Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới

14:32 10/11/2025
GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, vừa vinh dự được chọn xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management - Tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về quản trị y tế. Nhân dịp này, ông có chia sẻ với phóng viên Tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management về triết lý đặt con người làm trung tâm, nơi Vinmec không ngừng phát triển năng lực lâm sàng và đổi mới y học với mục tiêu duy nhất: mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn cho mọi người bệnh.

Hành trình chữa bệnh truyền cảm hứng

Ông đã có 25 năm gắn bó với ngành chấn thương chỉnh hình, từ phẫu thuật u xương phức tạp, y học thể thao cho tới vai trò lãnh đạo hệ thống. Lý do đưa ông đến y học và điều gì khiến ông vẫn giữ được ngọn lửa đam mê đến hôm nay?

Với thế hệ của tôi, ngành chấn thương chỉnh hình chưa bao giờ là lựa chọn ‘hot’ nhưng chính điều đó lại khiến tôi được cuốn hút. Những năm 2000 ở Việt Nam, lĩnh vực này còn rất thiếu nhân lực, nhưng lại mở ra vô vàn cơ hội học hỏi và cống hiến. Tôi luôn say mê khám phá tri thức, và nhận ra rằng cơ xương khớp là nền tảng của vận động – là tự do của con người. Giúp một người đi lại được, trở lại với công việc, với thể thao, là mang họ trở về với cuộc sống. Tôi tin rằng đó sẽ là ngành của tương lai – và đúng vậy, nó đã định hình cả sự nghiệp của tôi.

anh-1-1762759947.jpg

GS. TS. Trần Trung Dũng và ê-kíp trong ca phẫu thuật u trung thất, ứng dụng công nghệ 3D để để tái tạo lại phần xương ức đã bị cắt bỏ

Điều giữ tôi gắn bó suốt 25 năm không gì khác hơn là bệnh nhân và thế hệ học trò. Mỗi khi thấy bệnh nhân hồi phục sau những ca bệnh phức tạp như u xương ác tính, hay đơn giản là có thể tự bước đi, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Còn khi thấy các học trò trưởng thành – không chỉ về kỹ năng mà còn về y đức và lòng trắc ẩn – tôi thấy mình đang tiếp nối một hành trình lớn hơn cả nghề nghiệp: hành trình gieo mầm cho những người mang lại sự hồi sinh.

Khoảnh khắc nào khiến ông cảm thấy gắn bó sâu sắc hơn với nghề?

Tôi không bao giờ quên bé Minh Đức – bệnh nhi ung thư xương nhỏ tuổi nhất mà chúng tôi từng điều trị. Hầu hết các bệnh viện đều khuyên cắt chân, nhưng mẹ em chỉ hỏi: “Liệu con tôi có thể đi lại được không?”

Câu hỏi đó trở thành sứ mệnh của cả đội. Chúng tôi, bác sĩ, kỹ sư, điều dưỡng, cùng nhau tạo ra xương đùi in 3D đầu tiên tại Việt Nam, ca thay xương toàn bộ cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới. Khi Đức đứng dậy được, mẹ em khóc, chúng tôi cũng rất xúc động.

Chuẩn mực lâm sàng qua nghiên cứu và đổi mới sáng tạo

Theo ông, lãnh đạo trong y tế hôm nay được định nghĩa như thế nào?

Lãnh đạo trong y tế không phải là ra quyết định, mà là nuôi dưỡng con người – để họ có thể chữa lành những người khác. Trên hết, là kiến tạo một hệ thống y tế dựa trên giá trị – nơi mọi nỗ lực đều hướng đến điều tốt đẹp nhất cho người bệnh.

Với tôi, lãnh đạo trong y tế hôm nay được định nghĩa qua ba trụ cột:

Thứ nhất, là trao truyền thế hệ – đào tạo nên lớp bác sĩ mới vừa có tài năng, vừa có y đức, mang DNA của Vinmec – nơi con người và lòng nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu. Một bác sĩ chỉ thật sự có thể chữa lành khi họ được hạnh phúc, được phát triển nghề nghiệp trong môi trường tin cậy và nhân văn.

Thứ hai, là xây dựng môi trường và văn hoá y tế tích cực – nơi cả đội ngũ phi lâm sàng cũng cảm nhận được giá trị và tự hào về đóng góp của mình, vì trong y tế, không ai là “hậu trường”.

Thứ ba, là không ngừng đổi mới để phụng sự sức khỏe con người, mang đến các giải pháp y học tiên tiến giúp phòng bệnh sớm, điều trị hiệu quả và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Với tôi, “trường sinh” không chỉ là sống lâu hơn, mà là sống khỏe, sống hạnh phúc, và sống có ý nghĩa – đó cũng chính là triết lý của mô hình chăm sóc dựa trên giá trị (Value-Based Care) mà Vinmec đang theo đuổi.

Hiện nay, Vinmec có 9 bệnh viện và 6 phòng khám trên toàn quốc, mỗi đơn vị đều được dẫn dắt bởi một giám đốc y tế – người không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn là hạt nhân văn hoá. Chúng tôi tìm kiếm những lãnh đạo có năng lực quản trị, khả năng xây dựng và lan toả ba giá trị cốt lõi của Vinmec: Tài năng – Y đức – Sự thấu cảm.

Một nhà lãnh đạo y tế phải nhìn xa hơn công việc điều hành – họ phải biết kiến tạo văn hoá, phát triển con người và chuẩn bị thế hệ kế thừa. Đó là lý do Vinmec kiên định với con đường hàn lâm – nghiên cứu – đào tạo, để phát triển bền vững bằng tri thức và con người.

anh-2-1762759954.jpg

Theo GS.TS Trần Trung Dũng - nhà lãnh đạo y tế phải nhìn xa hơn công việc điều hành – họ phải biết kiến tạo văn hoá, phát triển con người và chuẩn bị thế hệ kế thừa

Và triết lý đó được cụ thể hóa thế nào trong một hệ thống lớn như Vinmec?

Kim chỉ nam của chúng tôi là mô hình chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare -VBHC) – triết lý mà Vinmec đã kiên định theo đuổi. Trong mô hình đó, “giá trị” được hiểu là hiệu quả tổng hợp của kết quả lâm sàng, trải nghiệm người bệnh, và mức độ tiếp cận dịch vụ y tế được tối ưu hóa so với chi phí bỏ ra.

Về lâm sàng (Clinical Outcomes): Vinmec tổ chức hệ thống quản lý chất lượng dựa trên văn hóa an toàn và cải tiến liên tục. Bên cạnh tiêu chuẩn JCI quốc tế, chúng tôi chuyển dịch sang mô hình quản lý bệnh lý (Disease Management) – đặt người bệnh ở trung tâm và đo lường kết quả bằng PROM (Patient-Reported Outcome Measures), tức là chính bệnh nhân phản hồi về mức độ hồi phục và chất lượng sống của họ.

Về trải nghiệm (Patient Satisfaction): Chúng tôi đo lường và công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại nhiều điểm chạm (touchpoints) khác nhau – từ bác sĩ, điều dưỡng đến dịch vụ hỗ trợ – để đảm bảo mỗi trải nghiệm đều mang lại niềm tin và cảm xúc tích cực.

Về khả năng tiếp cận (Accessibility): Vinmec đang mở rộng hệ thống ra toàn quốc, giải quyết bài toán mất cân bằng y tế giữa các vùng miền, đồng thời triển khai các chương trình tiếp cận y tế cộng đồng và nền tảng chăm sóc sức khỏe số (digital healthcare) giúp mọi người tiếp cận y tế chất lượng cao, không biên giới.

Về chi phí (Cost): Chúng tôi chuẩn hóa quy trình, tối ưu ngày lưu viện và quản lý hiệu quả vận hành, để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh mà vẫn giữ chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất.

“Value-Based Care không chỉ là triết lý, mà là phương pháp mà chúng tôi đo lường, vận hành và ra quyết định mỗi ngày.”

Vinmec được biết đến là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam, với chiến lược phát triển nhân sự có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn. Ông có thể chia sẻ triết lý và định hướng của Vinmec trong việc xây dựng thế hệ lãnh đạo y khoa kế cận?

Trong y tế, công nghệ hay cơ sở vật chất có thể mua được, nhưng con người thì phải được gieo trồng thế hệ tiếp theo – đó là cách chúng tôi kiến tạo một hệ thống y tế bền vững. Vinmec luôn tin rằng chất lượng của một hệ thống y tế bắt đầu từ chất lượng của con người. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những bác sĩ giỏi chuyên môn, mà là những người mang khát vọng phụng sự và sẵn sàng phát triển cùng tổ chức.

Chiến lược nhân sự của Vinmec dựa trên ba trụ cột: hàn lâm – kế thừa – hội nhập.

Hàn lâm, vì chúng tôi phát triển mô hình bệnh viện – đại học – viện nghiên cứu tích hợp, nơi bác sĩ vừa điều trị, vừa giảng dạy và nghiên cứu.

Kế thừa, vì chúng tôi chủ động đào tạo và phát triển thế hệ lãnh đạo y khoa kế cận, với đội ngũ “thế hệ vàng” đang đồng hành – từ ghép gan, hồi sức cấp cứu, đến chấn thương chỉnh hình, ung thư, tim mạch và miễn dịch dị ứng.

Vinmec không đứng một mình mà còn hội nhập bằng cách kết nối với các trung tâm y học hàng đầu thế giới, để tạo ra môi trường làm việc học thuật, quốc tế và đầy cơ hội phát triển.

