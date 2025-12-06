Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

VinFuture 2025 – Vinh danh 4 công trình khoa học “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”

10:53 06/12/2025
Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. Bốn công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.
anh-9-1764990139.jpg

Toàn cảnh Lễ trao giải VinFuture 2025

Lễ trao giải VinFuture năm 2025 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các nhà khoa học kiệt xuất đến từ khắp nơi trên thế giới.

anh-1-1764990140.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải VinFuture 2025

Giải thưởng VinFuture 2025 thu hút 1.705 đề cử từ các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu - tăng gần gấp ba lần so với mùa giải đầu tiên, tập trung vào chủ điểm hợp tác khoa học xuyên biên giới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phát triển vật liệu thông minh thế hệ mới, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch, cũng như đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

anh-2-1764990139.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu đô la cho các nhà khoa học

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 trị giá 3 triệu USD được trao cho TS. Douglas R. Lowy, TS. John T. Schiller, TS. Aimée R. Kreimer và GS. Maura L. Gillison (Hoa Kỳ) vì những khám phá và phát triển vắc-xin HPV nhằm phòng ngừa các khối u do vi-rút papilloma ở người (HPV) gây ra. Các nghiên cứu nền tảng về protein capsid của vi-rút papilloma ở người do TS. Lowy và TS. Schiller thực hiện đã dẫn đến sự phát triển của các loại vắc-xin HPV hiệu quả cao, ngăn ngừa hàng triệu ca ung thư cổ tử cung, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Tiếp đó, phác đồ tiêm chủng liều đơn của TS. Kreimer - đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị áp dụng - đã mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận vắc-xin tới người dân.

Song song đó, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm dịch tễ học của GS. Gillison và TS. Kreimer cũng xác định mối liên hệ giữa HPV và ung thư vùng đầu – cổ, một mối đe dọa ung thư đáng chú ý có thể giảm thiểu nhờ tiêm vắc-xin HPV. Thành tựu của họ đã, đang và sẽ tiếp tục cứu sống hàng triệu người trong nhiều thập kỷ tới.

Bên cạnh Giải thưởng Chính, VinFuture 2025 cũng trao 3 Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, Nhà khoa học nữ và Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển.

anh-3-1764990139.JPG

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển vinh danh GS. María Esperanza Martínez-Romero (Mexico)

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển đã vinh danh GS. María Esperanza Martínez-Romero (Mexico) vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới. GS. Martínez-Romero đã phát hiện và mô tả nhiều loài Rhizobium mới, góp phần mở rộng hiểu biết về phân loại vi sinh vật và tương tác cây – vi sinh trong nông nghiệp, mở ra hướng nghiên cứu mới về cộng sinh vi khuẩn – cây trồng, có tác động sâu rộng đến nông nghiệp bền vững trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

anh-4-1764990139.jpg

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học Nữ được trao cho GS. Mary-Claire King

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nữ được trao cho GS. Mary-Claire King (Hoa Kỳ) vì sự phát hiện gen BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền, chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hóa. Việc xác định vị trí gen BRCA1 trên nhiễm sắc thể 17q21 vào năm 1990 – trước khi bộ gen người được giải mã – được xem là cột mốc lịch sử, khẳng định bản chất di truyền của nguy cơ ung thư và thay đổi cách tiếp cận phòng ngừa – điều trị trên toàn thế giới.

anh-5-1764990124.jpg

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới với những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống

Giải Đặc biệt VinFuture 2025 dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới đã vinh danh 5 nhà khoa học: GS. Venkatesan Sundaresan (Hoa Kỳ), GS. Raphaël Mercier (Đức), TS. Emmanuel Guiderdoni (Pháp), TS. Imtiyaz Khanday (Hoa Kỳ) và TS. Delphine Mieulet (Pháp) vì những đổi mới trong phát triển các loại cây trồng lai có khả năng tự nhân giống. Cây lai có năng suất vượt trội so với cây bố mẹ nhưng việc sản xuất hạt giống lai cho cây lúa – nguồn lương thực chính của hơn một nửa dân số thế giới – lại phức tạp và tốn kém, khiến phần lớn nông dân khó có cơ hội tiếp cận. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra hạt giống lúa mang các đặc tính ưu việt giống hệt cây mẹ thông qua tự thụ phấn, dựa trên những hiểu biết mới về sinh học phát triển và di truyền, giúp cải thiện năng suất, giảm chi phí hạt giống và thúc đẩy an ninh lương thực bền vững.

anh-6-1764990139.jpg

GS. Richard Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng chia sẻ thông điệp chính của VinFuture mùa thứ 5:"Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng"

Chia sẻ về các công trình được vinh danh năm nay, GS. Richard Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, cho biết: “Các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025 đã kiến tạo những tiến bộ khoa học mang tính bước ngoặt, đem lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe con người và an ninh lương thực toàn cầu. Từ vắc-xin, hiểu biết về bệnh có căn nguyên di truyền, đến các phương pháp lai tạo giống cây trồng và quy trình canh tác bảo đảm sinh trưởng tối ưu - những thành tựu này cho thấy sức mạnh của khoa học khi được dẫn dắt bởi lòng nhân ái và tinh thần hợp tác xuyên biên giới. Khi tri thức phụng sự con người, chúng không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về thế giới, mà còn góp phần bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống”.

anh-7-1764990139.jpg

Lễ trao giải VinFuture 2025 bùng nổ cảm xúc với sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ huyền thoại 17 lần giành giải Grammy - Alicia Keys

