Alta Villa: Chuẩn sống biệt thự thế hệ mới tại tâm điểm hạ tầng metro 1

(Pháp lý) Khi tuyến metro số 1 TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2024, khu Đông sẽ trở thành tâm điểm phát triển mạnh mẽ. Nổi bật là các dự án chất lượng tại vị trí đón đầu hạ tầng như phân khu biệt thự Alta Villa thuộc The 9 Stellars, nơi mang lại chuẩn sống đặc quyền và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững lâu dài.

Vị trí tâm điểm, đón đầu làn sóng hạ tầng metro

Với tổng chiều dài lên đến 19,7 km, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến metro đầu tiên trong kế hoạch phát triển hệ thống giao thông đô thị của TP. Hồ Chí Minh sẽ kết nối các khu vực trọng điểm như Quận 1, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Bình Thạnh với khu vực phía Đông thành phố như là Thủ Đức và Dĩ An. Khi hoàn thành và vận hành thương mại vào 22/12/2024, tuyến metro này không chỉ cải thiện đáng kể khả năng di chuyển của cư dân, góp phần giải quyết tình trạng tắc đường, phân tán dân cư nội thị ra vùng ven mà còn là cú hích lớn cho thị trường bất động sản tại các khu vực gần các trạm metro.

Một nghiên cứu của EfD (Mạng lưới các Trung tâm Phát triển Môi trường) đã chỉ ra rằng, trong bán kính dưới 3km thì giá trị nhà đất tăng 15%, trong bán kính xa hơn 3 - 5km thì tăng gần 5%. Số liệu của CBRE cũng cho thấy, tại Chile, giá căn hộ đã tăng đến 7,9% ngay khi việc xây dựng tuyến số 4 của tàu điện ngầm Santiago được công bố. Giá bất động sản tiếp tục tăng thêm sau khi khởi công và định vị chính xác vị trí của các trạm. Cụ thể, căn hộ nằm trong bán kính 200m đã tăng giá từ 5,3 – 7,4%, trong phạm vi 600 – 800m giá tăng từ 3,8 – 5%.

Tại Hà Nội, 2 tuyến metro đã đi vào hoạt động và mục tiêu mở rộng hệ thống lên 97 km vào năm 2030, tiếp tục phát triển thành 301 km vào năm 2035. Hạ tầng giao thông công cộng đang mang lại sự thay đổi lớn cho giá trị bất động sản dọc theo các tuyến metro và quanh các nhà ga. Đơn cử, giá căn hộ tại quận Cầu Giấy, trong bán kính 500m so với các nhà ga tuyến metro Nhổn - Cầu Giấy, đã tăng trên 40% trong vòng một năm (Q3/2023 so với Q3/2024). Trong đó, metro giúp giá bất động sản xung quanh tăng thêm 5%-15% so với mức tăng chung.

Hai tuyến metro tại Hà Nội góp phần tăng giá trị BĐS, đặc biệt khu vực quanh các nhà ga

CBRE cũng nhận định, khi tuyến metro số 1 đi vào hoạt động, giá trị bất động sản dọc tuyến Bến Thành - Suối Tiên có cơ hội tăng trưởng nhanh khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị TOD thông minh The 9 Stellars, Alta Villa chỉ cách ga tuyến metro số 1 480m và thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ điểm kết nối giao thương quan trọng của TP. Hồ Chí Minh. Nơi đây không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững. Trong khi nguồn cung biệt thự nhà đất tại các khu đô thị cao cấp đang ngày càng hạn chế, giá trị của những căn biệt thự tại Alta Villa được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh mẽ khi hạ tầng giao thông và các tiện ích trong khu vực tiếp tục được hoàn thiện. Tuyến metro này đi vào vận hành, cư dân của Alta Villa sẽ có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực trọng điểm trong thành phố, như Quận 1 (chỉ 20 phút), Thủ Thiêm (20 phút), và Thảo Điền (15 phút).

Chuẩn sống đặc quyền tại 79 căn biệt thự view hồ độc nhất

Giới hạn chỉ 79 căn biệt thự, Alta Villa là phân khu duy nhất tại The 9 Stellars sở hữu view hồ tuyệt đẹp, vừa mang đến không gian sống đẳng cấp, vừa gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian. Alta Villa đặc biệt phù hợp với những ai tìm kiếm sự trong lành và thanh bình giữa bộn bề nhịp sống hối hả.

Alta Villa với thiết kế tinh tế kết hợp không gian sống đầy mảng xanh

Mỗi căn biệt thự tại Alta Villa được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với thiết kế hiện đại, tinh tế đầy mảng xanh, đáp ứng phong cách “green living” hòa hợp xu hướng sống toàn cầu. Kết hợp không gian sống lý tưởng, Alta Villa tạo dựng một cộng đồng cư dân văn minh, có lối sống bền vững. Cư dân tại Alta Villa sẽ được tận hưởng chuẩn sống đặc quyền với các tiện ích nội khu đẳng cấp như: Clubhouse chuẩn resort rộng 1.0 ha, phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí; Hồ bơi Olympic 50m, Công viên nội khu rộng 6000m² và hồ tự nhiên 4.5 ha tạo nên không gian xanh mát và trong lành… Mảng xanh rộng lớn từ Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và Sân Golf Thủ Đức gần kề cũng tạo thêm không gian thư giãn, thưởng ngoạn lý tưởng cho cư dân.

Phối cảnh khu biệt thự Alta Villa vị trí ven hồ tại The 9 Stellars

Đồng thời, là một phần của đô thị TOD thông minh The 9 Stellars, Alta Villa thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích công nghệ cao như xe buýt tự hành nội khu, hệ thống nhận diện khuôn mặt và chiếu sáng thông minh tích hợp tiết kiệm năng lượng, mang đến chuẩn sống tiện nghi, an toàn và bảo vệ môi trường.

Sở hữu cơ hội đầu tư hấp dẫn với Alta Villa, chính là sở hữu chất lượng hoàn thiện vượt trội, cam kết về tiến độ và tính pháp lý hoàn chỉnh, được bảo chứng bởi chủ đầu tư SonKim Land, vốn được biết đến với các dự án chất lượng như The Metropole Thủ Thiêm. Đặc biệt đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư lựa chọn một sản phẩm bất động sản cao cấp, kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng sống và cơ hội sinh lời bền vững như Alta Villa.