Hiện nay, chúng tôi đang quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành Việt Nam – những người đã tạo dấu ấn trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức, miễn dịch, tế bào gốc, chấn thương chỉnh hình và tim mạch. Nhưng điều khiến tôi tự hào hơn cả không phải là danh tiếng, mà là văn hoá chia sẻ tri thức và cùng nhau trưởng thành.

anh-3-1762759954.jpeg

GS.TS Trần Trung Dũng trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management

Rõ ràng rằng nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong hành trình đó. Vinmec đang kết nối nghiên cứu và thực hành lâm sàng như thế nào?

Nghiên cứu không chỉ là những công trình khoa học, mà là cách chúng tôi tìm lời giải cho những giới hạn của y học.

Tại các trung tâm nghiên cứu của Vinmec phối hợp với trường Đại học VinUni, các nhà khoa học và bác sĩ làm việc song hành, để mọi nghiên cứu đều có giá trị thực tiễn trong điều trị. Ở Vinmec, nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm – nó đi cùng bác sĩ vào phòng mổ, và theo bệnh nhân trong suốt hành trình hồi phục.

Nhờ mô hình này, Vinmec đã chuyển giao và làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến như liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T và tế bào NK trong điều trị ung thư; công nghệ in 3D để tái tạo xương, lồng ngực và khớp phức tạp; hay liệu pháp tế bào tự thân (AIET) hỗ trợ điều trị ung thư, được công bố và trích dẫn bởi các tạp chí y học quốc tế uy tín.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu của đội ngũ bác sĩ Vinmec – từ ghép gan, tim mạch, chỉnh hình, ung thư đến miễn dịch – đã được công nhận và trích dẫn trong hệ thống nghiên cứu toàn cầu.

Khi nghiên cứu và điều trị trở thành một thể thống nhất, chúng tôi không chỉ chữa bệnh – chúng tôi đang mở ra tương lai cho y học Việt Nam.

Sáng tạo nâng tầm y tế

Dựa trên nền tảng đó, trong thời gian tới Vinmec sẽ tập trung vào những sáng kiến nào để nâng cao trải nghiệm bệnh nhân và chất lượng quản trị?

Trải nghiệm bệnh nhân tốt không đến từ quy trình, mà đến từ những con người cảm thấy được trân trọng.

Trong giai đoạn tới, Vinmec sẽ tập trung vào bốn sáng kiến chiến lược để nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm người bệnh – bắt đầu từ chính những người tạo nên hệ thống:

Thứ nhất, chúng tôi đặt trọng tâm vào sự phát triển nghề nghiệp và tinh thần của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên phi lâm sàng. Khi nhân viên cảm thấy được trao quyền, được học hỏi và được chăm sóc, họ sẽ trở thành những đại sứ mang trải nghiệm tốt nhất đến cho bệnh nhân.

Thứ hai, Vinmec sẽ phát triển các giải pháp chăm sóc theo vòng đời sức khỏe (lifetime health journey) – hướng tới mục tiêu “trường sinh” theo đúng tinh thần của y học dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare). Thay vì chỉ điều trị khi bệnh xảy ra, chúng tôi tập trung vào y tế dự phòng, sàng lọc sớm và quản lý sức khỏe cá nhân hóa, giúp khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn và ý nghĩa hơn.

Thứ ba, chúng tôi đang thúc đẩy mô hình y tế cộng đồng – community-integrated healthcare, đưa y tế đến gần người dân hơn bao giờ hết. Hệ thống Vinmec sẽ mở rộng dịch vụ chăm sóc ngay tại các khu dân cư Vinhomes và các vệ tinh đối tác, thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà và y tế số, để người dân có thể tiếp cận dịch vụ chất lượng cao mà không cần vào bệnh viện – nơi chỉ dành cho các ca điều trị phức tạp.

Thứ tư, Vinmec đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, thông qua việc phát triển nền tảng dữ liệu Vinmec Data Platform – giúp theo dõi toàn bộ hành trình sức khỏe của bệnh nhân, từ dự phòng, điều trị đến hồi phục. Công nghệ AI được ứng dụng để dự báo biến chứng sớm và cá thể hóa chăm sóc một cách chính xác hơn, giúp mỗi quyết định y khoa trở nên khoa học và an toàn hơn.

Đồng thời, chúng tôi mở rộng hệ thống xếp hạng bệnh viện 5 sao nội bộ, công khai và minh bạch chất lượng trên toàn mạng lưới, hướng tới sự tin tưởng tuyệt đối từ người bệnh và cộng đồng.

Cuối cùng, mọi đổi mới của chúng tôi vẫn quay lại một câu hỏi duy nhất: Liệu điều này có giúp bệnh nhân sống tốt hơn không? Nếu câu trả lời là có, thì đó chính là hướng đi đúng của Vinmec.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

(Nguồn: Tạp chí Asian Hospital & Healthcare Management)

Vin Group Vinmec
