The Metropole Thủ Thiêm tiếp tục tạo “sóng” khi giới thiệu phân khu The OpusK

(Pháp lý). Chiều 15/12, tại khách sạn Hilton Saigon, SonKim Land đã ra mắt phân khu cuối cùng của dự án The Metropole Thủ Thiêm - The OpusK. Toàn bộ sản phẩm nhanh chóng được khách hàng quan tâm và tạo nên “cơn sốt” trên thị trường bất động sản cao cấp. Thành công này không bất ngờ khi trước đó, The Metropole Thủ Thiêm đã khẳng định vị thế với vị trí đắc địa, chất lượng hoàn thiện vượt trội và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Sự kiện ra mắt The OpusK diễn ra tại Khách sạn Hilton Saigon ngày 15/12 vừa qua

Sức hút từ mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện The Metropole Thủ Thiêm

Tiếp nối thành công vang dội của các phân khu trước như The Galleria, The Crest và The Opera, từ khi được công bố, The OpusK nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tọa lạc tại khu chức năng số 1 - “lõi trung tâm” của đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực đã được quy hoạch để trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ đa chức năng của TP.HCM.

Bên cạnh vị trí chiến lược, chất lượng bàn giao vượt trội từ các phân khu trước đã củng cố niềm tin cho khách hàng và khẳng định uy tín của SonKim Land trên thị trường bất động sản cao cấp. Hơn nữa, các phân khu trước đó của dự án đều được ghi nhận là bàn giao đúng tiến độ và sở hữu pháp lý rõ ràng. Chính yếu tố này đã gia tăng niềm tin của thị trường, nhất là trong bối cảnh các vấn đề pháp lý luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đặc biệt, theo nhận định của các nhà đầu tư, một trong những yếu tố nổi bật tạo nên sức hút mạnh mẽ của The OpusK chính là tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Cụ thể, phân khu The Opera, được SonKim Land giới thiệu vào năm 2020, hiện đã ghi nhận mức tăng giá trị từ 30-40%, thậm chí có căn hộ có giá trị tăng gấp đôi kể từ thời điểm mở bán.

The OpusK là phân khu cuối cùng hoàn thiện The Metropole Thủ Thiêm

Có mặt tại buổi ra mắt từ sớm, một khách hàng chia sẻ rằng hai vợ chồng chị từng tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ tại The Opera. Chính vì vậy, khi biết đến The OpusK, họ quyết tâm sở hữu ngay. Lý giải sức hút của dự án, vị khách hàng trẻ chia sẻ: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là vị trí đắc địa mà còn là sự tinh tế trong thiết kế. Đặc biệt, chiều cao trần 3,2m của căn hộ thực sự là điều hiếm có, trong khi các căn hộ thông thường chỉ cao 2,5-2,7m, không gian bên trong của The OpusK sẽ mang lại cảm giác thoáng đãng, khác biệt hẳn”

Sản phẩm “độc bản” với giá trị đầu tư lâu dài

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc điều hành khối Kinh doanh, Tiếp thị và Chăm sóc khách hàng của SonKim Land, chia sẻ rằng, với tầm nhìn của Thành phố là đưa Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính - kinh tế quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á, những căn hộ hơn cả cao cấp của The OpusK hứa hẹn sẽ góp phần định hình diện mạo hiện đại, đẳng cấp cho khu vực. “Chúng tôi không chỉ tạo nên những căn hộ, mà còn mang đến phong cách sống chuẩn đô thị quốc tế, một “cosmopolitan lifestyle” đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng thành đạt, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo và khác biệt”, ông Việt nhấn mạnh.

Đại diện SonKim Land chia sẻ tại sự kiện

Theo đó, The OpusK thiết lập một chuẩn mực sống khác biệt với hệ thống tiện ích đẳng cấp, dành riêng cho cư dân trong 150 căn hộ. Từ hồ bơi vô cực với quầy bar liền kề, phòng sauna ngoài trời, đến khu vực golf mô phỏng và thư viện riêng biệt… mọi chi tiết đều được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống tinh tế và riêng tư.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, cư dân The OpusK còn hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng hoàn thiện kết nối toàn Thành phố như cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, hệ thống Metro. Dự án cũng nối liền với hệ tiện ích vùng đa dạng như công viên bờ sông Sài Gòn, các tòa nhà văn phòng hạng A, bệnh viện quốc tế, trường học, trung tâm thể thao... Các công trình văn hóa, nghệ thuật biểu tượng gần kề như Nhà hát Giao hưởng TP.HCM hay Trung tâm triển lãm Thành phố cũng tạo thêm giá trị cộng hưởng, biến nơi đây thành “vị trí vàng” không thể thay thế, góp phần nâng tầm phong cách sống quốc tế của cộng đồng cư dân tinh hoa, khi chốn an cư kết nối được mọi tiện ích của cuộc sống, từ công việc đến giải trí và sức khỏe.

Rất đông khách hàng có mặt từ rất sớm để tham dự lễ ra mắt The OpusK

Đánh giá về vị trí và chất lượng của The OpusK, anh Bảo Liêm - một nhà đầu tư có mặt tại buổi lễ ra mắt cho rằng, dự án này thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ và hoàn toàn khác biệt so với các dự án khác hiện có trên thị trường. “Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, việc sở hữu một căn hộ tại đây không chỉ là sự lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư bền vững trong tương lai”, anh Liêm chia sẻ.

Với sự đầu tư tâm huyết từ nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp SonKim Land, dự án này hứa hẹn tiếp tục nâng tầm giá trị cho khu vực Thủ Thiêm và góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam.