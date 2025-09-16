Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, tại điểm cầu Hội Luật gia Việt Nam, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam nghiêm túc tham gia Hội nghị. (Ảnh: HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM)

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức đã được diễn ra bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; và kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên toàn quốc, với hơn 1,2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Hội Luật gia Việt Nam có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam.

Cụ thể, 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tại Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam, các đồng chí đảng viên nghiêm túc lắng nghe những nội dung được truyền đạt.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam có mặt tại điểm cầu của Hội. (Nguồn: HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM)

Thông qua Hội nghị nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc 4 nghị quyết của Bộ Chính trị đến các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế.

Đồng thời Hội nghị cũng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ làm công tác đối ngoại, năng lượng, giáo dục và đào tạo, y tế để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe bốn chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Trung ương truyền đạt. (Nguồn: HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM)

Hội nghị được nghe 4 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 1: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW.”

Chuyên đề 2: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW”.

Chuyên đề 3: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW”.

Chuyên đề 4: “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW”.