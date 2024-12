Hành trình một thập kỷ làm đẹp “đảo ngọc” Phú Quốc của Sun Group

Nhằm thực hiện quy hoạch phát triển theo phê duyệt của Chính phủ, ngoài sự quyết liệt của hệ thống chính quyền thành phố, Phú Quốc còn có một lợi thế đặc biệt để sớm trở thành đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, đó là thu hút được những nhà đầu tư có tiềm lực và có tầm nhìn.

Định hình tiêu chuẩn quốc tế cho “đảo ngọc” Việt Nam

Mỗi ngày trong tháng 12 này, Phú Quốc đón 27-28 chuyến bay quốc tế, nhiều gấp đôi so với các tháng đầu năm nay và tạo cách biệt lớn nếu so với cùng kỳ năm 2023, thời điểm mỗi ngày hòn đảo chỉ đón 2-5 chuyến bay quốc tế. Đặc biệt năm nay, lượng khách quốc tế đến đảo ngọc vượt đỉnh năm 2019, với gần 1 triệu lượt, vượt 92% kế hoạch năm và tăng 70% so với cùng kỳ. Đi dạo trong những con phố của Thị trấn Hoàng Hôn, nhiều người ngỡ đang lạc trong một con phố Tây của Singapore hay Bali, bởi rất ít nghe thấy tiếng Việt ở nơi này.

Du khách quốc tế trầm trồ trước màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật trong show diễn Nụ hôn của biển cả.

Trên hòn đảo, các khu nghỉ dưỡng sang trọng đều được quản lý bởi các tập đoàn danh tiếng thế giới như Marriott International, Accor hay Rosewood Hotels, Curio Collection by Hilton, thương hiệu phân khúc cao cấp của Hilton.

Đầu tháng 12, lần đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á, thương hiệu Rixos với các trải nghiệm nghỉ dưỡng của “bậc đế vương” đến Phú Quốc. Từng quản lý hàng loạt khu nghỉ dưỡng được yêu thích bởi giới thượng lưu thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Ai Cập..., Rixos sẽ tái định nghĩa du lịch hạng sang tại Phú Quốc và Đông Nam Á, với khái niệm All-Inclusive (trọn gói cao cấp).

Điều gì đã khiến thương hiệu nghỉ dưỡng với những quy chuẩn khắt khe này chọn Phú Quốc là bến đỗ đầu tiên tại Đông Nam Á? Theo ngài Francois Boudin - đại diện Rixos Hotels, Sun Paradise Land do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc có một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ từ giải trí, hoạt động thể thao, ẩm thực, cho tới cả sức khỏe, “nó như DNA để chúng tôi phát triển khách sạn của mình vậy. Mọi thứ được phát triển đồng đều, để cùng tương hỗ”.

“Tiềm năng lớn là lý do tại sao chúng tôi dồn tâm huyết vào dự án này và thậm chí nóng lòng muốn mở cửa đón khách từ ngay ngày mai, nếu có thể. Điểm đến này đang có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh”, Francois Boudin nói thêm về hòn đảo đầy tiềm lực. Nối tiếp đây, The Luxury Collection, Ritz Carlton Reserve… sẽ đồng loạt đổ bộ Hòn Thơm của Phú Quốc như tìm đến một miền đất hứa.

La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton định hình dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo ngọc, là điểm đến yêu thích của dòng khách chi tiêu cao.

Đầu tư “khủng” để nâng tầm toàn diện

Thiên nhiên đẹp hiếm có cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ, sự đồng lòng của hệ thống chính quyền là chìa khóa giúp Phú Quốc hút đầu tư của nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn. Đến nay thành phố có 311 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 428.000 tỉ đồng, với mục tiêu lớn để đổi thay diện mạo cho ngành du lịch. Những doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch đều đã hiện diện trên đảo ngọc, nổi bật là Vingroup và Sun Group, để mang tới cho hòn đảo những điều hòn đảo trên thế giới cũng phải mơ ước.

Phía nam đảo, Sun Group đã mỗi ngày tô vẽ lên bầu trời đêm Phú Quốc 2 màn trình diễn pháo hoa tô rực rỡ. Cùng với đó là nhiều show diễn quốc tế tưởng chừng chỉ xuất hiện trong thế vận hội hay những quốc gia phát triển như Singapore. Không ai có thể hình dung chỉ cách đây 10 năm, nơi đây còn là những ngọn đồi thoải hoang sơ, đường vào mù mịt bụi đất đỏ, những cảng cá tự phát nhếch nhác khiến ai đến thăm cũng phải bịt mũi, nín thở.

Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea mang đến màn trình diễn mãn nhãn của 20 phút pháo hoa và nghệ thuật thể thao mạo hiểm.

Chỉ riêng tại Bãi Đất Đỏ, Sun Group đã rót hơn 4.000 tỷ đồng để kiến tạo nên tổ hợp vui chơi giải trí Thị trấn Hoàng Hôn với những công trình biểu tượng như Cầu Hôn, chợ đêm Vui Phết hay show diễn quốc tế “Nụ hôn của biển cả” và “Bản giao hưởng đại dương”, trở thành thỏi nam châm hút khách quốc tế khi đến với Phú Quốc. Mới đây, tập đoàn cũng khởi công Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc, tài trợ địa phương trong dự án quảng trường biển An Thới, đưa nơi đây không chỉ là điểm đến dài ngày đa tiện ích, nhiều trải nghiệm cho du khách mà còn là nơi cư dân an tâm vui hưởng thụ cuộc sống.

Ở Hòn Thơm, hòn đảo xa xôi nơi trước đây là những làng chài tạm không ánh điện và nhiều tệ nạn, ngày nay đã là điểm đến nổi danh toàn cầu với tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom với công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia. Công viên chủ đề Exotica Village.

Sau những khó khăn chưa kết thúc từ đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Sun Group vẫn không ngừng dành tâm huyết cho hòn đảo. Mới nhất, 13.000 tỷ đồng đã được tập đoàn này đầu tư cho tòa nhà Khát Vọng - Aspira Tower, một tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại xa xỉ với các trải nghiệm “triệu đô”. Hai năm tới đây thôi, tòa nhà sẽ vươn mình tựa như cánh buồm no gió, hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, một cánh buồm thứ hai của thế giới sau tòa nhà cánh buồm huyền thoại ở Dubai, và là lý do mà hàng triệu du khách sẽ đến với đảo ngọc.

Ngày 10/12, tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Tòa nhà Khát vọng tại Hòn Thơm với tổng mức đầu tư lên đến 13.000 tỷ đồng.

Tham dự lễ ký kết của Sun Group và Rixos, Mehmet Kin – Phó Chủ tịch Crystal Bay, đơn vị chiếm thị phần lớn nhất của dòng khách Nga và các nước CIS đến Việt Nam, chia sẻ: “Như bạn biết, Thái Lan với Phuket và Pattaya từng là những điểm đến rất nổi tiếng nhưng theo tôi, Phú Quốc đang tốt hơn nhiều so với những nơi đó, bởi vì cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng, các công trình đều mới, dịch vụ tốt hơn rất nhiều. Tôi tin rằng trong vòng 5 năm tới, Phú Quốc sẽ trở thành một điểm đến hàng đầu”.

Còn Bà Weichun Liu - CEO của Kkday – một nền tảng trung gian kết nối các tour du lịch khắp nơi trên thế giới, cho biết so với lần đầu bà đến Phú Quốc năm 2022, nơi đây gây bất ngờ không chỉ hạ tầng hay khách sạn mà còn có rất nhiều chương trình, các buổi biểu diễn, chợ đêm… “Mọi thứ như đã kết nối lại với nhau, và tôi thực sự nhận thấy một hệ sinh thái đang phát triển. Sun Group có một đội ngũ rất tận tâm để tiếp tục đầu tư vào Phú Quốc. Vì vậy, tôi rất lạc quan và hào hứng tại điểm đến này” - bà Weichun Liu nói.

Đưa những thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới tới, kiến tạo những biểu tượng, xây dựng những trải nghiệm du lịch độc nhất vô nhị tại đây, Sun Group đang đồng hành cùng Phú Quốc, quyết tâm hiện thực hóa một cách sớm nhất mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giao thương quốc tế lớn, hiện đại, chất lượng cao, tầm cỡ quốc gia trong khu vực và thế giới mà Chính phủ đã đặt ra cho hòn đảo./.

PV