Sau 5 mùa giải liên tiếp thành công, Giải thưởng VinFuture đã trở thành một trong những giải thưởng khoa học công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tại 5 châu lục, và tôn vinh 48 nhà khoa học kiệt xuất. Các công trình được vinh danh – từ năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh đến những đột phá trong nông nghiệp – đang tạo ra những chuyển biến sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và định hình tương lai của nhân loại.

anh-8-1764990139.jpeg

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương – Đất nước lời ru" do ca sĩ Đức Phúc biểu diễn như một lời chào từ Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế. Đây cũng là bài hát giúp nam ca sĩ giành Quán quân Intervision 2025 tại Nga

anh-10-1764990139.jpg

Khán phòng Lễ trao giải VinFuture 2025

Lễ trao giải và Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture cũng đã trở thành nền tảng kết nối quen thuộc của tri thức toàn cầu, quy tụ các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các hợp tác hướng đến tương lai bền vững, nhân văn và thịnh vượng. Đặc biệt, sau 5 mùa giải với những nỗ lực bền bỉ kết nối tinh hoa khoa học thế giới với cộng đồng khoa học Việt Nam, Quỹ VinFuture và Giải thưởng VinFuture không chỉ tạo cơ hội và động lực phát triển cho khoa học nước nhà; mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà khoa học thế giới, nơi các giá trị sáng tạo được sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ vì sự thịnh vượng của nhân loại.

Khởi động mùa giải VinFuture 2026 - Giải thưởng VinFuture 2026 sẽ chính thức phát động kêu gọi đề cử từ 14 giờ ngày 09/01/2026 đến 14 giờ ngày 17/04/2026 theo giờ Hà Nội (GMT+7). Đối tác đề cử vui lòng gửi thông tin công trình tham gia xét giải qua cổng nhận đề cử trực tuyến tại địa chỉ: https://vinfutureprize.org/vinfuture-prize-nomination/.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group VinFuture
Cùng chủ đề
Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XV ban hành nhiều quyết sách lịch sử, chưa từng có tiền lệ

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn,...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp...

Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại Sự kiện - Chính sách
Triển lãm “Tỏa V – Điểm Chạm Khoa Học”: Cuộc đối thoại giữa nghệ thuật và trí tuệ nhân loại

Từ ngày 02/12/2025 đến hết ngày 28/02/2026, Quỹ VinFuture và Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Vincom (VCCA) trân trọng...

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào Sự kiện - Chính sách
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản...

Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường ứng dụng công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người nộp thuế

Tiếp tục Phiên họp thứ 52, tối 2/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý...

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua...

Mới cập nhật
“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Giải chạy biểu trưng của Thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”

Giải chạy biểu trưng của Thành phố tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”

Lễ Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 đã diễn ra trang trọng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP. HCM. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ chiến lược và công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp triển khai.

10 giờ trước Thông tin cần biết

Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng triệu năm tuổi, Vịnh Ngọc đang trở thành biểu tượng xa xỉ mới của giới siêu giàu, thay thế những lựa chọn quen thuộc như Sentosa (Singapore) hay Palm Jumeirah (Dubai). Tài sản xanh quý hiếm bậc nhất thế giới này cũng đang kích hoạt một cuộc “di cư xanh” của giới tinh hoa đến với đô thị sinh thái, tiện ích cao cấp và vận hành chuẩn quốc tế.

10 giờ trước Dự án - BĐS

Giáo dục phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt văn bản pháp luật”

Giáo dục phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt văn bản pháp luật”

Ngày 5/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là bước cụ thể hóa Quyết định 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng cơ sở.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sinh viên Việt và “cuộc hẹn” đặc biệt với những trí tuệ kiệt xuất thế giới tại VinFuture 2025

Sinh viên Việt và “cuộc hẹn” đặc biệt với những trí tuệ kiệt xuất thế giới tại VinFuture 2025

Giữa không khí sôi động của Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, nhiều sinh viên Việt Nam đã có một “cuộc hẹn” đặc biệt với những trí tuệ kiệt xuất của thế giới - nơi khoa học được kể bằng những câu chuyện truyền cảm hứng, thắp lên khát vọng dấn thân và chinh phục tri thức.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Cảnh giác trước chiêu trò giả mạo tuyển dụng T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo

Cảnh giác trước chiêu trò giả mạo tuyển dụng T&T Group trên mạng xã hội để lừa đảo

Thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng giả mạo dưới danh nghĩa của Tập đoàn T&T Group. Đại diện Tập đoàn khẳng định, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48: Cơ hội nhiều năm mới xuất hiện một lần, lợi nhuận tới 25%/năm

Liền kề Tương Lai, Vịnh Ngọc 48 tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư kinh doanh thực chiến, nhờ hội tụ cả 4 lợi thế khó sao chép: vị trí lõi đô thị, dòng khách tự nhiên, giá vốn tối ưu và khả năng khai thác vượt trội, tạo thành công thức vàng giúp nhà đầu tư thắng ngay từ năm đầu, với lợi nhuận ròng tới 25%/năm.

1 ngày trước Dự án - BĐS

VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, hướng tới sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

VinFast công bố mở rộng nhà máy Tamil Nadu, hướng tới sản xuất xe buýt, xe máy điện tại Ấn Độ

VinFast và Chính quyền bang Tamil Nadu chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc phân bổ khoảng 200 ha đất tại Khu công nghiệp SIPCOT, thành phố Thoothukudi, để mở rộng cơ sở hiện có của công ty. Thỏa thuận này mở ra cơ hội để VinFast đa dạng hóa danh mục sản phẩm, từ ô tô điện, xe buýt điện, xe máy điện đến hạ tầng trạm sạc, đồng thời tái khẳng định cam kết dài hạn của hãng với thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay