Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

11:50 03/12/2025
Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng giới thiệu triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”, nhằm tôn vinh những thành tựu khoa học và ứng dụng sáng tạo vì sự phát triển bền vững và tương lai của nhân loại. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 5 năm Giải thưởng VinFuture cũng như 5 mùa triển lãm "Tỏa" của VCCA.
a1-1764737455.jpeg

Lễ khai mạc triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”

Trong bối cảnh thế kỷ 21 – nơi công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang tái cấu trúc ý niệm về con người và văn hóa – “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” ra đời như một không gian đối thoại mở giữa hai miền nhận thức. Triển lãm quy tụ 09 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Việt Nam, với thực hành đa dạng, cùng nhau đặt lại câu hỏi về vị trí của con người trong hệ sinh thái rộng lớn của tri thức và sự sống thông qua các tác phẩm được đầu tư, thực hiện quy mô.

a2-1764737438.jpeg

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ Vinfuture phát biểu khai mạc Triển lãm TOẢ V - ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, nhấn mạnh: “Triển lãm Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học là lời khẳng định rằng khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là cảm hứng. Khi nghệ thuật gặp khoa học, những ý niệm tưởng như phức tạp nhất của nhân loại trở nên gần gũi hơn, chạm đến trái tim và đánh thức trí tưởng tượng của mỗi chúng ta. Chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ mở ra một không gian nơi công chúng không chỉ quan sát, mà còn cảm nhận, đối thoại và suy ngẫm về mối liên kết sâu sắc giữa tri thức, sáng tạo và tương lai của con người.”

a3-1764737444.JPG

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc điều hành Quỹ Vinfuture và Chị Nguyễn Trà My - Giám đốc VCCA trao tặng hoa, quà và chứng nhận cho các Nghệ sĩ tham gia Triển lãm TOẢ V - ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC

a4-1764737455.jpeg

Nghệ sĩ Lê Giang và Nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu phát biểu tại khai mạc Triển lãm TOẢ V - ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC

Khác với mô hình trưng bày tuyến tính thông thường, không gian của “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” được tổ chức như một “bản đồ tư duy mở”. Người xem được khuyến khích tự kiến tạo lộ trình riêng để thưởng lãm, chiêm nghiệm qua 5 "trạm" – tương ứng với 5 miền tư duy khoa học trọng yếu:

Trong đó, trạm 1: Mầm sống | Khoa học Nông nghiệp là các tác phẩm được thực hiện bởi cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương. Mở đầu bằng ký ức của hạt gạo - biểu tượng văn minh lúa nước, không gian này đưa người xem trở lại nguồn gốc thế giới, nơi sự sống khởi sinh từ sự im lặng, từ những chuyển động vi mô của đất đai và mùa màng, trước khi công nghệ trở thành lực đẩy của thời đại.

Đến  với  trạm 2: Sự sống | Y học vì Nhân loại, lăng kính của nghệ sĩ Lê Giang và nghệ sĩ Lê Đăng Ninh sẽ đưa khán giả đi sâu vào thế giới sinh học, nơi sự mong manh nhưng kiên cường của cơ thể người được soi chiếu từ sự sinh nở, chữa lành đến những nỗ lực bảo vệ sự sống.

Trạm 3: Cấu trúc | Vật liệu của Tương lai là nơi nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh và nghệ sĩ Đỗ Hà Hoài tái định nghĩa vật chất. Các cấu trúc kim loại, thủy tinh hay mô phỏng phân tử tại đây được "sống lại", tự chuyển động và kể câu chuyện của một thế giới vật chất thông minh.

Nối tiếp là trạm 4: Miền Ý thức | Địa hạt của Trí tuệ nơi nghệ sĩ Đỗ Hiệp và nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu sử dụng ánh sáng và dữ liệu như những ký hiệu của trí tuệ. Tại đây, ánh sáng không chỉ là hiện tượng vật lý mà là ẩn dụ cho khoảnh khắc con người vượt qua bóng tối mơ hồ để chạm tới tri thức mới.

Kết lại hành trình là trạm  5: Nguồn sống | Khoa học Môi trường – Điểm hội tụ của hành trình với nghệ sĩ Vũ Bình Minh và nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến. Tại đây, các tác phẩm nhấn mạnh vòng lặp tất yếu: con người không thể tách rời khỏi tự nhiên. Đất, nước, khí quyển và năng lượng là những cấu trúc đối thoại, nhắc nhở rằng mọi tiến bộ công nghệ đều vận hành trong giới hạn của hành tinh.

a5-1764737620.jpeg
a51-1764737455.jpeg
a52-1764737455.jpeg
a53-1764737455.jpeg

Không gian triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”

Chia sẻ về quá trình hiện thực hóa triển lãm, Giám tuyển Đỗ Tường Linh cho biết: “Trong nhiều tháng đồng hành cùng các nghệ sĩ – từ những ngày đầu phác thảo ý tưởng, cho đến giai đoạn hoàn thiện tác phẩm, đặc biệt là quãng thời gian trước khi cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương qua đời – tôi nhận thấy sức mạnh đặc biệt của quá trình nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm mà mỗi nghệ sĩ mang đến cho dự án. Chính những hành trình sáng tạo ấy đã mở ra các hướng tiếp cận phong phú cho mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật. Tôi tin rằng chính từ những giao thoa này, chúng ta có thể cùng hướng đến những tri thức tương lai đa dạng, rộng mở và bền vững hơn.”

