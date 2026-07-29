Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển theo hướng 'tự cường, hội nhập'

12:48 29/07/2026
Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.

Ngày 29/7, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị giới thiệu, quán triệt chuyên đề Nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Giai đoạn tới 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số. Vì thế, Trung ương cho rằng đất nước cần bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển để tạo năng lực tăng trưởng mới.

Theo Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết 19 đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó khẳng định đổi mới mô hình phát triển là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử để xây dựng thành công mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

"Việt Nam xác định chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính, còn nâng cao năng suất lao động và hiệu quả phân bổ nguồn lực giữ vai trò nguyên tắc trung tâm", ông Nghị cho biết.

Đồng thời, mô hình phát triển mới vận hành dựa trên nền quản trị quốc gia hiện đại và quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Nghị quyết đưa ra các mục tiêu cần đạt được theo từng mốc thời gian cụ thể. Theo đó, đến 2030, Việt Nam hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới, phù hợp với một nước có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại.

Mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập sẽ cơ bản hoàn thành vào 2035. Và đến năm 2045, Việt Nam chuyển đổi sang mô hình phát triển mới với các yếu tố thành phần vận hành đồng bộ, hài hòa và hiệu quả. Lúc này, kinh tế sẽ phát triển dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng, làm chủ được các công nghệ chiến lược quan trọng.

Định hướng tầm nhìn đến 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, và trở thành một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á.

1-1785302882.jpg

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày tại hội nghị, ngày 29/7. Ảnh: Giang Huy

Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam trở thành nền kinh tế có quy mô khoảng 514 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và thuộc nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu. Việt Nam chính thức được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao với tổng thu nhập quốc dân (GNI)bình quân đầu người đạt 4.970 USD năm 2025.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận nền kinh tế vẫn chủ yếu tăng trưởng nhờ mở rộng đầu tư, khai thác tài nguyên, lao động chi phí thấp và gia công lắp ráp. Năng suất lao động, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tự chủ chiến lược còn hạn chế. Đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Ông cho rằng công nghệ số đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản trị quốc gia, ngành, doanh nghiệp. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vượt ngoài phạm vi động lực kinh tế thuần túy, thành nền tảng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để đạt mục tiêu phát triển, Việt Nam định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. Không gian phát triển quốc gia được tổ chức lại theo tư duy đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ.

"Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển và phát triển các không gian kinh tế mới như không gian tầm thấp, không gian ngầm và không gian vũ trụ", ông Nghị cho biết.

Về thể chế và quản trị quốc gia, Việt Nam xây dựng pháp luật theo hướng mở và thích ứng nhanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phát triển chính phủ số, dữ liệu dùng chung và tinh gọn bộ máy theo nguyên tắc "mỗi việc chỉ giao một cơ quan đầu mối".

Ngoài ra, Nghị quyết 19 cũng định hướng xây dựng hệ thống an sinh đa tầng và linh hoạt, đổi mới phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa thị trường lao động. Về văn hóa - con người, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, xây dựng văn hóa số, triển khai chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước.

Theo vnexpress.net Copy link
Link bài gốc Copy link https://vnexpress.net/viet-nam-doi-moi-mo-hinh-phat-trien-theo-huong-tu-cuong-hoi-nhap-5102836.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 Sự kiện - Chính sách
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai...

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia Sự kiện - Chính sách
Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và...

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện...

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội Sự kiện - Chính sách
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời...

Tổng Bí thư ký ban hành Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư ký ban hành Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban...

Bộ Chính trị: Xử nghiêm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật Sự kiện - Chính sách
Bộ Chính trị: Xử nghiêm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật

Chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dân chủ,...

Mới cập nhật
Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

Các cam kết về thương mại dịch vụ số theo Hiệp định Đối tác kinh tế số và Hiệp định Khung kinh tế số ASEAN

(Pháp lý). Việc Việt Nam chủ động đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế số cũng như tham gia quá trình đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN phản ánh nỗ lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế số và hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực về dữ liệu, an ninh mạng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

Vận dụng nguyên tắc tương xứng trong pháp luật Liên minh châu Âu nhằm tránh hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghiên cứu này xem xét khả năng vận dụng nguyên tắc tương xứng (proportionality) như một công cụ lý luận nhằm giới hạn việc sử dụng luật hình sự đối với các quan hệ kinh tế, dân sự trên cơ sở nguyên tắc ultima ratio, theo đó luật hình sự chỉ nên được áp dụng như biện pháp sau cùng.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

6 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Đô thị công nghiệp đón sóng phát triển mới, ROX Living Đồng Văn tăng sức hút nhờ vị thế "Giao lộ hoàng kim" và nền tảng phát triển vững chắc

Sau giai đoạn sàng lọc khắt khe, dòng tiền đầu tư đang quy tụ về các đô thị vệ tinh đáp ứng trọn vẹn "kiềng ba chân": Vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng công nghiệp bứt phá và quy hoạch đồng bộ. Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, ROX Living Đồng Văn đang trở thành tâm điểm chú ý khi sở hữu tọa độ trung tâm cùng tiến độ triển khai thực tế.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc; nhận diện đầy đủ, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực, không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển...

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội

Trong thời gian tới cần tiếp tục "tinh chỉnh" để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong; đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân; bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và của cấp ủy các cấp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Nhu cầu bổ sung vốn lưu động thường phát sinh vào những thời điểm quan trọng như nhập hàng, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn kịp thời, nhất là khi thiếu tài sản bảo đảm hoặc cần giải ngân trong thời gian ngắn.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Sau Beacon Tower, nhà đầu tư hướng sự chú ý tới "ẩn số" mới của Blanca City

Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên giá trị thực, Blanca City tiếp tục khẳng định sức hút khi Beacon Tower nhận được sự quan tâm lớn. Đồng thời, công viên nước quy mô 15ha liên tục đón lượng khách đông đảo, góp phần củng cố niềm tin vào tiềm năng khai thác của dự án.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay