm trước đối với vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới, và phạt tới 10 lần khoản thu lợi bất hợp pháp đối với hành vi mua bán dữ liệu trái phép. Tổ chức vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động xử lý dữ liệu, cá nhân vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ năm, Luật đưa ra các quy định đặc thù để bảo vệ dữ liệu của các nhóm yếu thế như trẻ em, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, và trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, y tế, quảng cáo, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu vị trí. Ngoài ra, Luật quy định về lực lượng bảo vệ dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và bên kiểm soát, xử lý dữ liệu, đảm bảo tính toàn diện và thực tiễn.

2. Ý nghĩa của Luật

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường số an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số bền vững. Thứ nhất, Luật trao quyền cho cá nhân kiểm soát dữ liệu, tăng niềm tin khi tham gia giao dịch điện tử, dịch vụ công và mạng xã hội, từ đó bảo vệ quyền con người và quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp. Thứ hai, Luật tạo môi trường minh bạch, an toàn, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, fintech và dịch vụ số, góp phần phát triển kinh tế số. Thứ ba, với các quy định tương thích GDPR, Luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đặc biệt trong các hiệp định thương mại tự do, nâng cao vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu. Thứ tư, Luật cung cấp cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi xâm phạm dữ liệu, từ lừa đảo trực tuyến đến rò rỉ thông tin, góp phần đảm bảo an ninh mạng quốc gia. Cuối cùng, Luật cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, như Nghị quyết 30-NQ/TW và 57-NQ/TW, tạo nền tảng cho Chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

3. Kết luận

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 là cột mốc pháp lý quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho môi trường số an toàn, minh bạch tại Việt Nam. Với các quy định tinh gọn về dữ liệu cá nhân, nguyên tắc bảo vệ, quyền nghĩa vụ, chế tài và quy định đặc thù, Luật không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn thúc đẩy kinh tế số và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để thực thi hiệu quả, Việt Nam cần vượt qua thách thức về nhân lực, công nghệ và phối hợp. Bằng cách đầu tư đồng bộ, nâng cao nhận thức và tăng cường hợp tác quốc tế, Luật sẽ trở thành đòn bẩy cho Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng một hệ sinh thái số bền vững, an toàn, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên công nghệ cao.

