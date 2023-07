Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Xác định năm 2023 là năm “bản lề” của giai đoạn 5 năm (2020-2025)

Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đã đề ra mục tiêu: “… Huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy KT-XH phát triển; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, phát triển đô thị… Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã; sẽ phát triển không gian đô thị Lương Sơn hướng tới mục tiêu “ Độc đáo- hiện đại, thiên nhiên- sinh thái, nhân văn- truyền thống” với 4 trụ cột phát triển chính là công nghiệp công nghệ cao; dịch vụ, thương mại; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Xác định năm 2023 là năm trọng tâm tập trung tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch, Chương trình công tác cho cả giai đoạn 5 năm (2020- 2025). Vì vậy, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Theo đó, 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lí trên 8000 văn bản; ban hành trên 3000 văn bản chỉ đạo, điều hành. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã bám sát các chỉ tiêu nghị quyết, tích cực chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản thực hiện 1.243 tỷ đồng đạt 56,9% kế hoạch, tăng 34,6% so với cùng kỳ; đã trồng mới 431,54 ha rừng đạt 66,4% kế hoạch; các chương trình mục tiêu quốc gia được đẩy mạnh thực hiện. Hoạt động ngành tài chính, ngân hàng ổn định. Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 12.885 tỷ, tăng 16,26% so với cùng kỳ; giá trị luân chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 4.148 tỷ, tăng 16,1%; tổng giá trị xuất khẩu 335 triệu USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ; đã thu hút được 105 nghìn lượt khách du lịch đến địa bàn, đem lại giá trị thu nhập từ du lịch 350 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 137 tỷ đồng đạt 38,2% dự toán tỉnh giao, đạt 7,7% dự toán huyện giao, trong đó thu thuế, phí được 134,8 tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán tỉnh giao và đạt 48,2% dự toán huyện giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Công tác đầu tư XDCB được tập trung đẩy mạnh, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương theo kế hoạch. Công tác GPMB tiếp tục được đẩy nhanh thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm. Huyện cũng đã triển khai đồng bộ, hiểu quả công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất…; công tác CCHC, xây dựng chính quyền số, tiếp công dân tiếp tục được đẩy mạnh; các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn được quan tâm tổ chức thực hiện; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của huyện giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã...; tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua 13 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước năm trên địa bàn; thu, chi ngân sách huyện năm 2022; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghì quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè Chỉnh trị dòng chảy Sông Bùi đoạn từ ngầm xi măng đi cầu Đồng Chúi; Kè Chỉnh trị dòng chảy Sông Bùi đoạn từ cầu Bình Sơn đi cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch; Kè Chỉnh trị dòng chảy Sông Bùi đoạn từ cầu vào khu công nghiệp Nhuận Trạch đi cầu Bãi Sỏi với tổng vốn đầu tư 920 tỷ đồng; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông như: Đường từ UBND xã Nhuận Trạch huyện Lương Sơn đi đường Hồ Chí Minh; Cải tạo, nâng cấp đường từ xã Nhuận Trạch sang xã Tân Vinh; Xây dựng khu đấu giá và kết hợp tái định cư trên địa bàn xã Cao Dương… Có thể nhận thấy rằng, huyện Lương Sơn đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch, Chương trình công tác đề ra trong giai đoạn 5 năm (2020-2025).