a61-1764737455.jpeg
a62-1764737455.jpeg
a6-1764737455.jpeg

Không gian triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” | “The Foliage V – The Touch of Science”

Xuyên suốt triển lãm là câu hỏi nền tảng: Điều gì khiến thế giới tiếp tục vận động? Sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng vô tận của con người? Thay vì đưa ra một định nghĩa khô cứng, triển lãm là nỗ lực gắn kết công chúng với khoa học thông qua điểm chạm nghệ thuật cùng những trải nghiệm đa giác quan phong phú. Tại đây, khoa học không còn xa lạ mà trở nên gần gũi, đầy cảm xúc, mời gọi người xem cùng suy ngẫm về việc chúng ta sẽ đi về đâu dưới ánh sáng của tri thức.

a7-1764737455.JPG

Chị Nguyễn Trà My - Giám đốc VCCA phát biểu tại khai mạc Triển lãm TOẢ V - ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC

Phát biểu tại sự kiện khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Trà My - Giám đốc Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) chia sẻ: “Tôi hy vọng rằng Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học là sự khởi đầu cho những đối thoại sâu sắc hơn giữa các lĩnh vực, giữa các hệ tri thức và giữa con người với thế giới mà chúng ta đang kiến tạo, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho thực hành Nghệ thuật – Khoa học (Art-Sci) tại Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa biến động không ngừng, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ ngày càng phát triển, nghệ thuật – hơn bao giờ hết – đóng vai trò giữ gìn tính nhân văn và những chiều sâu cảm xúc của con người.”

Song hành với triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học” là chuỗi các hoạt động trải nghiệm đa dạng như tọa đàm nghệ thuật và art-tour, nhằm đưa những khái niệm khoa học - nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

TRIỂN LÃM “TỎA V – ĐIỂM CHẠM KHOA HỌC”

Mở cửa tự do

Thời gian: 10:00 - 21:00 hàng ngày, từ 02/12/2025 đến hết 28/02/2026.

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA),

B1 – R3, Vincom Mega Mall Royal City, 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group VinFuture
Cùng chủ đề
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào Sự kiện - Chính sách
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản...

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế

Tiếp tục Phiên họp thứ 52, tối 2/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý...

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua...

Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 28/11, nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 – 2030, Hội Luật...

Để thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển của Hội Luật gia Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Để thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực phát triển của Hội Luật gia Việt Nam

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã...

Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/11, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua...

Mới cập nhật
Nhà khoa học VinFuture hé lộ “vũ khí của tương lai” trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Nhà khoa học VinFuture hé lộ “vũ khí của tương lai” trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư

Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên vì sự ra đời của thuốc kháng sinh, liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) đang trở lại mạnh mẽ. Tại tọa đàm “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học hàng đầu thế giới dự báo đây sẽ là liệu pháp của tương lai, giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.

1 giờ trước Thông tin cần biết

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Techcombank ra mắt chương trình “Sinh lời rinh lộc”, mở ra hành trình săn ngàn quà giá trị chào đón Tết Bính Ngọ 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức triển khai chương trình “Sinh Lời Rinh Lộc” trên Techcombank Mobile, mang đến ngàn quà tặng giá trị nhân mùa lễ hội cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026. Với cơ chế trò chơi hóa (gamification) độc đáo, “Sinh Lời Rinh Lộc” biến những hoạt động tài chính hàng ngày thành hành trình săn quà thú vị qua hình thức “mở túi mù” kết hợp hệ thống linh thú 12 con giáp.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Hai dự án trọng điểm tại Phú Quốc tăng tốc về đích, đảm bảo mục tiêu phục vụ APEC 2027

Trong bối cảnh Phú Quốc đang được định vị trở thành trung tâm thương mại, du lịch tầm cỡ quốc tế, hai dự án quy mô lớn gồm Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC ghi nhận tốc độ thi công vượt trội, nhiều hạng mục chủ chốt đã đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để đón tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

11 giờ trước Thông tin đầu tư

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã ra tuyên bố chung.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm qua cơ chế INTERPOL

Từ ngày 23-28/11/2025, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Vương quốc Morocco và Cộng hòa Italia.

11 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng từ "sandbox quốc gia"

Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ vọng từ "sandbox quốc gia"

Trong dòng chảy đối thoại sôi động của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, một thông điệp nổi bật đã vang lên mạnh mẽ: Việt Nam muốn bứt phá trong kỷ nguyên mới thì phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang "xanh- số". Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Diễn đàn: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số không chỉ là xu thế, mà là lựa chọn chiến lược cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia".

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế

Tiếp tục Phiên họp thứ 52, tối 2/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 03 dự thảo luật: Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng. Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

1 ngày trước Thông tin cần biết

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay