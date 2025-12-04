Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

15:53 04/12/2025
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tham dự Hội nghị có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

1-1764838439.jpg

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống MTTQ trong công tác bầu cử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Quán triệt nghiêm túc, kịp thời tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị bầu cử đang được triển khai chặt chẽ, thống nhất và chủ động từ Trung ương đến địa phương, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức vào ngày 15/3/2026.

"Sự thành công của cuộc bầu cử phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, có vai trò, trách nhiệm vô cùng quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

2-1764838445.jpg

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Theo Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc tập huấn cho cán bộ, những người trực tiếp làm công tác bầu cử.

"Có thể đánh giá đến thời điểm này, các công việc đang tiến hành theo đúng quy định, lịch trình thời gian đã đề ra", Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một công việc hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử, để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo quy định, hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành ba lần. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2025 đến ngày 10/12/2025; Hiệp thương lần 2 trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/2026 đến ngày 3/2/2026. Hiệp thương lần 3 trong khoảng thời gian từ ngày 9/2/2026 đến ngày 20/2/2026.

Để thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật, với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng, trách nhiệm cao, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về cơ cấu, thành phần, số lượng người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

3-1764838445.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Dự kiến số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước ở Trung ương được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ nội dung của Nghị quyết và Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội XVI.

